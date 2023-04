Prognoza cen tarcicy: utknęła w pewnym przedziale, gdy pojawiają się oznaki dna

Ceny drewna spadały w ostatnich miesiącach, ponieważ inwestorzy skupiali się na rynku mieszkaniowym i spadającym rynku surowców. Tarcica kosztowała 400 USD za tysiąc stóp desek, czyli kilka punktów poniżej najniższego poziomu od początku roku, który wynosił 361 USD. Rozbił się o ponad 72% od najwyższego punktu w 2022 roku.

Pojawiają się oznaki dna

Tarcica jest ważnym towarem używanym głównie w sektorze mieszkaniowym. W rezultacie ceny tarcicy mają tendencję do osiągania gorszych wyników w okresach wysokich stóp procentowych i oprocentowania kredytów hipotecznych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Fed podniósł stopy procentowe z 0% do prawie 5%, podczas gdy średnia stopa dla 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wzrosła do prawie 6,5%.

Rosnące stopy procentowe doprowadziły do znacznego spowolnienia w sektorze mieszkaniowym. Liczba rozpoczętych budów, która mierzy roczną zmianę liczby nowych budynków mieszkalnych, których budowę rozpoczęto, wykazuje tendencję spadkową. Pozwolenia na budowę również spadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Po osiągnięciu szczytowego poziomu 1,89 mln w styczniu 2022 r., liczba zezwoleń spadła do 1,42 mln w lutym.

Wszystkie te czynniki wyjaśniają, dlaczego ceny tarcicy wykazywały silny trend spadkowy w ciągu ostatnich kilku miesięcy po gwałtownym wzroście podczas pandemii.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w nadchodzących miesiącach sytuacja na rynku mieszkaniowym będzie kontynuowana. W oświadczeniu analityk Moody’s ostrzegł, że ceny domów spadną od 5% do 10% w ciągu najbliższych 2 lat. Pogląd ten podzielał Jeremy Grantham, który powiedział :

„Nie spodziewam się krachu, ale spodziewam się, że ceny domów powrócą do bardziej przystępnych cen. Nie dzieje się to z dnia na dzień, ale nieruchomości rzucają bardzo długi cień i są bardziej niebezpieczne ekonomicznie niż giełda”.

Przystępne ceny domów mogą prowadzić do większego popytu na mieszkania, co w najbliższym czasie doprowadzi do wyższych cen drewna.

Prognoza cen drewna

Wykres drewna według TradingView

Wiele wskazuje na to, że ceny drewna osiągną najniższy poziom. Na wykresie dziennym widzimy, że mieli trudności ze spadkiem poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 361 USD. Można powiedzieć, że cena ta jest potrójnym dnem, co zwykle jest byczym znakiem. Przesunął się nieco poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 460 USD, najniższego punktu w sierpniu 2021 r.

W związku z tym, chociaż jest zbyt wcześnie, aby to stwierdzić, a wolumen jest nadal niski, istnieje prawdopodobieństwo, że ceny tarcicy spadną w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jeśli tak się stanie, tarcica może przesunąć się do następnego kluczowego punktu oporu na poziomie 534 USD, czyli około 35% powyżej obecnego poziomu.