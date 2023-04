Perspektywy dla litu: wahania cen i rola czynników techno-geopolitycznych w akumulatorach litowo-jonowych

W ciągu ostatniej dekady miękki, srebrzystobiały metal, lit, odnotował wyraźną zmianę z zajmowania obrzeży niszowych portfeli inwestycyjnych w cenny towar.

Zachęceni rosnącym popytem na pojazdy elektryczne (EV), włączeniem ESG i zielonej elektryfikacji do głównego nurtu, zwiększonymi obawami dotyczącymi świętości globalnych łańcuchów dostaw i narracją o ograniczonych zasobach podziemnych, globalne inwestycje zaczęły napływać do projektów poszukiwawczych i rozwojowych.

Oliver Chapman, dyrektor generalny firmy OCI specjalizującej się w łańcuchu dostaw, zauważył :

…(wiele) minerałów nie jest szczególnie rzadkich, ale po prostu było zbyt tanich, aby uzasadnić znaczne inwestycje w ich rozwój.

Innymi słowy, wbrew poglądowi o globalnie ograniczonych rezerwach, chroniczne niedoinwestowanie spowodowane niskimi cenami rynkowymi powstrzymywało deweloperów projektów od litu.

Jednak ostatnio wsparcie polityczne ze strony różnych rządów, ukierunkowane inwestycje w ramach programów wydatków publicznych, krajowe zobowiązania do wycofania konwencjonalnych pojazdów i aktywna elektryfikacja flot sprawiły, że prognozy popytu pozostały więcej niż zdrowe, napędzając niesamowitą passę.

W rezultacie doszło do lawiny młodszych górników, którzy rywalizowali o budowanie nowych zdolności.

Po już gwałtownym wzroście w 2021 r. ceny spotowe węglanu litu (ważna pochodna litu stosowana w akumulatorach litowo-jonowych) wzrosły do szczytowego poziomu 597 500 CNY (około 80 000 USD) za tonę w połowie listopada 2022 r.

Źródło: Investing.com

Jednak od momentu osiągnięcia tak wysokiego poziomu ceny spotowe węglanu litu w Chinach spadły o 66,9% i przekroczyły psychologicznie kluczowy poziom 200 000 CNY za tonę na początku tego tygodnia.

Po 98 kolejnych sesjach bez wzrostu cen, 13 kwietnia cena kontraktu złożonego zakończyła się na poziomie 197 500 CNY za tonę, co oznacza spadek ceny spot o 40,6% w ciągu jednego miesiąca.

Zaledwie kilka dni przed osiągnięciem szczytu, Goldman Sachs odwrócił się od niedźwiedziej wizji metalu napędzanej nadwyżkami do przewidywania głębokiego niedoboru globalnej podaży do końca 2022 r., radykalnie rewidując szacunki 8-ktowej nadwyżki w dół do niedoboru 84 tys..

Od początku roku ceny spadły aż o 61,7% i spadły o 58,8% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Dlaczego upadek

Długotrwałe chińskie restrykcje związane z epidemią koronawirusa zdziesiątkowały popyt konsumpcyjny, szczególnie w przypadku artykułów uznaniowych, podczas gdy nierównowaga makroekonomiczna osłabiła prognozy rynkowe wśród producentów samochodów.

Wzrost pozostaje stosunkowo powolny, sprzedaż detaliczna została zahamowana z powodu ograniczeń związanych z pandemią, podczas gdy konsumpcja dużych biletów jest nadal ograniczona.

Źródło: Investing.com, TradingEconomics.com

Wydaje się jednak, że decyzja Chin o całkowitym wyjściu z reżimu ciężkich ograniczeń w związku z doniesieniami o rosnących napięciach społecznych na początku tego roku doprowadziła do jeszcze szybszego przekazywania przypadków.

Dalszy wpływ na nękanego konsumenta poszedł w górę i trafił prosto w producentów litu, znacznie obniżając cenę.

Nastroje rynkowe wokół pojazdów elektrycznych znacznie ochłodziły się w Chinach, które odpowiadały za prawie 52% światowej sprzedaży w 2021 roku.

Wzrost sprzedaży został szczególnie mocno dotknięty, ponieważ władze rządowe wycofały dotacje gotówkowe i inne zachęty wspierające zakupy gospodarstw domowych.

Raport S&P Global odnotował, że sprzedaż pojazdów elektrycznych typu plug-in dla pasażerów spadła o 55,8% w ciągu miesiąca do 408 000 sztuk w styczniu.

W rezultacie czołowi krajowi producenci samochodów zaangażowali się w wojnę cenową, aby odzyskać klienta, wywierając dalszą presję na deweloperów.

Co więcej, inne raporty sugerują, że biorąc pod uwagę poważne rozbieżności cen spotowych i kontraktowych, niektórzy kupujący z Korei Południowej i Japonii nie dotrzymywali długoterminowych umów zakupu.

Technologia i dwustronna krzywa popytu i podaży

Przy gwałtownym wzroście cen przez większą część 2022 r. chińskie dotacje na pojazdy elektryczne zachęciły do przesadnej produkcji i magazynowania akumulatorów, zmniejszając popyt na lit w dalszej części roku.

Chapman argumentował,

Łańcuchy dostaw dostosowują się, zawsze tak jest, a wielu obserwatorów popełnia błąd, przyglądając się bieżącym problemom bez uwzględnienia prawdopodobnej reakcji łańcuchów dostaw… zarówno podaż, jak i popyt reagują na rosnące ceny – zawsze tak jest. Wyższe koszty litu skłaniają producentów akumulatorów litowo-jonowych do dążenia do większej wydajności, podczas gdy górnicy litu szukają sposobów na zwiększenie produkcji.

Krótko mówiąc, wyższe ceny powodują niższe ceny.

Ponieważ ceny osiągnęły w zeszłym roku nowe szczyty, aktywność inwestycyjna przyspieszyła, wzmacniając operacje wydobywcze i umożliwiając radykalną ekspansję dostępnych zasobów.

Źródło: Statista (na podstawie szacunków z 2022 r.)

Na przykład Chapman wskazuje na znaczące odkrycia w Kornwalii w Wielkiej Brytanii.

W 2022 r. fDi Intelligence zauważył, że połączone szacunki brytyjskiego litu i kornwalijskiego litu sugerują, że produkcja twardej skały w regionie może równać się 30 000 ton rocznie.

Odkrycie takich nowych złóż prawdopodobnie zapewni, że podaż wypełni lukę w stosunku do popytu, utrzymując ceny na stabilnym poziomie w średnim i długim okresie.

W lutym 2023 r. Geological Survey of India ogłosiło odkrycie ogromnych rezerw 5,9 miliona ton w Dżammu i Kaszmirze, co prawdopodobnie znacznie przyczyniłoby się do uczynienia z Indii „atmanirbhar” w produkcji baterii, magazynowaniu baterii, energii słonecznej i wiatrowej.

Ponadto czas do wydobycia jest znacznie krótszy w porównaniu z tym, co jest zwykle reklamowane, a Chapman zauważył, że złoża Kornwalii zidentyfikowane w 2020 r. prawdopodobnie przyniosą 10 000 ton rocznie do 2026 r.

W związku z tym ceny gwałtownie spadły nie tylko z powodu słabego popytu w Chinach, ale także z powodu ekspansji dostępnych rezerw, procesu, który prawdopodobnie będzie kontynuowany i będzie wywierał trwałą presję na ceny litu.

Jeśli ceny będą nadal spadać, może to doprowadzić do ograniczenia aktywności poszukiwawczej w kolejnym roku, ale odblokowanie nowych zasobów już zasadniczo zmieniło równanie podaży i popytu na metal.

Innym kluczowym czynnikiem, który jest często pomijany na korzyść przeważania czynników popytu, jest stale spadający koszt technologii.

Chapman argumentuje, że ze względu na zyski wynikające z konsekwentnych badań i rozwoju, zwiększonej wydajności i ekonomii skali,

W ciągu ostatnich trzech dekad cena akumulatorów litowo-jonowych mierzona w kilowatogodzinach spadła o 97 proc.… koszt akumulatorów litowo-jonowych za kilowatogodzinę prawdopodobnie nadal spadał z czasem.

W związku z tym akumulatory litowe prawdopodobnie wejdą na orbitę trwale niższych cen, która będzie nadal spadać wraz ze spadkiem kosztów technologicznych.

Czynniki geopolityczne

Dziś nie można przecenić znaczenia geopolityki w redefinicji krajobrazu litu.

Kluczowe wydarzenia obejmowały uchwalenie nowego ustawodawstwa w USA, reakcję władz europejskich oraz odkrycie nowych rezerw w Indiach.

Ustawa o redukcji inflacji (IRA) może mieć transformacyjny wpływ na globalne łańcuchy dostaw baterii pojazdów elektrycznych.

W szczególności przepisy przewidują ulgę podatkową na pojazdy elektryczne w wysokości 7500 USD, która byłaby dostępna dla konsumentów, gdy 40% wartości akumulatora EV jest produkowane w Stanach Zjednoczonych lub wybranych krajach partnerskich.

Do 2027 r. próg ten ma wzrosnąć do 80%, zapewniając potężny impuls do przeniesienia produkcji z zagranicy do miejsc docelowych w kraju.

Chociaż Chiny są trzecim co do wielkości producentem litu, odpowiadają za 60% światowych zdolności rafinacji litu do produkcji akumulatorów, aw 2020 r. wyprodukowały prawie 15-krotność całkowitej produkcji litu gotowego do produkcji baterii w USA.

Nie można nie zastanawiać się, czy jest to skok, który Stany Zjednoczone naprawdę mogą zrobić, chociaż spowolnienie w Chinach daje Bidenowi i spółce wyjątkową okazję do wyrównania szans.

Simon Moores, dyrektor generalny Benchmark Mineral Intelligence, zauważa :

…. (IRA) w pewnym sensie powiązała producentów baterii lub producentów chemikaliów z górnictwem… świat łączy siły, aby odciąć Chiny od równania.

Wydaje się, że ustawodawstwo przyniosło niemal natychmiastowy efekt, a General Motors zainwestował 650 milionów dolarów w kopalnię w Nevadzie, aby zabezpieczyć źródło litu dla przyszłych operacji i uniknąć rosnącego ryzyka geopolitycznego.

To ogromny zastrzyk kapitału dla branży przyzwyczajonej do projektów i fuzji wartych dziesiątki milionów dolarów.

Podobnie Albemarle Corp chce zbudować zakład przetwórczy za 1,3 miliarda dolarów w Południowej Karolinie, torując drogę dla znacznie większych transakcji w amerykańskim segmencie litu.

Te wydarzenia z pewnością wstrząsnęły chińskim rządem, który został niedawno zmuszony do wycofania dotacji na pojazdy elektryczne, które są potężnym motorem popytu na produkty litowe.

Aby powstrzymać konkurencję, firma Caixin poinformowała, że firma Contemporary Amperex Technology (CATL) z siedzibą w Ningde, największy na świecie producent akumulatorów, zaczęła oferować producentom samochodów ostre rabaty w zamian za długoterminowe kontrakty na wyłączność.

Napięcia na linii USA-Europa

Wojna na Ukrainie mogła również wymusić zmianę europejskich priorytetów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a Moores zauważył, że dyskusje na temat technologii akumulatorów i magazynowania zaczęły mieć pierwszeństwo przed projektami związanymi z energią słoneczną, wiatrową i innymi czystymi technologiami.

Ponadto oczekuje się, że decyzja UE o wycofaniu konwencjonalnych samochodów do 2035 r. utrzyma wysoki popyt na akumulatory litowo-jonowe w dłuższej perspektywie.

Ponieważ Stany Zjednoczone chcą za jednym zamachem wykorzystać wszystkie główne rynki poza Chinami, europejscy administratorzy, producenci akumulatorów i producenci samochodów czują się bezbronni.

Znaczne rezerwy litu występują w Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, Finlandii i Austrii.

Jednak blok zażądał dodatkowych korzyści dla przemysłu, a Komisja Europejska (KE) stwierdziła :

Program ten nadal budzi niepokój UE, ponieważ zawiera dyskryminujące przepisy.

W obliczu narastających napięć przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen i prezydent Biden spotkali się w zeszłym miesiącu, aby omówić nieogłoszoną jeszcze umowę mającą na celu usprawnienie międzynarodowego łańcucha dostaw akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Moores spodziewa się, że po ogłoszeniu umowy prawdopodobnie pozwoliłaby inwestycjom w europejskie górnictwo skorzystać z zachęt IRA w zamian za stałą część produkcji wybranych minerałów, w tym litu.

Jednak UE ma trudności z operacjonalizacją kopalń ze względu na zawiły proces wydawania zezwoleń, a także sprzeczne interesy państw składowych, które mogą nie uważać za wygodne podporządkowanie się ponadnarodowemu podmiotowi.

Opinia publiczna jest również podzielona, ponieważ kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska nadal nękają projekty litowe w regionie.

Chociaż przemysł amerykański wydaje się przygotowany do szybkiego rozwoju, koalicja USA-Europa może okazać się główną geopolityczną przeciwwagą dla chińskiego przemysłu przetwórstwa litu, ale tylko wtedy, gdy przywódcy będą mogli zapewnić lepszą koordynację na szczeblu subeuropejskim.

Perspektywy rozwoju globalnych łańcuchów dostaw w 2023 roku i później w dużej mierze będą zależeć od tej relacji.

Perspektywy

Obecnie w drugim kwartale chińskie zakupy baterii i pojazdów elektrycznych, a co za tym idzie popyt na lit, prawdopodobnie pozostaną ograniczone.

Wzrost mocy produkcyjnych na całym świecie w ciągu ostatnich kilku lat prawdopodobnie wpłynie na ceny litu, podczas gdy głęboko zakorzenione obawy przed eskalacją protokołów pandemicznych wytrąciły konsumentów z równowagi.

Biorąc pod uwagę niepewność makroekonomiczną, zdrowie publiczne i konsumentów, trajektoria cen jest bardzo niepewna, ale Chapman spodziewa się, że ze względu na świeże rezerwy litu i spadające koszty technologii,

…prawdopodobnie będzie się wahać (ale będzie miał tendencję spadkową) w czasie.

Soochow Securities szacuje, że ceny mogą spaść o kolejne 50% do 100 000 CNY za tonę, zanim latem wzrosną do 150 000 CNY.

Ta prognoza konsolidacji cen wynika prawdopodobnie z uwzględnienia lepszej sprzedaży samochodów na targach motoryzacyjnych w Szanghaju, które odbywają się w przyszłym tygodniu.

Jednak uznaniowa sprzedaż może pozostać wyciszona, mimo że producenci samochodów agresywnie przerzucają korzyści kosztowe na konsumentów końcowych.

Apetyt konsumentów nadal wydaje się być niedźwiedzi, a kwartalne badanie deponentów Ludowego Banku Chin wykazało, że 58% mieszkańców miast wolałoby oszczędzać więcej niż w pierwszym kwartale 2023 r.

Ponadto lutowe badanie przeprowadzone przez ING Research wykazało, że popyt na pojazdy elektryczne jako udział w całkowitej liczbie rejestracji samochodów prawdopodobnie utrzyma się w Chinach na poziomie 26%, podczas gdy szacuje się, że wzrost całkowitej sprzedaży samochodów spadnie w tym roku o połowę.

Udział ten wynosił zaledwie 6% jeszcze w 2020 r., ale wzrósł z powodu hojnych zachęt rządowych, które są obecnie wycofywane, co dodatkowo pogarsza sytuację sektora krajowego.

Słabszy popyt konsumpcyjny i rosnące globalne moce produkcyjne prawdopodobnie odbiją się na cenach w najbliższym czasie.

Jednak Moores zauważył, że wsparcie cenowe może pochodzić z nieoczekiwanego źródła,

Słyszałem, że nadchodzą fundusze emerytalne, co jest szalone. Jeśli fundusze emerytalne chcą inwestować, wiesz, to tu zostanie, prawda?

Co więcej, popyt na lit w chińskim sektorze pojazdów elektrycznych powinien nadal wykazywać tendencję wzrostową, przy czym w tym samym raporcie odnotowano, że Chiny prawdopodobnie osiągną swój cel na 2035 r., jakim jest udział pojazdów elektrycznych w 50% sprzedaży samochodów przez pełne pięć lat przed planowanym terminem, prawdopodobnie częściowo z powodu spadające koszty surowców.

Źródło: Bloomberg, ING Research

Równoważenie tych wyższych prognoz to spadające koszty technologii i znaczne inwestycje w poszukiwanie i zakładanie projektów typu green field na wydobycie.

Popyt na metal wzrośnie w perspektywie średnio- i długoterminowej, ale trajektoria ceny litu będzie prawdopodobnie znacznie bardziej dostępna niż jeszcze kilka lat temu.

Chociaż popyt konsumpcyjny i efekty technologiczne są stosunkowo przewidywalne i ustabilizują się w trendzie niższych cen, czynniki geopolityczne pozostają tajemnicą.

Na przykład kluczowe zagrożenie dla chińskiego przemysłu wiąże się z pojawieniem się IRA, ponieważ Waszyngton chce wyprzeć Pekin jako wiodące źródło wszystkich baterii.

Co ważne, czy Europa może dotrzymać kroku Stanom Zjednoczonym? Jeśli nie mogą zawrzeć umowy, czy to koniec krytycznych minerałów w Europie? Jak Chiny zareagują na presję wywieraną na ich udział w rynku? Czy CATL inwestuje miliardy dolarów w fabryki na Węgrzech, czy Budapeszt ma stać się kolejną wielką granicą geopolityczną?

W pewnym sensie wszystkie zakłady są nieważne, a łańcuchy dostaw litu mogą potencjalnie zobaczyć radykalne zmiany w tym roku.

W najbliższym czasie, ponieważ łańcuchy dostaw potrzebują czasu, aby się dostosować, a konsumenci na całym świecie pozostają niespokojni, perspektywy cen litu pozostaną negatywne.

Do trzeciego kwartału stanie się jasne, czy otoczenie niższych cen pomoże ożywić popyt na pojazdy elektryczne w tym roku.