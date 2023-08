Kupuję japoński indeks Nikkei 225 i dlatego

Akcje japońskie straciły ostatnio impet. Po wzroście do wieloletniego maksimum 33 845 jenów w czerwcu, indeks Nikkei 225 spadł o ponad 4,55%. Pomimo cofnięcia, indeks skoczył o ponad 25% od najniższego poziomu w tym roku.

Globalne obawy dotyczące wzrostu

Indeks Nikkei cofnął się w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ inwestorzy nadal byli zaniepokojeni globalną gospodarką, zyskami i niedawną zmianą kursu Banku Japonii.

Najnowsze dane pokazały, że kluczowe gospodarki zwalniają. We wtorek dane z Chin ujawniły dwucyfrowy spadek eksportu i importu w lipcu. Kraj prawdopodobnie wszedł w deflację w ciągu miesiąca, podczas gdy bezrobocie wśród młodzieży wzrosło.

Inne kraje rozwinięte ledwo rosną. Na przykład Niemcy, największa gospodarka w Europie, weszły w recesję. Liczby te są ważne, ponieważ wiele japońskich firm prowadzi wiele interesów w Chinach, Europie i Ameryce Północnej.

Indeks Nikkei 225 również spadł z powodu ostatnich działań Banku Japonii. W oświadczeniu z zeszłego miesiąca bank postanowił ulepszyć swój program kontroli krzywej dochodowości. W rezultacie rentowność japońskich obligacji skoczyła do najwyższego poziomu od ponad dziewięciu lat.

Niektórzy analitycy uważają, że ruch Banku Japonii będzie miał pozytywny wpływ na akcje, ponieważ fundusze wracają do kraju. W niedawnej notatce analityk Pictet powiedział:

„Jest dla nas jasne, że dzisiejsza zmiana spowoduje repatriację pieniędzy z zagranicy do Japonii, co wpłynie również na akcje. Japonia kończy deflację, więc Japonia staje się bardziej normalnym miejscem do inwestowania”.

Indeks Nikkei 225 również zachwiał się, ponieważ napływy do Japonii zmniejszyły się. Napływy te wzrosły na początku tego roku, kiedy Warren Buffett udał się do kraju i zwiększył swoje inwestycje w sogo-shoshas.

Prognoza indeksu Nikkei 225

Wykres 4H pokazuje, że indeks Nikkei poruszał się bokiem w ciągu ostatnich kilku tygodni. W tym przypadku utworzyła wąski opadający kanał pokazany na zielono. Cena jest nieco powyżej dolnej krawędzi tego kanału.

Indeks Nikkei 225 również przesunął się nieco poniżej 25-dniowej średniej kroczącej. Co najważniejsze, utworzył coś, co wygląda jak zwyżkowy wzór flagi. W analizie działań cenowych jest to jedna z najpopularniejszych oznak kontynuacji wzrostów.

W związku z tym perspektywy dla indeksu Nikkei 225 są bycze, a początkowy cel to 33 442 ¥, czyli górna część wzoru flagi. Przebicie powyżej tego poziomu pokaże najwyższą wartość od początku roku wynoszącą 33 836 JPY.

Widok zwyżkowy stanie się nieważny, jeśli cena spadnie poniżej dolnej części wzoru zwyżkowej flagi. Jeśli tak się stanie, następnym punktem do obejrzenia będzie 31 000 JPY.

