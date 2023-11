USD/PKR: Rupia pakistańska traci na wartości przed kluczowym spotkaniem MFW

Niedawny wzrost wartości rupii pakistańskiej osiągnął ostatnio poważną barierę. Kurs USD/PKR odbił się od najniższego poziomu z poprzedniego miesiąca na poziomie 275,80 do najwyższego poziomu 282. 11. Pozostaje 8,25% poniżej najwyższego poziomu w tym roku.

Inflacja w Pakistanie spada

Rupia pakistańska była jedną z walut, które radziły sobie najlepiej w ciągu ostatnich kilku tygodni, nawet pomimo wzrostu indeksu dolara amerykańskiego (DXY). Waluta umocniła się po tym, jak rząd Pakistanu rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę walkę o jej uratowanie.

Dokonał tego poprzez rozprawienie się z nielegalnym handlem dolarem i nałożenie ograniczeń na firmy z branży handlu na rynku Forex. Stoczyła także walkę o położenie kresu kwitnącemu od lat rynku równoległemu.

Ostatnio jednak rupia pakistańska straciła dynamikę, jak przewidywałem w moim ostatnim raporcie . Chociaż represje były już dawno oczekiwane, rzeczywistość jest taka, że przed Pakistanem stoi wiele wyzwań.

Zbliżają się wybory, które mogą wywołać poważne podziały. W większości okresów waluty rynków wschodzących wykazują tendencję do słabszych wyników przed najważniejszymi wyborami. Widzieliśmy to ostatnio w przypadku nairy nigeryjskiej, dolara Zimbabwe i peso argentyńskiego.

Drugim dużym ryzykiem, na jakie narażona jest waluta PKR, jest wysoki termin zapadalności długu przypadający na rok 2024. Obligacja denominowana w dolarach doprowadzi do większej presji walutowej, ponieważ gospodarka nie radzi sobie dobrze. Pakistan prowadzi obecnie rozmowy z MFW i innymi pożyczkodawcami. Zespół agencji uda się w czwartek do Pakistanu, aby omówić kolejne uwolnienie 700 milionów dolarów w ramach programu o wartości 3 miliardów dolarów.

Najnowsze wiadomości dotyczące rupii pakistańskiej pochodzą z krajowej agencji statystycznej. W raporcie agencja podała, że inflacja w Pakistanie spadła w październiku po obniżeniu przez rząd cen paliw.

Główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) spadł w październiku o 26,89% z 31,4% w poprzednim miesiącu. Odwrót był zgodny z przewidywaniami pakistańskiego banku centralnego na swoim ostatnim posiedzeniu. Na ostatnim posiedzeniu bank już trzecie z rzędu pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Analiza techniczna USD/PKR

Wykres USD/PKR autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs wymiany USD na PKR w ciągu ostatnich kilku dni powrócił do wzrostów. Odbił się do najwyższego poziomu 282,10, który był wyższy od najniższego poziomu od początku roku wynoszącego 275,80. Pozostaje poniżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Perspektywy dla pary USD/PKR są obecnie niedźwiedzie, a kolejnym poziomem do obserwacji jest 275,80, najniższy punkt w październiku. Wierzę jednak, że w dłuższej perspektywie para odbije się, gdy kupujący ponownie sprawdzą ważny psychologiczny poziom 300.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.