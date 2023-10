GBP/ZAR: Trwa wielki powrót randa południowoafrykańskiego

W środę po publikacji przez Wielką Brytanię mocnych danych o inflacji konsumenckiej trwała głęboka przecena kursu funta do randa (GBP/ZAR). Para spadła do najniższego poziomu 22,78, najniższego punktu od 31 lipca. Spadł on o około 7,60% od najwyższego poziomu w tym roku.

Kontynuacja kursu randu południowoafrykańskiego

Rand afrykański robi coś, czego nie robił od lat. Waluta zyskuje w stosunku do funta szterlinga przez siedem dni z rzędu, a jej siła utrzymuje się. ZAR zyskał także wobec dolara amerykańskiego i euro.

Para GBP/ZAR kontynuowała wyprzedaż nawet po opublikowaniu przez Wielką Brytanię mocnych danych o inflacji konsumenckiej i producentów. Według Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrósł z 0,3% do 0,5%.

Wzrost ten przełożył się na wzrost rok do roku o 6,7%, czyli więcej niż mediana szacunków na poziomie 6,6%. Inflacja bazowa, która niweluje zmienne ceny żywności i energii, wzrosła z 0,1% do 0,5%. W ujęciu rocznym wyniósł on 6,1%.

Liczby te oznaczają, że kryzys kosztów utrzymania w Wielkiej Brytanii trwa, wywierając presję na Bank Anglii (BoE). W ciągu ostatnich kilku miesięcy bank utrzymywał jastrzębi ton, próbując zaprojektować miękkie lądowanie.

Analitycy uważają, że w nadchodzących miesiącach BoE pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dalsze podwyżki stóp procentowych mogą pogłębić trwającą stagflację. W raporcie z zeszłego tygodnia MFW ostrzegł, że Wielka Brytania będzie najwolniejszą gospodarką w grupie G7.

Kolejnym ważnym katalizatorem kursu GBP do ZAR będą nadchodzące dane o inflacji w Republice Południowej Afryki. Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewają się, że dane pokażą, że zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł z 4,8% w sierpniu do 5,3% we wrześniu. Inflacja bazowa ma spaść do 4,7%.

Analiza techniczna GBP/ZAR

Wykres GBPZAR autorstwa TradingView

Kurs funta do ZAR osiągnął najwyższy poziom w czerwcu na poziomie 24,74, wraz ze spadkiem randa południowoafrykańskiego. Następnie w lipcu spadł do 22,50, a następnie odbił się do 24,50. Teraz wygląda na to, że niedźwiedzie ponownie przejmują kontrolę. Tym samym psychologiczny poziom 23,00, najniższy w tym miesiącu, zmienił się w wsparcie.

Para spadła również poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI) spadł poniżej wsparcia na poziomie 50. W związku z tym perspektywy dla pary są niedźwiedzie, a kolejnym poziomem do obserwacji będzie at 22.50. Wybicie poniżej tego poziomu spowoduje spadek do 21,85.