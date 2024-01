Tesla verloor in 2023 van BYD: lees meer

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) is dinsdag met 1,0% gedaald, ook al rapporteerde het een jaarlijkse groei van 38% in zijn jaarlijkse leveringen.

Tesla verwacht een snelle groei in 2024

De elektrische autogigant leverde in het laatste kwartaal van het jaar 484.507 voertuigen af, wat het totale aantal jaarlijkse leveringen op iets meer dan 1,8 miljoen bracht.

De consensus was dat Tesla in het vierde kwartaal 477.000 voertuigen zou leveren. Het op de Nasdaq genoteerde bedrijf produceerde 494.989 voertuigen in het vierde kwartaal en 1.845.985 in het volledige jaar. Dit is een stijging van 35% ten opzichte van 2022.

Elon Musk, de CEO van Tesla Inc., verwacht dat de leveringen in 2024 “zeer snel zullen groeien, veel sneller dan enig ander autobedrijf ter wereld”.

De EV-gigant moet nog productie- en leveringscijfers voor zijn Cybertruck melden. De aandelen van Tesla Inc zijn momenteel met 40% gestegen ten opzichte van het dieptepunt begin 2023.

Waarom daalde het aandeel Tesla dinsdag?

$TSLA is vandaag iets gedaald omdat het bedrijf met het hoofdkantoor in Austin verloor van zijn in China gevestigde concurrent BYD Company Limited in termen van leveringen in 2023.

Een dag eerder zei het in Shenzhen gevestigde bedrijf voor elektrische voertuigen dat het het afgelopen jaar maar liefst 3,02 miljoen voertuigen heeft geleverd, zoals Invezz in dit artikel meldde. Het is echter de moeite waard om hier te vermelden dat de voertuigen niet alleen batterij-elektrische eenheden omvatten, maar ook hybrides.

Merk op dat Berkshire Hathaway, het multinationale conglomeraat van de legendarische investeerder Warren Buffett, vorig jaar BYD prees omdat het ‘zo veel voorsprong had op Tesla in China’.

Andere EV-bedrijven, waaronder Xpeng, Nio en Li Auto, maakten dinsdag ook hun leveringsaantallen bekend.

