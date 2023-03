Wczoraj napisałem artykuł o sile długoterminowego inwestowania na giełdzie.

W hipotetycznym przypadku, w którym ktoś był możliwie najbardziej pechową osobą, a przez to rozumiem, że zaczął inwestować tuż przy szczycie giełdowym 29 grudnia 2021 roku, prześledziłem, jak poradziłby sobie jego portfel.

Gdyby ta osoba inwestowała 1000 USD miesięcznie od momentu wejścia na ten szczyt, to przy całkowitej inwestycji 1,500 USD byłaby tylko 48 USD w dół, czyli miałaby 3% straty. Nie jest to katastrofa.

Nasz pechowy inwestor, nazwijmy go Pechowym Brianem, zbliża się do wyrównania strat na swoim hipotetycznym portfelu.

Akcje miały w środę dzień pełen niespodzianek, skacząc o 1,4%, a kontrakty terminowe w czwartek rano, gdy to piszę, są wyżej. Rynki europejskie, które są już otwarte ze względu na różnicę czasu, są zielone na całej powierzchni, a paneuropejski indeks Stoxx 100 wzrósł już o 1%.

Hipotetyczny portfel spadł teraz o 27 USD, czyli 1,8%.

Symbolizuje to ciągłe ożywienie po zawirowaniach bankowych z ostatnich kilku tygodni, a także ogólną klęskę w ciągu ostatniego roku w wyniku restrykcyjnej polityki pieniężnej zapoczątkowanej przez Fed, gdy świat pogrążył się w kryzysie inflacyjnym.

Prognozy stóp procentowych całkowicie się odwróciły

Sentyment uległ ogromnej zmianie w wyniku prognozowania przez rynek odejścia od wyższych stóp procentowych wcześniej niż się tego spodziewano.

Poniższy wykres pokazuje różnicę w ciągu zaledwie miesiąca dotyczącą prognoz stóp procentowych.

Oczywiście, to odwrócenie prognoz jest spowodowane skrzypieniem sektora bankowego. Historia pokazuje nam, że kiedy stopy procentowe rosną, wszystko się psuje. To był najszybszy cykl podwyżek w pamięci. Wynika z tego, że istniało ryzyko, że wszystko się popsuje. I teraz tak się stało.

SVB zniknął, a zamieszanie przeszło przez Atlantyk do Europy, czego kulminacją był oszałamiający upadek Credit Suisse, ostatecznie zmuszony do mariażu z UBS.

Jednak wzburzone wody opadły, a ruchy w tym tygodniu zostały wzmocnione przez powracający spokój. Najbardziej odczuwalne jest to w przypadku akcji tech, sektora, który jest notorycznie wrażliwy na podwyżki stóp procentowych i w związku z tym został w zeszłym roku sponiewierany, Nasdaq (IXIC) stracił ponad jedną trzecią swojej wartości, podczas gdy wiele nazw – Meta (Nasdaq:FB), Amazon (Nasdaq:AMZN), Netflix (Nasdaq:NFLX) i inne – zostało sponiewieranych znacznie gorzej.

Wynika z tego, że akcje technologiczne odbiły w tym tygodniu najsilniej. Słodki punkt spowolnienia podwyżek stóp, podczas gdy strach przed bankami ustępuje, był miłym lekarstwem w ciągu ostatnich kilku dni. Amazon skoczył w środę o 3%, a Netflix i Apple (Nasdaq:AAPL) o ponad 2%.

Nasdaq wzrósł w tym roku o 14,8%, co jest wciąż niezwykłym powrotem, zwłaszcza w świetle problemów bankowych. S&P 500 również przekroczył z powrotem poziom 4000 punktów.

Długoterminowa prognoza pozostaje pochmurna

Jednakże długoterminowa prognoza pozostaje niejasna. Groźba recesji pozostaje realna, a wielu analityków przewiduje, że tylko kwestią czasu jest pojawienie się bezrobocia i spowolnienie wzrostu.

Ale to jest właśnie problem – aby inflacja zeszła w kierunku celu 2%, może to być konieczne. Zawsze to wiedzieliśmy, ale problem teraz polega na tym, że rynek zachowuje się tak, jakby Fed skończył z podnoszeniem stóp. Czy to oznacza, że inflacja stanie się “nową normą”, jak widok tabliczek dystansu społecznego w miejscach publicznych (serio, czy nie czas je usunąć?)?

Krzywa dochodowości pozostaje złowieszczo odwrócona, ponieważ rynek odmawia uwierzenia Powellowi i Fed, że podwyżki mogą jeszcze nadejść, dochodząc do wniosku, że w świetle wydarzeń z ostatniego miesiąca jest to po prostu niemożliwe. Rentowność 10-letniego Skarbu Państwa jest na poziomie 3,57%, podczas gdy 2-letnia stopa jest na poziomie 4,09%.

I tak gospodarka chwieje się, unikając katastrofy na każdym większym zakręcie. Pozostają jednak dwaj ostatni bossowie: inflacja i recesja. Czy istnieje sposób na wyjście z tej sytuacji bez narażania się na jedno z tych złych, to się dopiero okaże. Czas to zweryfikuje.