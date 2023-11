Bańka na energetyce wiatrowej pęka wraz ze spadkiem ceny akcji Orsted

Branża energii wiatrowej przeżywa trudny okres, ponieważ stopy procentowe gwałtownie rosną, zwiększając koszty budowy i utrzymania. W środę cena akcji Orsted spadła o ponad 20%, tydzień po tym, jak akcje Siemens Energy spadły o ponad 30%. Akcje spółki spadły o ponad 60% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku.

Problemy z energią wiatrową

Rośnie ryzyko upadku sektora energii wiatrowej i słonecznej. We wrześniu Wielka Brytania odnotowała, według „The Guardian”, „największą katastrofę w zakresie czystej energii” od lat. W krajowej aukcji na kolejne projekty wiatrowe nie padły żadne oferty, gdyż firmy ostrzegały przed rosnącymi kosztami.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych kilku gubernatorów wysłało list do Bidena, wzywając rząd federalny do wsparcia branży wiatrowej. Gubernatorzy powołali się na rosnące koszty w branży i zakłócenia w łańcuchu dostaw.

W zeszłym tygodniu cena akcji Siemens Energy spadła po tym, jak firma zwróciła się do rządu o gwarancje finansowania. W związku ze spowolnieniem działalności firma żąda ponad 16 miliardów dolarów gwarancji państwowych. Z kolei w Chinach spółka Xinjiang Goldwind ostrzegła, że jej zyski spadły o 98%.

A teraz Orsted, wiodąca firma w branży energii wiatrowej, bije na alarm w związku ze swoją działalnością. Spółka podała, że dokona odpisu aktualizującego w wysokości 4 miliardów dolarów na projekty w Stanach Zjednoczonych.

W związku z tym rośnie ryzyko, że działalność firmy będzie nadal borykać się z trudnościami, jeśli rząd nie podejmie jakichkolwiek większych inwestycji. W raporcie firma podała, że jej EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy roku wyniosła 15,4 miliarda DKK, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku.

Całkowita strata firmy wyniosła 19,9 miliarda DKK, a zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) spadł do -14%. Dyrektor generalny powiedział:

„Dlatego w ramach trwającego przeglądu naszego portfela morskich farm wiatrowych w USA zdecydowaliśmy się zaprzestać rozwoju Ocean Wind 1 i Ocean Wind 2. Jednocześnie podjęliśmy ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie rewolucji o mocy 704 MW Projekt wiatrowy.”

Prognoza cen akcji Orsted

Wykres Orsted autorstwa TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji Orsted mocno spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dokładnie, akcje spadły o prawie 80% od najwyższego poziomu w historii. Sytuacja się pogarsza, gdyż akcje spółki są na dobrej drodze do największych tygodniowych spadków od sierpnia.

Akcje Orsted pozostały poniżej wszystkich średnich kroczących i ważnego poziomu wsparcia na poziomie 540,8 DKK, najniższego poziomu w maju. Dlatego też, choć akcje spółki są wyraźnie wyprzedane, istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego. Jeśli tak się stanie, kolejnym ważnym poziomem do obserwowania będzie poziom 200 DKK.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.