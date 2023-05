Li Auto vs Nio: zdecydowanie lepsze chińskie akcje EV do kupienia

May 11, 2023

Li Auto (NASDAQ: LI) i Nio (NASDAQ: Nio) to wiodące chińskie firmy zajmujące się pojazdami elektrycznymi, których kapitalizacja rynkowa wynosi odpowiednio ponad 27 miliardów dolarów i 13 miliardów dolarów. Obie firmy produkują i sprzedają samochody klasy premium głównie na rynku chińskim. Chociaż Nio jest najbardziej znanym z nich, ten artykuł wyjaśni, dlaczego Li Auto jest lepszą inwestycją.

Li Auto kontra Nio

Jedna z najważniejszych wiadomości o EV w tym tygodniu były najnowszymi nieaudytowanymi wynikami firmy Li Auto. Wyniki pokazały, że firma dostarczyła 52 584 pojazdów w pierwszym kwartale roku. To wzrost o 65,2% w porównaniu z tym samym kwartałem w 2022 roku.

W rezultacie przychody firmy skoczyły do 2,7 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 95,6% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. W przeciwieństwie do innych pojazdów elektrycznych, takich jak Tesla, które obniżają ceny, Li Auto przypisuje wyższe przychody wyższym cenom i wolumenowi.

Li Auto poprawiło również swoje wskazówki do przodu. Obecnie spodziewa się, że jego dostawy wyniosą od 76 000 do 81 000. Ponadto widzi przychody w wysokości od 3,53 miliarda dolarów do 3,77 miliarda dolarów. Dodano oświadczenie:

„Perspektywy biznesowe zakładają sprzyjające warunki makroekonomiczne, brak istotnych zakłóceń w łańcuchu dostaw i odzwierciedlają obecny i wstępny pogląd firmy na jej sytuację biznesową oraz sytuację rynkową, która może ulec zmianie”.

Dlatego w tym przypadku Li Auto wydaje się lepszą firmą niż Nio ze względu na szybszy wzrost na rynku premium i osiągnięcie rentowności. Analitycy spodziewają się, że przychody firmy w tym roku wyniosą 13,60 mld USD, a zysk na akcję wyniesie 34 centy. Z drugiej strony Nio ma wyjść na zero w 2026 roku.

Rentowność Li Auto daje jej skalę potrzebną do ekspansji międzynarodowej w przyszłości. Ponadto Li Auto ma wyższą marżę brutto wynoszącą 19% w porównaniu z marżą Nio wynoszącą 10,53%. Generuje również wyższy przychód na pracownika niż Nio i ma lepszy bilans.

Prognoza cen akcji Li Auto

Wykres Li Auto firmy TradingView

Technika Li Auto jest również pomocna. Jak pokazano powyżej, akcje zdołały przebić się powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 27,33 USD po opublikowaniu wyników finansowych. Był to ważny poziom, ponieważ był to najwyższy punkt 1 lutego. Akcje przesunęły się również do poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego i 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

Dlatego podejrzewam, że akcje będą nadal rosły, ponieważ kupujący celują w następny psychologiczny poziom 35 USD. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 27 USD unieważni byczy pogląd.