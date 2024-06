Sony zgłasza 7% spadek rocznych zysków pomimo 14% wzrostu przychodów do 3,5 biliona jenów

Dzisiaj, 14 maja 2024 r., Sony ogłosiło wyniki za rok finansowy 2023.

Przychody i zyski Sony

Spółka odnotowała 7% spadek rocznych zysków w roku finansowym 23 ze względu na spadek usług finansowych. Zysk operacyjny za cały rok wzrósł o 5% do 1,28 biliona jenów.

Japoński konglomerat odnotował wzrost zysku netto do 34%.

Sony wygenerowało przychody w wysokości 3,5 biliona jenów. Oznacza to 14% wzrost rok do roku.

W 2023 r. jednostka usług finansowych odnotowała dochód operacyjny w wysokości 173,6 miliarda jenów, co stanowi spadek o 22,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, po znacznym wzroście w 2022 r. Dział Sony Imaging & Sensing Solutions (I&SS) odnotował dochód operacyjny w wysokości 193,5 miliarda jena, co oznacza spadek o 9% w porównaniu z 2022 r.

Wyniki Sony w branży gier i filmów

Zysk operacyjny Sony w branży gier wzrósł ponad dwukrotnie, do 105,98 miliarda jenów, a zysk operacyjny w branży filmowej niemal się podwoił, do 30,67 miliarda jenów. Zysk operacyjny netto firmy za marzec wyniósł 229,4 miliarda jenów, co oznacza wzrost o 57% rok do roku.

Sprzedaż konsoli PlayStation 5 firmy Sony

Sony o włos nie osiągnęło zmienionego celu dotyczącego sprzedaży PlayStation 5. Firma podała, że sprzedaż jej flagowej konsoli wyniosła 20,8 mln sztuk w roku finansowym 2023, czyli niewiele poniżej docelowej liczby 21 mln sztuk ogłoszonej inwestorom w lutym.

Projekcje na przyszłość

Firma Sony prognozowała spadek ogólnych przychodów grupy w bieżącym roku finansowym. Firma spodziewa się, że sprzedaż osiągnie 12,3 biliona jenów za rok kończący się w marcu 2025 r., co oznacza spadek o 5%.

W roku finansowym rozpoczynającym się w kwietniu Sony przewiduje spadek przychodów o 5,5% do 12,310 biliona jenów i spadek zysku netto o 4,7% do 925,00 miliardów jenów. Firma spodziewa się, że zysk operacyjny z działalności związanej z grami wzrośnie do 310,00 miliardów jenów, w porównaniu z 290,2 miliarda jenów w roku poprzednim.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

