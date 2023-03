Ludzie cały czas pytają mnie o porady dotyczące inwestowania. Jakie akcje należy kupić? Czy to dobry moment na zakup? Moja odpowiedź jest zawsze taka sama: skąd do cholery mam wiedzieć? I jak na ironię, w tym tkwi odpowiedź.

Jako osoba z wykształceniem matematycznym, jestem świadomy siły liczb. A liczby pokazują dwie kwestie: większość inwestorów giełdowych jest zła. Mówiąc “źli”, mam na myśli to, że osiągają gorsze wyniki niż benchmark: rynku akcji jako całości, którego w tym artykule użyję jako wskaźnika zastępczego S&P 500.

I właśnie ten fakt stanowi tezę całego mojego portfela inwestycyjnego – że nic nie wiem. Skoro dla wszystkich innych jest to takie trudne, to czym ja się różnię? Co więcej, liczby mówią, że to powinno rządzić również Twoją tezą. Pozwól mi jednak wyjaśnić.

Pasywne zarządzanie bije na głowę aktywne zarządzanie

Wyjaśniłem trzy najważniejsze statystyki dotyczące inwestowania w tym artykule we wrześniu ubiegłego roku, ale żeby je powoli zrelacjonować:

Najbardziej aktywnym inwestorom nie udaje się pokonać rynku S&P 500 ma historyczną stopę zwrotu skorygowaną o inflację na poziomie średnio 8,5% Rynek jest niezwykle niestabilny

Ten artykuł bardziej zagłębia się w szczegóły, ale główny wniosek jest taki, że dla większości inwestorów (nie wszystkich – mówię tu o inwestorach detalicznych) wszystko, co wykracza poza comiesięczne wpłacanie określonej kwoty do funduszy indeksowych, będzie kosztowało Was pieniądze w długim okresie.

W zabawny sposób, rok 2022 dowodzi tego bardziej niż jakikolwiek inny. Rok ten był najgorszy dla rynku od 2008 roku, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę, na całym świecie pojawił się kryzys inflacyjny, a banki centralne podniosły stopy procentowe szybciej niż w jakimkolwiek innym momencie w historii.

To wszystko razem doprowadziło do załamania cen akcji, a indeks S&P 500 spadł o prawie 20%. I tak, krótkoterminowa zmienność rynku akcji została udowodniona ponownie, jak pokazuje poniższy wykres, wyświetlający zwrot z 2022 roku w stosunku do zwrotów z ostatnich 100 lat.

Potęga długoterminowego inwestowania

Jednak siła długoterminowego inwestowania polega na tym, że ta krótkoterminowa zmienność może zostać zachwiana. A punkt numer dwa powyżej – że rynek akcji daje średnio 8,5% – oznacza, że w długim okresie inwestorzy powinni odnieść korzyści.

Aby to pokazać, przeanalizujmy hipotetyczny przypadek najgorszego możliwego inwestora giełdowego. To znaczy, biednej duszy, która zdecydowała się rozpocząć inwestowanie zaraz po szczycie giełdowym, aż do samej minuty. Byłby to 29 grudnia 2021 roku, kiedy S&P 500 handluje na poziomie 4793.

Nawet z tym komicznym poziomem złego wyczucia czasu, inwestor byłby zaledwie w dół minimalnej ilości, zakładając, że nadal trzymał kurs i inwestował na podstawie miesięcznej od tego czasu. Aby być dokładnym, 100 USD miesięczne przeznaczonych na inwestycje, począwszy od razu na szczycie rynku akcji i kontynuując całą drogę przez ostatnie 15 miesięcy bólu inwestowania, oznaczałoby, że inwestor byłby obecnie na 48 dolarowej stracie.

Przed kilkoma ostatnimi tygodniami inwestorzy byliby nawet na plusie, a ich portfel zyskałby 22 dolary, czyli 1,57%, zanim sektor bankowy nie spowodowałby spadku kursu.

Tak więc, nawet jeśli inwestorzy podjęliby najgorszą możliwą decyzję w ustaleniu czasu szczytu rynku akcji na dzień absolutny, nadal byliby tylko w minimalnym stopniu w dół, tak długo jak wierzyli w liczby i długoterminową mantrę.

Oczywiście nie oznacza to, że giełda spada stąd o 40%. To było możliwe. Ale może też wzrosnąć – znowu nie wiem tego i ty też nie. Ale liczby nie kłamią, a przy dodatnim średnim zwrocie prosta rzeczywistość jest taka, że po prostu kupowanie i trzymanie go to +EV. To właściwie wszystko, co można powiedzieć.

Patrząc dalej na przykład, poniżej pokazuje obecną wartość wszystkich zakupów, zakładając miesięczne inwestycje w wysokości 100 USD od szczytu giełdy.

Powolność i stabilność wygrywa wyścig

Uśrednianie kosztów w dolarach może nie jest najseksowniejszym hobby na świecie, ale z pewnością przynosi rezultaty w dłuższej perspektywie. Z siłą hipotezy efektywnego rynku, która jest wymyślnym określeniem na to, że “rynek akcji jest przypadkowy i nikt nic nie wie“, trudno się kłócić. Naprawdę poważnie.

Czasem wymaga to zaparkowania swojego ego przy drzwiach. Wyjaśniłem, jak próbowałem to zrobić w październiku ubiegłego roku, kiedy napisałem, jak pesymistycznie podchodziłem do gospodarki, a jednak mimo to stawiałem przeciwko własnemu osądowi, dokonując największego zakupu giełdowego w tym roku. Zawsze wątp w siebie, jak mówi słynne motywacyjne powiedzenie.

Od tego czasu rynek akcji wzrósł, zanim oddał zyski (obecnie jestem w górę pyszne 0,5% na tej inwestycji). Tak więc myliłem się! Ale ufając liczbom ponad moimi własnymi uprzedzeniami i złym osądem, i kontynuując inwestycje od tego czasu, mój portfel trochę się powiększył.

Ale to jest nieistotne, bo to było tylko pięć miesięcy temu, a horyzont czasowy tej inwestycji to dekady.

Teraz, oczywiście, są inne czynniki łagodzące. Możesz nie mieć długoterminowego horyzontu czasowego – możesz chcieć kupić dom w przyszłym roku, przejść na emeryturę za sześć miesięcy lub mieć dziecko, które trzeba wysłać na studia. To całkowicie uzasadnione powody, a każdy inwestor ma swoją własną sytuację finansową i tolerancję ryzyka.

Inwestowanie w akcje nie jest dla każdego, ponieważ trzeba być w stanie przełknąć duże straty, które pojawiają się okresowo.

Ale jeśli jesteś gotowy do inwestowania, masz długoterminowy horyzont czasowy i po prostu niechętnie to robisz z powodu obaw, że czas nie jest odpowiedni, matematyka całkiem obiektywnie mówi, że jest to słaba logika. Ludzkie emocje to straszna rzecz, dlatego jeśli będziemy mieli szczęście, roboty ChatGPT przejmą świat i wszyscy będziemy wkrótce zbędni. To będzie piękne.

Więc po prostu wepchnij swoje pieniądze, zamknij oczy i miej nadzieję na najlepsze. Jestem idiotą, ale podobnie jak wszyscy inni.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, polecam doskonałą książkę Nicka Maggiulli „Just Keep Buying”