Czego indeks solidnego pieniądza może nas nauczyć o stanach USA i metalach szlachetnych?

We wcześniejszym artykule omówiłem różnice między walutą a pieniądzem.

Standardowe teksty ekonomiczne zwykle podkreślają trzy kluczowe cechy pieniądza – jednostkę rozliczeniową, środek wymiany i magazyn wartości.

Według zwolenników rozsądnego pieniądza, waluta nie ma jednej z tych właściwości – magazynu wartości.

Chociaż istnieje wiele argumentów przemawiających za zaletami i wadami tradycyjnego rozsądnego pieniądza, tj. standardu złota w porównaniu z dominującym standardem dolara, reputacja dolara jako środka przechowywania wartości została uderzona w dobie wysokiej inflacji i niewiarygodnie niezrównoważonych finansów publicznych. zasady.

W rzeczywistości nie tak dawno temu, bo jeszcze w 2021 r., sekretarz skarbu Janet Yellen podkreślała, że inflacja jest przejściowa.

Czytelnicy być może pamiętają również, że Yellen przewidywała, że inflacja osiągnie 3% do końca 2021 r., podczas gdy CPI wyniósł 6,8% r/r, po czym wzrósł do 9,1% r/r w czerwcu 2022 r.

W grudniu 2021 r. bazowy PCE osiągnął 4,7% r/r, po czym osiągnął szczyt na poziomie 5,3% r/r w marcu 2021 r.

Core PCE był znacznie bardziej lepki, uparcie przekraczając 4% r/r.

Ocena ekonomiczna nie jest łatwym zadaniem, nawet dla czołowych decydentów.

Nikt nie ma kryształowej kuli, ale po erze ultra niskich stóp procentowych i polityki łatwego pieniądza, która zdominowała światową ekonomię po GFC, niebotyczna inflacja nie była zaskoczeniem dla wielu zwolenników rozsądnego pieniądza.

Biorąc pod uwagę liczbę szeroko rozpowszechnionych i ukierunkowanych programów wsparcia fiskalnego oraz mechanizmów ochrony płac, działania gospodarcze władz USA w obliczu pandemii nieumyślnie podsyciły inflację, która osiągnęła najwyższy poziom od czterech dekad.

W tym scenariuszu posiadacze waluty (w tym stany USA) nie mieli innego wyboru, jak tylko patrzeć, jak siła nabywcza ich zasobów spada.

Chociaż amerykańska gospodarka i system finansowy wykazały się niezwykłą odpornością na jastrzębią politykę, zła wiadomość jest taka, że wielu ekonomistów nie wierzy, że wyszliśmy jeszcze z lasu inflacyjnego.

Ludzie tacy jak Peter Schiff, dyrektor generalny i główny globalny strateg Euro Pacific Capital, przewidują znaczną presję na wzrost głównego CPI przed końcem roku.

Złoto i srebro jako zdrowy pieniądz

Na drugim końcu spektrum złoto i srebro od dawna uważane są za naprawdę solidne pieniądze, które zachowały swoją siłę nabywczą przez tysiące lat.

Jest to zupełnie odmienne od nowoczesnych papierowych walut rezerwowych, które, jak wspomniałem we wcześniejszym artykule dla Invezz, „przybyły, podbiły, a następnie zostały wyparte”.

Innymi słowy, ich wartościowe właściwości wyparowały z powodu niezamierzonych ekscesów decydentów lub radykalnych zmian w kontekście gospodarczym.

Czy to samo ostatecznie stanie się z dolarem amerykańskim?

Historia mówi, że nieuchronnie tak się stanie, podczas gdy decydenci pieniężni niekoniecznie pomogli jej sprawie.

Złoto i srebro unikają niebezpieczeństw związanych z czerpaniem legitymacji z dobrej woli danego państwa lub instytucji i udowodniły swoją trwałość, będąc trwałym wyborem wolnego rynku.

Tak więc te metale szlachetne są jedynymi zdrowymi pieniędzmi, a przynajmniej „najsolidniejszymi” pieniędzmi, jakie znamy.

Państwa domagają się solidnych pieniędzy

Poniżej fragment powyższego artykułu pt.

Po pierwsze, inflacja nadal pustoszy budżety gospodarstw domowych i zagraża dostępowi do podstawowych artykułów, takich jak paliwo i żywność. Po drugie, w lipcu tego roku rząd USA ma wprowadzić cyfrową walutę banku centralnego (CBDC). Biorąc pod uwagę programowalny charakter tego instrumentu, Robert E. Wright, Senior Research Fellow w Amerykańskim Instytucie Badań Ekonomicznych przestrzega przed nadmierną centralizacją kontroli nad decyzjami zakupowymi zwykłych obywateli. Wright dodaje, że CBDC mogą nie kwalifikować się jako pieniądze zgodnie z Konstytucją. Po trzecie, przy krwawieniu obligacji w ciągu ostatnich dwóch lat, coraz więcej państw znalazło swoje fundusze emerytalne w poważnych tarapatach.

W rezultacie w 2023 r. legislatury stanowe zobaczyły lawinę rachunków, które miały na celu przywrócenie uznania złota i srebra za pieniądze, co miało miejsce odpowiednio do 1971 i 1964 r.

Indeks zdrowych pieniędzy

Powyższy fragment zauważył również,

Pierwszym krokiem w kierunku upowszechnienia uznawania jako prawnego środka płatniczego jest wyeliminowanie podatku od sprzedaży metali szlachetnych… Jest to kluczowe, ponieważ eliminuje niepotrzebne koszty transakcyjne i niepotrzebne tarcia, które mogą ograniczać swobodę wymiany.

Drugą główną przeszkodą na drodze do większej akceptacji zdrowego pieniądza jest podatek dochodowy nakładany na zyski kapitałowe.

Tak więc, mając na uwadze stanowe systemy podatkowe, Liga Obrony Solidnego Pieniądza i Money Metals Exchange współpracowały przy opublikowaniu Indeksu Solidnego Pieniądza 2023, starając się uszeregować stany według stopnia akceptacji lub odrzucenia zasad zdrowego pieniądza.

Krótko mówiąc, na ile poszczególne państwa są skłonne pozwolić na inwestowanie i zawieranie transakcji na metalach szlachetnych w celu zabezpieczenia się przed potencjalną deprecjacją dolara?

Projekt indeksu

Aby być jak najbardziej obiektywnym, indeks składa się z 13 kluczowych cech, które łącznie dają maksymalnie 100 punktów i są wymienione poniżej:

Stanowy podatek od sprzedaży złota i srebra (16 punktów)

Stanowy podatek od sprzedaży platyny i palladu (4 punkty)

Stanowa stawka podatku od sprzedaży (2 punkty)

Stanowy podatek dochodowy (16 punktów)

Stanowa stawka podatku dochodowego (2 punkty)

Status złota i srebra jako pieniądza (8 punktów)

Kontrakty ze złotą i srebrną klauzulą (4 punkty)

Państwowy Depozyt Złota i Srebra w Sztabach (8 punktów)

Fundusze Rezerwy Państwowej (8 punktów)

Państwowe Publiczne Fundusze Emerytalne (8 punktów)

(Zainwestowane lub wyemitowane) Państwowe złote obligacje (4 punkty)

Przepisy dotyczące nękania handlarzy metalami szlachetnymi i inwestorów (10 punktów)

Stanowe mechanizmy przetargowe na gatunki (10 punktów)

Szczegóły metodologii i sposobu punktowania w każdej kategorii można znaleźć w raporcie głównym.

Jak wspomniano powyżej, opodatkowanie odgrywa ogromną rolę w zakresie rozsądnej polityki pieniężnej, przyczyniając się do 40% indeksu.

Wyniki

Wyoming prowadzi w zestawieniu z ogólnym wynikiem 56%, tuż za nim znajdują się Południowa Dakota, Alaska i New Hampshire, z których każdy ma po 50%.

Na poziomie zagregowanym badanie dało następujące wyniki dla każdego stanu:

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Mówiąc bardzo ogólnie, państwa o niskim rankingu były skoncentrowane na wschodzie, podczas gdy tendencja stała się bardziej prozdrowotna reforma pieniężna, przesuwając się na zachód i do centrum kraju.

Są oczywiście chlubne wyjątki.

New Hampshire, które zajęło czwarte miejsce, znajduje się na wschodnim wybrzeżu.

Zachodnie wybrzeże, obejmujące Kalifornię i Oregon, wypadło stosunkowo słabo w indeksie.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Wyoming, Dakota Południowa, Utah, Arizona i Nevada to pięć sąsiadujących ze sobą stanów w centrum kraju, z których wszystkie znajdują się w pierwszej dziesiątce rankingu Sound Money Index.

Raport dowodzi, że podatek od sprzedaży jest niepotrzebną przeszkodą w posiadaniu metali szlachetnych jako magazynu wartości.

W pewnym sensie, kupując złoto lub srebro, klient po prostu wymienia jedną formę waluty (w szerszym znaczeniu) na inną.

W rezultacie potencjalni klienci prawdopodobnie będą unikać inwestowania w metale szlachetne na rzecz innych instrumentów finansowych, które omijają podatek od sprzedaży.

W rozmowie z Keithem Weinerem, założycielem i dyrektorem generalnym Money Metals Exchange; JP Cortez, dyrektor ds. polityki w Sound Money Defense League, argumentował, że podatki od sprzedaży metali szlachetnych są nielogiczne, ponieważ aktywa te są przeznaczone do odsprzedaży.

W przeciwieństwie do herbatników czy piłek tenisowych kupujący nie jest ostatecznym punktem konsumpcji i dokonuje tych zakupów jako inwestycji z konkretnym celem odsprzedaży w przyszłości.

Cortez był stanowczy, kiedy powiedział:

Uważamy, że podatki są największą przeszkodą w używaniu złota i srebra.

Oprócz Florydy i Nowego Jorku, wszystkie stany z pierwszej 36 otrzymały pełne 16 punktów za niestosowanie podatku od sprzedaży złota lub srebra, zarówno w postaci monet, jak i sztabek.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Tylko 8 stanów, z których najwyżej sklasyfikowana była Floryda na dziesiątym miejscu, wprowadziło częściowe zwolnienia, podczas gdy 8 innych stanów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, nie miało żadnych wyjątków.

Jeśli chodzi o pallad lub platynę, 28 stanów, w tym Południowa Dakota i Alaska, całkowicie uniknęło podatku od sprzedaży tych innych metali, które również były historycznie postrzegane jako magazyn wartości.

Wyoming, które zajęło pierwsze miejsce, oraz 11 innych stanów, takich jak Teksas, Utah i Floryda, wprowadziły tylko częściowe zwolnienia w tej kategorii.

W sumie 43 stany, z których najnowszy to Mississippi, albo nie mają podatku od sprzedaży, albo są częściowo zwolnione z metali szlachetnych.

Jest to znaczna część kraju, a Nowy Meksyk, Hawaje, Wisconsin, Kentucky, Maine, Vermont i New Jersey to jedyne stany, w których nadal w pełni obowiązuje podatek od sprzedaży.

W niektórych z tych państw trwają obecnie działania legislacyjne mające na celu zniesienie tej praktyki.

W raporcie oceniono również ogólną stawkę podatku od sprzedaży stosowanego w państwie, tj. nie tylko od metali szlachetnych.

To było zero lub poniżej średniej krajowej w 23 stanach i zostało potraktowane pozytywnie w indeksie.

Nic dziwnego, że obejmowały one Wyoming, Dakotę Południową, Alaskę i New Hampshire, które znalazły się w czołówce 4 stanów w Indeksie Rozsądnego Pieniądza.

Najniżej sklasyfikowanym stanem, który otrzymał pełne 2 punkty w tej kategorii, było Maine, które zajęło 48. miejsce.

Zniesienie podatku dochodowego od złota i srebra jest kolejnym ważnym elementem rozsądnej polityki pieniężnej.

Przy tak dużym postępie poczynionym w zakresie podatku od sprzedaży metali szlachetnych naturalne jest, że ustawodawcy zwracają uwagę na podatki dochodowe.

Argument wysuwany przez Corteza jest taki, że nominalne zyski złota i srebra wynikają z erozji siły nabywczej banknotów rezerwy federalnej i innych walut.

Pyta, dlaczego podatnicy mają płacić podatek dochodowy, skoro nie mogą odliczyć strat poniesionych w czasie, gdy dolary tracą na wartości z powodu inflacji.

Raport Sound Money Index twierdzi, że jest to „wzrost fantomowy” w wyniku reakcji metali na inflację, ze względu na ich właściwości przechowywania wartości.

Innymi słowy, raport dowodzi, że metale szlachetne nie są warte więcej. To waluty są mniej warte.

Weiner zgodził się i zauważył,

…kupiłeś złoto w 1970 roku. Sprzedajesz je teraz. Nie masz zysku w wysokości… 1975 USD minus 35 USD… (powiedzmy) 1940 USD. Po prostu uniknęliście straty dolara w tym czasie.

Zwolennicy rozsądnego pieniądza argumentują, że podatek dochodowy już obowiązuje, krzywdząc inwestorów, którzy dostrzegli potencjalne pułapki polityki gospodarczej i aktywnie działali, by się przed nim zabezpieczyć.

On dodał,

… Użyłem kilku liczb z Teksasu, a następnie przypisałem stawki z Arizony… Patrzysz na niską sześciocyfrową kwotę rocznie, którą straciłby stan, gdybyś zniósł podatek od zysków kapitałowych. To nie jest duża liczba… (ale z powodu) podatku od sprzedaży, którego dealerzy nie mogą robić interesów w twoim stanie… spójrz, ile interesów odwracasz. Mam na myśli potencjalnie setki milionów dolarów przychodów.

W całym kraju tylko 10 stanów uzyskało pełne 16 punktów za niestosowanie podatku dochodowego od metali szlachetnych.

Stany te znalazły się również w pierwszej dziesiątce stanów w indeksie, po raz kolejny podkreślając znaczenie podatków dla rozsądnej polityki pieniężnej.

40 najsłabszych stanów nadal pobiera podatek dochodowy od złota i srebra.

Poza metalami szlachetnymi, 10 najlepszych stanów albo w ogóle nie ma państwowego podatku dochodowego, albo dochody podatkowe są niższe od średniej krajowej.

17 stanów nakłada ogólny podatek dochodowy powyżej średniej krajowej, w tym Delaware i Montana, które zajmują odpowiednio 14. i 15. miejsce w indeksie.

Kalifornia, Minnesota, Maine, New Jersey i Vermont pobierają stawki wyższe niż średnia krajowa i stanowią pięć ostatnich stanów w indeksie.

Potwierdził, że złoto i srebro są pieniądzem

Jak wspomniano powyżej, wolny rynek uznał złoto i srebro za najbardziej odporne formy pieniądza.

W 2023 r. nastąpiła eksplozja aktywnych oddolnych wysiłków na rzecz ponownego uznania złota i srebra za pieniądze w kilku stanach, zgodnie z art. 1 ust. 10 Konstytucji.

Jednak jak dotąd tylko Wyoming, które jest na pierwszym miejscu, Utah, które jest na szóstym miejscu, i Oklahoma, na dwunastym miejscu w rankingu, oficjalnie potwierdziły status pieniądza w złocie i srebrze.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Inne kategorie

Państwowy depozyt złota i srebra bulionowego

We wcześniejszym artykule omówiłem potencjalne zagrożenia związane z fizycznym przechowywaniem złota w większych komercyjnych skarbcach, szczególnie w połączeniu z aktywną giełdą.

W tej chwili tylko Teksas ma w pełni funkcjonujące depozyty metali szlachetnych w stanie, zdobywając pełną liczbę punktów.

Poza zapewnieniem bezpieczeństwa swoich zasobów złota, państwo oczekuje, że wewnętrzne depozyty przyniosą istotne oszczędności, jednocześnie tworząc nowe miejsca pracy.

Idaho zdobyło 4 na 8 punktów w tej kategorii, ponieważ uchwaliło politykę umożliwiającą prywatnym depozytom funkcjonowanie w państwie pod pewnym nadzorem rządu.

Zgodnie z tymi zasadami każdy kruszec, który przechodzi z rąk do rąk, może być również wymieniany na dolary, a następnie przekazywany do zwykłego banku.

Rozwiązania te zachęciłyby prywatnych obywateli do oszczędzania w złocie lub srebrze, a także do zawierania transakcji na metalach szlachetnych z większym zaufaniem.

Ron’s Basement, kanał prowadzony przez Ronalda Branstettera, inwestora w fizyczne metale szlachetne, oszacował, że stan Missouri (który zajmuje 19. projekt ustawy, który był przedmiotem dyskusji w kwietniu 2023 r.

Ponieważ inne państwa obserwują podobne ruchy legislacyjne, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostanie wdrożonych więcej ram związanych z depozytami i związanej z nimi infrastruktury.

W szczególności stan Karolina Północna chce przeprowadzić studium wykonalności w celu oceny zalet i wad założenia krajowego depozytu metali szlachetnych (i notowanych bitcoinów).

Państwowe Fundusze Emerytalne

Ohio, które zajmuje 22. miejsce w indeksie, jest jedynym stanem, który posiada fizyczne złoto i srebro w swoim państwowym funduszu emerytalnym.

Fundusz emerytalny policji i straży pożarnej Ohio posiada znaczne 5% swojego portfela w tych metalach, o wartości około 16 miliardów dolarów.

W raporcie zauważono, że przy inflacji będącej głównym zagrożeniem i utrzymujących się obawach związanych z paniką na banki, obowiązkiem powierniczym zarządzających portfelami jest utrzymywanie bezpiecznych metali w celu dywersyfikacji.

Nękanie handlarzy metalami i inwestorów

W raporcie podkreślono, że sami handlarze kruszcem często podlegają uciążliwym regulacjom, które prowadzą do wyższych kosztów bieżących i mogą zniechęcać do inwestowania w złoto i srebro.

Pod tym względem administracje działają niezależnie i widzimy prawdziwą mieszankę przepisów, które mogą się różnić w zależności od stanu.

Wysoka poprzeczka wymogów regulacyjnych może obejmować m.in.

…zbieranie odcisków palców, pomiarów fizycznych, koloru włosów i oczu, numerów ubezpieczenia społecznego lub innych form identyfikacji (takich jak zauważalne tatuaże i rysy twarzy) – w połączeniu z wymogami dotyczącymi codziennego przekazywania poufnych informacji organom ścigania… (Niektóre państwa) zakazują dealerom sprzedaży swoich zapasów na kilka dni lub tygodni (poważnie szkodząc przedsiębiorstwom i wiążąc ich kapitał) … Kilka stanów zabrania również używania gotówki przy kupnie lub sprzedaży metali szlachetnych.

Środki te stanowią nie tylko ogromne przeszkody dla stron chcących swobodnie angażować się w handel, ale mogą prowadzić do znacznie wyższych kosztów ubezpieczenia, formalności, obaw o prywatność, zobowiązań regulacyjnych, narażenia na niestabilne ceny rynkowe i zgniecenia i tak już niewiarygodnie wąskich marż dealerów.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Jak wynika z powyższej mapy, państwa przyjęły bardzo różne podejścia do kwestii łagodzenia kosztów transakcyjnych dla dealerów złota.

18 stanów zdobyło 10 na 10 punktów, w tym czołowe 4 z Wyoming, Południowej Dakoty, Alaski i New Hampshire.

Co ciekawe, ta lista obejmuje również pięć z 10 najgorszych stanów – Nowy Meksyk, Hawaje, Mississippi, Wisconsin i Kentucky.

Nebraska i Massachusetts zdobyły po 8 na 10 punktów; Missouri, Oregon, Connecticut, Maine i New Jersey zdobyły 6 punktów; Teksas, Kolorado, Wirginia, Kansas, Rhode Island i Vermont otrzymały po 4 punkty; podczas gdy 18 stanów otrzymało tylko 2 punkty, w tym Utah, Arizona, Nevada i Tennessee, które zajęły miejsca od 6 do 9 w indeksie.

Minnesota, która zajęła 47. miejsce, była jedynym stanem, który uzyskał 0 punktów na 10.

Kategorie zerowe

Wszystkie stany uzyskały 0 punktów w 4 z 13 kategorii.

Należą do nich klauzule kontraktowe dotyczące złota i srebra (4 możliwe punkty), państwowe fundusze rezerwowe (8 możliwych punktów), państwowe złote obligacje (4 możliwe punkty) oraz państwowe mechanizmy przetargowe na gatunki (10 punktów).

Ostatnia kategoria sprawdza, czy jakieś stany akceptują lub odprowadzają podatki w złocie i srebrze.

Następne kroki

Ze względu na niedawny wzrost inflacji, katastrofalne paniki bankowe na początku tego roku oraz utrzymującą się jastrzębią postawę Fed, przeciętny konsument staje się coraz bardziej świadomy znaczenia fizycznych metali szlachetnych w swoich osobistych portfelach.

Jednocześnie rządy stanowe obawiają się dalszych spadków dolara i rosnących obciążeń fiskalnych, zwłaszcza w związku ze zbliżającą się lawiną wypłat emerytur państwowych.

Biorąc pod uwagę niepewność związaną z podwyższoną inflacją, wszelkie planowanie gospodarcze, osobiste lub publiczne, zwłaszcza długoterminowe, jest obecnie zagrożone.

Dla rządów i grup rzeczników, Indeks Rozsądnego Pieniądza nie tylko wytycza potencjalną ścieżkę dla ich własnego ustawodawstwa, ale podkreśla rolę konkurencji państwowej w zapewnianiu odporności finansowej i wspieraniu firm kruszcowych oraz szerszego ekosystemu zdrowego pieniądza.

W związku z tym możemy spodziewać się większej presji na organy ustawodawcze, aby zajęły się zniesieniem podatków i przejściem na zdrowy pieniądz jako towarzysz, jeśli nie alternatywę dla dolara.

W szczególności Teksas, Utah, Arizona, Nevada i Tennessee, które zajęły miejsca od 5 do 9 w indeksie, mogą potencjalnie rywalizować o miejsca w pierwszej piątce, zmniejszając przeszkody dla handlarzy metalami szlachetnymi.

Jeśli chodzi o konkurencję państwową w promowaniu rozsądnej polityki pieniężnej, cztery kategorie zerowe mogą dać przewagę pierwszego gracza.

Według Corteza, Arkansas niedawno uchwalił solidny rachunek pieniężny, który zawierał sformułowania odnoszące się do egzekwowania umów, które pozwalają na płatność w złocie lub srebrze.

W takim przypadku płatność w złocie lub srebrze, jeśli została uzgodniona, musiałaby być dokonana w samych metalach, a nie w równoważnych kwotach walutowych.

Jest to mechanizm, który szczególnie chroni przed możliwością wysokiej inflacji dolara, szczególnie w odniesieniu do planów długoterminowych, które mogą trwać od dwóch do trzech dekad.

Ta zmiana nie została uwzględniona w tegorocznym raporcie, ale zgodnie z moim obecnym rozumieniem powinna zostać uwzględniona w następnym raporcie.

Istnieją również projekty ustaw na szczeblu federalnym, które próbują za jednym zamachem wprowadzić solidne przepisy dotyczące pieniądza w całym kraju, które będziemy nadal monitorować.

Wreszcie, przyszłoroczny Indeks Dobrego Pieniądza zbada również wpływ podatków od działalności handlowej na dealerów metali szlachetnych i zostanie włączony jako czternasta kategoria.

Aneks

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Save

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.