USD/ZAR: Rand południowoafrykański rośnie po dobrych wiadomościach z MFW

Kurs wymiany USD/ZAR spadł w tym tygodniu wraz ze spadkiem indeksu dolara amerykańskiego (DXY). Para cofnęła się do minimum na poziomie 18,75, znacznie poniżej najwyższego poziomu z tego miesiąca wynoszącego 19,63. Wzrosła ona o ponad 12% z najniższego poziomu w tym roku.

Indeks dolara amerykańskiego spada

Kurs dolara do randa południowoafrykańskiego nieznacznie spadł, gdy indeks dolara amerykańskiego spadł z najwyższego od początku roku poziomu 108 dolarów do 106 dolarów. Odwrót DXY nastąpił, gdy inwestorzy zaczęli skłaniać się ku ryzyku, o czym świadczą dobre wyniki amerykańskich akcji.

Indeksy Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq 100 wzrosły w poniedziałek o ponad 1%, ponieważ kraje zachodnie pracowały nad zapobieżeniem wojnie na pełną skalę w Izraelu. Joe Biden odwiedzi ten kraj w środę na znak solidarności.

Para USD/ZAR również cofnęła się po stosunkowo pozytywnym raporcie MFW. W swoich prognozach gospodarczych MFW uważa, że Republika Południowej Afryki wyprzedzi Nigerię i Egipt i stanie się największą gospodarką Afryki. Oczekuje, że gospodarka osiągnie 401 miliardów dolarów w porównaniu do 395 miliardów dolarów Nigerii.

Nigeria i Republika Południowej Afryki stoją przed wieloma wyzwaniami. W Nigerii lokalna waluta stała się prawie bezwartościowa, podczas gdy w Republice Południowej Afryki trwa kryzys energetyczny. Wiele miast i miasteczek w Republice Południowej Afryki nadal jest zasilanych przez kilka godzin dziennie.

Pozytywnym aspektem jest to, że inflacja w Republice Południowej Afryki spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Najnowsze dane pokazały, że roczna inflacja spadła do 4,7%, najniższego poziomu od ponad dwóch lat. W ujęciu miesięcznym wzrosły one o 0,9%.

Inflacja w Republice Południowej Afryki utrzymuje się w przedziale banku centralnego od 3% do 6%. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że SARB utrzyma stopy na obecnym poziomie przez jakiś czas. Podobnie oczekuje się, że Fed pozostawi je na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50% na posiedzeniu 1 listopada.

Analiza techniczna USD/ZAR

Wykres USD/ZAR sporządzony przez TradingView

Wracając do wykresu dziennego, widzimy, że kurs USD/ZAR w ciągu ostatnich kilku dni obniżył się. Do wybicia doszło po tym, jak para utworzyła formację klina wzrostowego, co zwykle jest oznaką niedźwiedzia. Obecnie kurs znalazł się poniżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Dlatego też, ze względu na klin rosnący, istnieje prawdopodobieństwo, że para będzie nadal spadać, ponieważ sprzedający celują w kluczowe wsparcie na poziomie 18,50. Stop-loss dla tej transakcji będzie ustawiony na 19,0. Pogląd ten jest zgodny z moją ostatnią prognozą dotyczącą randa południowoafrykańskiego.