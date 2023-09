Cena litu i zapasy są zagrożone w związku z obawami o nadwyżkę

W tym tygodniu cena litu nadal spadała, ponieważ inwestorzy zareagowali na ciągłą dynamikę popytu i podaży. Dane TradingEconomics pokazują, że cena spadła do 194 500 CNY za tonę, najniższego poziomu od maja. Od miesięcy spada, po osiągnięciu szczytu na poziomie 602 770 CNY w 2022 r.

Wykres cen litu

Nadal istnieją obawy dotyczące nadpodaży

Cena litu w tym roku nadal spada, mimo że popyt na pojazdy elektryczne stale rośnie. W niedawnym raporcie analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) podali, że łączna liczba sprzedanych pojazdów elektrycznych w 2023 roku wyniesie ponad 14 milionów. Będzie to wzrost o 35% r/r.

Wiele firm zajmujących się pojazdami elektrycznymi, takich jak Tesla, odnotowało dwucyfrowy wzrost w ciągu ostatnich kilku lat, a Tesla jest głównym czynnikiem napędzającym ten rozwój. Jest to godne uwagi w przypadku litu, ponieważ jest on jednym z najważniejszych surowców wykorzystywanych do produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Dlatego cena litu mocno spadła z powodu rosnącej obawy przed nadpodażą w branży. Strach ten nasilił się w poniedziałek, kiedy Stany Zjednoczone dokonały ogromnego odkrycia litu w Nevadzie.

Chociaż liczba ta nie została potwierdzona, szacuje się, że złoża litu w wulkanie wynoszą od 20 do 40 milionów ton metrycznych. To sprawia, że jest ono większe niż obecne złoża litu w Boliwii.

Znalezisko litu w USA rozwiąże jedno z największych wyzwań stojących przed amerykańskimi politykami, którzy od dawna martwią się dominacją Chin w branży. Jest to również godne uwagi, ponieważ świat już doświadcza nadwyżki. W marcowym raporcie analitycy Bank of America przewidywali dużą nadwyżkę w tym roku wraz ze spadkiem popytu na pojazdy elektryczne w Chinach.

W ciągu ostatnich kilku lat wydobycie litu wzrosło. Produkcja wzrosła do 130 tys. ton w 2022 r. z zaledwie 28 tys. ton w 2010 r. Produkcja osiągnie szczyt na poziomie 2,1 mln ton w 2028 r.

Spadają akcje litu

Spadające ceny litu wyjaśniają, dlaczego większość akcji litu spadła w tym roku. Cena akcji Lithium Americas spadła o ponad 41% w stosunku do najwyższego poziomu w 2022 r. To samo dotyczy innych spółek zajmujących się litem, takich jak Lithium Lion Metals i Lithium Chile, które zanotowały spadki.

W Australii akcje spółek takich jak Pilbara Minerals i Liontown odnotowały w tym roku gwałtowny spadek wartości akcji.

Dostawy litu są na razie obfite, a wiodącymi producentami są Australia, Chile, Chiny, Argentyna, Brazylia i Zimbabwe. Dzięki nowemu znalezisku Stany Zjednoczone staną się dużym producentem do 2026 r., kiedy Lithium Americas rozpocznie produkcję.

Ta sama tendencja dotyczy niklu, kolejnego ważnego metalu stosowanego w przemyśle pojazdów elektrycznych. Dane TradingView pokazują, że cena niklu spadła do 19 937 dolarów, co stanowi ~27% w stosunku do najwyższego poziomu z marca.

