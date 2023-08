Prognoza cen uranu: Popyt i podaż są korzystne

Ceny uranu nadal rosły w tym tygodniu, ponieważ uczestnicy rynku oceniali dynamikę podaży i popytu po zamachu stanu w Nigrze. Uważnie obserwowany Sprott Physical Uranium Trust podskoczył do 13,37 USD, najwyższego poziomu od 23 czerwca. Od najniższego punktu w tym roku wzrósł o ponad 25%.

Implikacje zamachu stanu w Nigrze

Jedną z najważniejszych geopolitycznych historii tego tygodnia był zamach stanu w Nigrze, kraju w Afryce Zachodniej. Zamach może mieć poważne konsekwencje dla rynku uranu, ponieważ kraj ten jest siódmym co do wielkości eksporterem na świecie. Sprzedaje większość swojego uranu do krajów europejskich, takich jak Francja i Niemcy.

Kopalnie uranu w Nigrze nadal produkują, a eksport trwa. Istnieje jednak ryzyko, że przedłużający się kryzys może doprowadzić do zakłóceń w dostawach. Po pierwsze, ECOWAS, zachodnioafrykański blok gospodarczy ostrzegł, że może interweniować militarnie. Burkina Faso i Mali również zagroziły interwencją, jeśli ECOWAS zaatakuje kraj.

Pozytywną stroną są oznaki, że kryzys zostanie rozwiązany dyplomatycznie w nadchodzących tygodniach. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że na rynku uranu nastąpią niewielkie zakłócenia. W oświadczeniu Jonathan Hinze z UxC powiedział :

„Wydarzenie takie jak to może zająć trochę więcej czasu, zanim przeniknie do psychologii rynku. Równie dobrze możemy zobaczyć większe skutki w nadchodzących dniach i tygodniach. Wszystko wskazuje na to, że byłby to katalizator wzrostowych ruchów uranu cenę, biorąc pod uwagę ogólną napiętą równowagę między podażą a popytem na uran w tym czasie”.

Jednak fundamenty uranu są nadal mocne, ponieważ popyt stale rośnie, gdy kraje przechodzą na czystą energię. Na przykład Stany Zjednoczone uruchomiły pierwszą od ponad trzech dekad elektrownię jądrową w Gruzji.

Inne kraje, takie jak Wielka Brytania i Francja, pracują nad mniejszymi modułowymi elektrowniami jądrowymi, odchodząc od węgla i innych paliw kopalnych.

Perspektywy cen Sprott Physical Uranium Trust

Sprott Physical Uranium Trust to jeden z najlepszych sposobów inwestowania w uran w USA i Kanadzie. Jest to największy fundusz fizycznego uranu z aktywami o wartości ponad 3,4 miliarda dolarów.

Podobnie jak w przypadku innych towarów , na cenę uranu zwykle wpływa popyt i podaż. Obecnie świat znajduje się w sytuacji, w której popyt na uran rośnie, ponieważ utrzymują się wąskie gardła w dostawach. Wyzwanie związane z dostawami może trwać nadal, jeśli zamach stanu w Nigrze się utrzyma, a zbliżające się sankcje nałożone na rosyjski uran będą kontynuowane.

W związku z tym perspektywy uranu i Sprott Physical Uranium Trust w najbliższym czasie są optymistyczne. Jeśli tak się stanie, następnym poziomem do obserwowania będzie 15 $. Pogląd ten zostanie potwierdzony, jeśli cena przekroczy ważny punkt oporu na poziomie 13,66 USD, który jest najwyższym punktem w czerwcu.

