Dyrektor finansowy Tesli rezygnuje: „praca z Elonem Muskiem jest naprawdę ciężka”

Zach Kirkhorn ustąpił ze stanowiska dyrektora finansowego Tesla Inc (NASDAQ: TSLA). Akcje giganta EV spadły w poniedziałek o prawie 4,0%.

Tesla ujawnił również, że Vaibhav Taneja jest nowym dyrektorem finansowym w złożonym dziś rano zgłoszeniu regulacyjnym.

Dodano jednak, że Kirkhorn pozostanie w firmie do końca 2023 roku, aby usprawnić przejście. Odchodzący dyrektor napisał dziś na LinkedIn:

Taneja, do tej pory pełnił funkcję głównego księgowego Tesla Inc. Akcje pojazdów elektrycznych wzrosły w ciągu roku o około 125%.

Kirkhorn objął stanowisko dyrektora finansowego w Tesla Inc w 2019 roku.

Powód, dla którego rezygnuje, pozostaje na razie niejasny. Jednak według Gene Munstera – partnera zarządzającego w Deepwater Asset Management:

Będzie w pobliżu do końca roku, co jest dowodem na to, że dzieje się tak z powodów osobistych – a powodem osobistym jest prawdopodobnie to, że praca z Elonem Muskiem jest naprawdę ciężka, a on to robi od 13 lat.