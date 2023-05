Top Financial Cena akcji: czy to schemat „pompuj i zrzuć”?

Cena akcji TOP Financial ( NASDAQ: TOP ) wzrosła we wtorek o ponad 22%, ponieważ inwestorzy przyjęli nastawienie do ryzyka. Akcje podskoczyły do 10,37 USD, co było wartością wyższą niż najniższe w tym miesiącu 6,30 USD. Cena ta jest nadal o 96% niższa od najwyższego poziomu w tym roku, co daje jej kapitalizację rynkową w wysokości ponad 296 milionów dolarów.

Co to jest Top Financial?

Top Financial, oficjalnie znana jako Zhong Yang Financial Group, to tajemnicza chińska firma oferująca usługi maklerskie online. Zapewnia kontrakty terminowe, maklerstwo giełdowe, maklerskie opcje, doradztwo i rozwiązania w zakresie wymiany walut w Chinach. Jej głównymi produktami są 2Go i Esunny.

Top Financial to wyjątkowo mała firma. Z danych zebranych przez SeekingAlpha wynika, że roczne przychody firmy spadły do 7,8 mln USD, a zysk netto wyniósł 3,5 mln USD. Najnowsze wyniki firmy wyniosły 5,2 mln USD za sześć miesięcy do września 2022 r. Był to wzrost o 63%, podczas gdy zysk netto wyniósł 2,5 mln USD.

Cena akcji Top Financial wzrosła w tym roku i osiągnęła szczytowy poziom 256 USD. W szczytowym momencie akcje skoczyły o ponad 3532% od najniższego poziomu w kwietniu. Ten rajd był tajemniczy, ponieważ odbył się bez większych wiadomości, zmuszając SEC do tymczasowego zawieszenia go. W swoim oświadczeniu firma powiedziała:

„Komisja czasowo zawiesiła obrót papierami wartościowymi TOP z powodu niedawnej, nietypowej i niewyjaśnionej aktywności rynkowej budzącej obawy co do adekwatności i dokładności publicznie dostępnych informacji.”

Ostatni występ przywołuje wspomnienia AMTD, spółki z Hongkongu, której akcje poszybowały w górę w 2022 roku. Od tego czasu akcje spadły o ponad 95%, o czym pisałem tutaj.

Schemat pompy i zrzutu

Prawdopodobną przyczyną niedawnego wzrostu cen akcji TOP jest to, że jest to kolejny schemat pompowania i zrzucania. Schematy te działają, gdy ludzie zauważają niepłynną firmę, kupują akcje, a następnie promują swoje przejęcia. Gdy akcje podskakują, wychodzą, pozostawiając wielu niedoszłych inwestorów trzymających torbę.

Ostatnio widzieliśmy kilka schematów pompowania i zrzutu. Najlepszym tego przykładem jest firma Bed Bath and Beyond, która niedawno ogłosiła upadłość. Jego akcje wzrosły podczas szaleństwa inwestowania w memy, a następnie spadły. To samo dotyczy innych zapasów memów, które ostatnio spadły.

Innym dobrym przykładem są spółki, które weszły na giełdę za pośrednictwem SPAC. Wiele z nich pogrążyło się, podczas gdy inne, takie jak Virgin Galactic, zbankrutowały. We wtorkowym raporcie WSJ powiedział, że osoby z wewnątrz tych firm sprzedały akcje warte miliardy dolarów przed krachem.

Dlatego w świetle tego wszystkiego inwestowanie w akcje Top Financial nie ma sensu. Jest to zagraniczna firma z ograniczonymi ujawnieniami i wątpliwymi operacjami.