Niedostępność mieszkań w Wielkiej Brytanii osiągnęła najwyższy poziom w historii

Znakomity irlandzki ekonomista, David McWilliams, powiedział w niedawnym odcinku podcastu coś, co dało mi do myślenia. „Po raz pierwszy od wielu pokoleń dzisiejsza młodzież oczekuje, że będzie biedniejsza niż ich rodzice”.

W świecie, w którym technologia rozwija się z prędkością światła, a produktywność wzrosła pionowo, jest to zdumiewające stwierdzenie. A jednak, patrząc na to, co stało się z cenami aktywów w ciągu ostatnich kilku dekad, nie jest zaskakujące takie oczekiwanie.

Nie ma lepszego medium do wyrażenia tego konfliktu pokoleniowego niż rynek mieszkaniowy. W zeszłym tygodniu natknąłem się na poniższy wykres za pośrednictwem longtermtrends.net, który ocenia dostępność mieszkań w Wielkiej Brytanii. Porównując średnią cenę domu w Wielkiej Brytanii do średniego rocznego dochodu, wskaźnik ten wynosi obecnie powyżej 9, czyli jest wyższy niż przed wielkim krachem finansowym w 2008 roku.

To nie jest artykuł, który mówi, że zbliża się krach na rynku nieruchomości (zrobiłem raport na ten temat w kwietniu. Krótko mówiąc, podczas gdy ostatnio na rynku panowała miękkość i spadki cen mogły trwać nadal, trudno jest wyciągać wnioski na podstawie bazowe dane, że nastąpi krach na pełną skalę.Podaż i popyt są bardzo nie w porządku, pomagając zapewnić bazę, podczas gdy kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu spadły, a inne czynniki również uległy zmianie od 2008 r., co oznacza, że GFC również nie jest uczciwe porównanie).

Inflacja w Wielkiej Brytanii należy do najwyższych w Europie Zachodniej

Jednak dane pokazują, jak trudno jest być młodym człowiekiem w dzisiejszej gospodarce. Wielka Brytania przeżywa obecnie inflację jedną z najwyższych w Europie, uparcie utrzymującą się na dwucyfrowych poziomach. Chociaż oczekuje się, że spadnie przed końcem roku, Bank Anglii powiedział niedawno, że nie spodziewa się powrotu do celu 2% przed 2025 r.

To sprawia, że coraz trudniej jest postawić stopę na drabinie własności, ponieważ zwiększone wydatki na przedmioty codziennego użytku, w tym czynsz, zmniejszają dochód do dyspozycji. Zdolność do oszczędzania jest zmniejszona, co oznacza, że zakup domu w przyszłości znów staje się jeszcze trudniejszy.

Tak dzieje się od jakiegoś czasu na świecie, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie podaż mieszkań po prostu nie nadąża za popytem. Poniższy wykres to bardzo prymitywny sposób pokazania tego w USA, przedstawiający wzrost liczby ludności w stosunku do podaży nowych mieszkań, ale ma charakter orientacyjny.

Młodsze pokolenia są wyciskane

Wracając do głównego wykresu w tym artykule, najlepszym sposobem na wykreślenie przystępności cenowej mieszkania jest po prostu wykreślenie średniej ceny domu w stosunku do średniego dochodu. Pokazaliśmy powyżej, że wskaźnik ten jest obecnie wyższy niż w 2008 r. Pomniejszenie wykresu w celu pokrycia ostatnich stu lat pokazuje jednak, jak wysoki jest on historycznie. Współczynnik ten wynosi dziś ponad 9 – osiągnął szczyt po II wojnie światowej na poziomie 7,45 w związku z powojennym niedoborem mieszkań, podczas gdy przed wojną był poniżej 4.

Oprócz krótkich skoków we wczesnych latach 70. i późnych 80., było to między 4 a 5 aż do nowego tysiąclecia, kiedy sprawy zaczęły się psuć. Przed krachem w 2008 roku osiągnął 8,6, następnie spadł do 6,9, po czym stopniowo i nieprzerwanie wzrastał od 2013 roku, obecnie powyżej 9.

Ta ostatnia dekada oczywiście zbiega się również z najniższymi stopami procentowymi i bezprecedensową skalą luzowania ilościowego (przynajmniej do zeszłego roku). Podczas gdy w tym artykule mówiliśmy o Wielkiej Brytanii, wykreślenie bilansu Fed w USA jest klasycznym, jeśli nie banalnym sposobem pokazania tego.

To spowodowało, że ceny aktywów osiągnęły zawrotny poziom. Oznacza to, że jeśli nie miałeś aktywów, nie skorzystałeś ze wzrostu cen aktywów, podczas gdy cierpiałeś z powodu wzrostu cen przedmiotów codziennego użytku, takich jak żywność, energia i czynsz.

Ale mieszkalnictwo jest ogromną częścią tego. Bez osiągalnej drogi do domu młodym ludziom bardzo trudno jest oszczędzać i budować bogactwo. Dla starszego pokolenia często powtarza się zdanie „twój dom to twoja emerytura”. Spojrzenie na wzrost cen w ciągu ostatnich kilku dekad potwierdza to.

A jednak dzisiaj, jeśli nie otrzyma się pomocy od rodziców, zakup domu w wieku 20 lat jest bardzo trudny. Nie tylko to, ale także niezwykle trudne jest wykonanie zadania w wieku 30 lat. W porównaniu z poprzednimi generacjami tak nie było.

Ponieważ stosunek średniej ceny domu do dochodu przekracza 9, najwyższy poziom od 100 lat, czasy są trudne dla młodych ludzi.