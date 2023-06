Tesla zasadniczo zgadza się na utworzenie lokalnej bazy dostawców w Indiach

Akcje Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) wzrosły dziś rano do najwyższego poziomu od początku roku po tym, jak dyrektor generalny Elon Musk zasadniczo zgodził się założyć lokalną bazę dostawców w Indiach.

Oto, co wiemy do tej pory

Firma notowana na giełdzie Nasdaq najpierw rozpocznie montaż swoich pojazdów elektrycznych w Indiach, a następnie lokalizuje swój łańcuch dostaw, poinformował w środę Financial Express.

W międzyczasie rząd Indii zgodził się, by Tesla korzystała z ulg na import niezbędnych komponentów.

Rząd jest skłonny dać czas na utworzenie krajowej bazy dostawców, ale Tesla będzie musiała wskazać okres, do którego wygasną przyznane jej ulgi celne na komponenty.

Wiadomość pojawia się zaledwie kilka dni po tym, jak Musk podobno zasygnalizował plany rozszerzenia działalności w Chinach, odwiedzając ten kraj i spotykając się z ministrem spraw zagranicznych Qin Gangiem.

Tesla kwalifikuje się teraz do pełnej ulgi podatkowej

Akcje Tesli wiwatują również dlatego, że Urząd Skarbowy potwierdził dzisiaj, że wszystkie jej pojazdy Model 3 i Model Y kwalifikują się teraz do pełnej ulgi podatkowej w wysokości 7500 USD w ramach „IRA” – ustawy o redukcji inflacji.

Do tej pory Model 3 kwalifikował się do ulgi podatkowej o wartości tylko połowy tej kwoty (3750 USD). Nie jest jednak jasne, co Tesla zrobiła, aby dostosować swoje pojazdy elektryczne do wymagań określonych przez IRA.

Model 3 zaczyna się teraz od około 32 000 USD, co czyni go tańszym niż Toyota Camry XLE Hybrid z 2023 roku. Dzień wcześniej analityk Piper Sandler, Alexander Potter, powiedział, że akcje Tesli wzrosły do 280 dolarów.

Jego cena docelowa sugeruje kolejny wzrost o 25%.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI