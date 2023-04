Trwa upadek First Republic Bank (FRC), ponieważ FDIC szuka ratunku

Upadek First Republic Bank ( NYSE: FRC ) jest bliski, ponieważ FDIC pracuje nad ratowaniem niespokojnych pleców. W piątek cena akcji FRC zakończyła tydzień na poziomie 3,51 USD, czyli poniżej swojego rekordowego poziomu 225 USD. Jej kapitalizacja rynkowa spadła do zaledwie 638 milionów dolarów, co oznacza, że inwestorzy uważają, że jej kapitał jest bezwartościowy.

Ratunek Banku Pierwszej Republiki

W USA trwają rozmowy mające na celu ratowanie spółki i jej deponentów. Według Bloomberga, FDIC zwrócił się do niektórych z największych banków, aby spróbowały kupić firmę. Niektóre z banków, do których się zwrócił, to JP Morgan, Bank of America, US Bancorp i PNC Financial.

Banki te zostały najpierw poproszone o przedstawienie agencji informacji o zainteresowaniu, potencjalnej cenie i szacowanym koszcie. Następnie zawęził listę do kilku banków, starając się sfinalizować transakcję przed otwarciem rynku w poniedziałek.

Banki nieco sceptycznie podchodzą do przejęcia First Republic, firmy, która w pierwszym kwartale straciła ponad 100 miliardów dolarów depozytów. Straty te prawdopodobnie wzrosły po załamaniu akcji spółki w ciągu tygodnia.

Dodatkowym problemem są potencjalne straty po fuzji. Bilans Pierwszej Republiki zawiera miliardy dolarów niezrealizowanych strat, które nabywca będzie musiał pokryć.

Banki takie jak JP Morgan mają dodatkowe problemy, ponieważ przepisy zabraniają dużym amerykańskim bankom dalszego wzrostu. W związku z tym każda oferta będzie wymagać gwarancji, że przepisy te zostaną uchylone.

Dlaczego FDIC chce kupca

FDIC ma nadzieję, że FRC znajdzie nabywcę, biorąc pod uwagę, że cena jego akcji spadła, co czyni go atrakcyjnym celem. Ponadto przejście pod zarząd komisaryczny oznacza, że FDIC uniknie płacenia deponentom miliardów dolarów.

Żadna z tych opcji nie jest dobra dla akcjonariuszy First Republic Bank, których kapitał własny spadł o ponad 90% w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jak pisałem tutaj , wyciągając wnioski z Credit Suisse i SVB, złapanie spadającego noża jest niebezpieczne, jeśli chodzi o kłopoty banków.

Inne banki regionalne również mają kłopoty, ponieważ coraz więcej osób przenosi gotówkę do dużych banków. Istnieją również obawy o bezpieczeństwo sektora nieruchomości komercyjnych. Niektóre z największych banków regionalnych narażonych na ryzyko to między innymi Valley National Bancorp, PacWest Bancorp, Pacific Premier Bancorp i Independent Bank.