Akcje First Horizon spadły w czwartek o 40%: dowiedz się dlaczego

First Horizon Corp ( NYSE: FHN ) stracił dziś rano 40% po tym, jak zrezygnował z planów fuzji z Toronto-Dominion Bank (TSE: TD).

Szczegóły aktualizacji, która spowodowała awarię akcji First Horizon

Transakcja o wartości 13,4 miliarda dolarów, ogłoszona po raz pierwszy w zeszłym roku, mogła uczynić TD szóstym co do wielkości bankiem w USA.

Ale oba banki wspólnie zdecydowały się zakończyć umowę z powodu braku jasności co do harmonogramu zatwierdzeń regulacyjnych. Ujawniając, co będzie dalej z First Horizon, jego dyrektor generalny Bryan Jordan powiedział dzisiaj:

Będziemy nadal budować rozmach. Zbudowaliśmy silną bazę kapitałową; daje nam ogromną elastyczność. Będziemy nadal służyć naszym klientom, społecznościom, klientom i dostarczać im wartość.

W kwietniu bank regionalny podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał, które były mniej więcej zgodne z szacunkami Streeta. Akcje First Horizon spadły o około 60% w ciągu roku.

Czy było to związane z trwającymi zawirowaniami w bankach regionalnych?

TD Bank zapłaci First Horizon 200 milionów dolarów w gotówce zgodnie z umową o rozwiązaniu umowy oprócz zwrotu 25 milionów dolarów opłaty.

Wiadomości giełdowe pojawiają się w czasie, gdy banki regionalne zmagają się z ogromnym spadkiem wycen. Ale w programie CNBC „ Squawk on the Street ” dyrektor generalny Jordan powiedział, że dzisiejszy rozwój nie był z tym związany.

Pracowaliśmy bardzo dobrze przez ostatnie 14 miesięcy i bardzo ciężko pracowaliśmy, aby zdobyć zgody organów regulacyjnych. Przyjmuję za dobrą monetę, że nie byliśmy w stanie uzyskać harmonogramu zatwierdzenia i osiągnęliśmy to porozumienie.

W przeciwieństwie do akcji First Horizon, akcje TD Bank są mniej więcej płaskie w czwartek. W kwietniu ogłoszono, że kanadyjska międzynarodowa firma stała się pożyczkodawcą z największą liczbą krótkich pożyczek na świecie ( czytaj więcej ).