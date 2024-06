2 lata, żadnych zysków: czy warto kupować akcje Lockheed Martin?

Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) to solidny gracz w sektorze lotniczym i obronnym. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat jego akcje tak naprawdę nigdzie nie zniknęły i oscylowały wokół 465 dolarów. Rodzi to ważne pytanie: czy to nadal dobry zakup?

Przy wartości rynkowej przekraczającej 110 miliardów dolarów Lockheed Martin nie ma wątpliwości, że jest gigantem w dziedzinie obronności. Produkują wszelkiego rodzaju ważny sprzęt wojskowy, od najnowocześniejszych samolotów po krytyczne systemy rakietowe. Co więcej, przez lata zwiększali swoją sprzedaż, z 39,9 miliardów dolarów w 2014 roku do 67,6 miliardów dolarów w 2023 roku.

W pierwszym kwartale 2024 r. firma osiągnęła lepsze wyniki pod względem sprzedaży niż oczekiwano, osiągając przychody w wysokości 17,2 miliarda dolarów, czyli o ponad 1,2 miliarda dolarów więcej niż prognozowano. Jednak ich marże zysku nieco spadły, głównie z powodu przekroczenia kosztów w działach aeronautyki i rakiet oraz kierowania ogniem. Tak więc, chociaż sprzedaż rośnie, nie osiągają tak dużych zysków jak wcześniej.

Oprócz przekroczeń kosztów zawsze istnieje ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej, które wpłynie na wydatki na obronę. Zaostrza się także konkurencja w przemyśle obronnym, co może jeszcze bardziej obniżyć marże zysku Lockheed Martin.

Po zapoznaniu się z najnowszymi danymi podstawowymi spółki, przyjrzyjmy się wykresom, aby zobaczyć, co mówią o akcjach Lockheed Martin. Czy są jakieś trendy lub wzorce, które mogą dać nam wskazówkę, dokąd zmierza dalej?

Wyłamanie się z zasięgu

Jeśli spojrzymy na długoterminowe wykresy LMT, zobaczymy, że od ponad 2 lat akcje spółki oscylują głównie w przedziale od 400 do 500 dolarów. Inwestorzy, którzy zainwestowali w akcje spółki, w przypadku wzrostu cen zarobiliby niewiele lub nie zarobiliby wcale.

Wspominamy o aprecjacji cen, ponieważ LMT wypłaca dywidendę, co obecnie przekłada się na roczną stopę dywidendy na poziomie 2,7%. Zatem osiągnęliby pewien zwrot w postaci dywidend.

Wykres LMT autorstwa TradingView

Jeśli jesteś inwestorem chcącym kupić akcje LMT, naszą radą jest zaczekanie, aż cena przebije powyżej 500 dolarów w przekonujący sposób, tj. zamknie się powyżej tego poziomu przez 2-3 dni.

Jeśli jesteś osobą, która kupiła akcje LMT w ciągu ostatnich 2 lat lub wcześniej, sugerujemy trzymanie akcji na obecnym poziomie i sprzedaż, jeśli spadną poniżej 380 USD.

Siła wzrostowa utrzymuje się w krótkim terminie

Na krótkoterminowych wykresach godzinowych lub 2-godzinnych akcje LMT wyglądają znacznie lepiej. Siła ta znajduje się w silnym trendzie wzrostowym od chwili osiągnięcia minimum na poziomie 413,93 dolarów w dniu 15 lutego. Jednak napotkała opór powyżej poziomu 470 dolarów.

Wykres LMT autorstwa TradingView

Inwestorzy krótkoterminowi, którzy chcą zająć pozycję długą, mogą to zrobić, jeśli cena akcji zamknie się powyżej 470 USD na jeden dzień i ustawi stop loss na 442 USD. Pierwszy docelowy zysk to 498 dolarów. Jeśli jednak cena akcji przekroczy 500 dolarów, można spodziewać się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni osiągnie ona poziom 536,4 dolarów.

Traderzy, którzy wykazują niedźwiedzie tendencje na akcjach, muszą poczekać, aż przełamią one krótkoterminową linię trendu zwyżkowego pokazaną na wykresie, albo sprzedają akcje, gdy osiągną one poziom powyżej 485 dolarów i utrzymają stop loss na poziomie 502 dolarów. Jeśli akcje spółki zaczną spadać, natychmiastowe poziomy wsparcia wyniosą 442 i 414 dolarów, co powinno stanowić ich cele w zakresie zysków.

