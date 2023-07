Prognoza cen palladu i platyny: czy to ożywienie będzie trwałe?

Ceny palladu i platyny odbiły się w ciągu ostatnich kilku dni, mimo utrzymujących się obaw o popyt. Platyna podskoczyła z najniższego poziomu od początku roku wynoszącego 880 USD do obecnych 960 USD. Podobnie cena palladu wzrosła z 1198 USD do 1300 USD. Oba metale znajdują się około 15% i 22% poniżej swoich najwyższych poziomów w tym roku.

Obawy dotyczące popytu pozostają

Pallad i platyna to popularne metale szlachetne i przemysłowe. Jako metale przemysłowe, dwa metale z grupy platynowców (PGM) są wykorzystywane jako katalizatory, głównie w przemyśle samochodowym.

Te dwa metale dobrze sobie radzą, gdy popyt na samochody jest zwiększony, a stopy procentowe spadają. Ostatnie dane ekonomiczne wysyłają mieszane sygnały na temat tych metali. Na przykład opublikowane w czwartek dane pokazały, że produkcja przemysłowa w Europie spadła w maju br. o 2,2%. Jest to ważne, ponieważ Europa jest jednym z największych graczy w branży motoryzacyjnej.

Produkcja przemysłowa i produkcyjna spadła w Wielkiej Brytanii, o czym pisałem tutaj . Produkcja przetwórcza spadła o 0,2%, a produkcja przemysłowa o 0,6%.

Dodatkowe dane pokazały, że eksport i import Chin ponownie załamał się w czerwcu. Jest to ważne, ponieważ Chiny są jednym z największych nabywców platyny i palladu na świecie. Ten sam trend występuje w USA. Dlatego korzystając z tych wskaźników wyprzedzających możemy założyć, że popyt na te dwa metale będzie nieco słaby.

Kolejnym powodem, dla którego należy uważać na popyt, jest rozwój pojazdów elektrycznych . W przeciwieństwie do silników spalinowych (ICE), pojazdy elektryczne nie wymagają katalizatorów. W związku z tym popyt może być nieco łagodny w tym roku.

Pozytywną stroną są oznaki, że Rezerwa Federalna wkrótce zakończy fazę podwyżek, co wyjaśnia, dlaczego indeks dolara amerykańskiego (DXY) ostatnio spadł. Inflacja konsumencka spadła w czerwcu do 3,0%, podczas gdy inflacja bazowa spadła do 4,8%. W większości okresów istnieje odwrotna zależność między dolarem amerykańskim a kluczowymi metalami, takimi jak platyna i pallad.

Prognoza ceny platyny

Przechodząc do wykresu 4H, widzimy, że cena platyny spadła w tym miesiącu do najniższego poziomu 884 USD. Od tego czasu nastąpił silny powrót i przesunął się powyżej ważnych 25- i 50-okresowych średnich kroczących. Dwie średnie utworzyły uparty wzór krzyżowy, który jest upartym znakiem.

Co więcej, platyna również wzrosła powyżej kluczowego oporu na poziomie 901,90 USD, najniższym punkcie w lutym. Co najważniejsze, wykres utworzył odwrócony wzór kubka i uchwytu, co jest znakiem niedźwiedzi. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że ceny platyny powrócą do trendu spadkowego, przy początkowym wsparciu na poziomie 900 USD.

Prognoza ceny palladu

Wykres 4H pokazuje, że cena palladu utworzyła silne wsparcie na poziomie 1206 USD. Utworzył wzór podwójnego dna, który jest zwykle byczym znakiem. Metal przesunął się teraz ponad górną część opadającego kanału. Przeskoczył również powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących. Indeks względnej siły (RSI) zbliżył się do poziomu wykupienia.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że ceny palladu będą nadal rosły, ponieważ kupujący celują w ważny punkt oporu na poziomie 1427 USD, czyli około 10% powyżej obecnego poziomu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.