Hargreaves Lansdown akceptuje ofertę przejęcia konsorcjum CVC o wartości 6,9 miliarda dolarów

Brytyjska firma inwestycyjna Hargreaves Lansdown ogłosiła w piątek, że przyjęła ofertę przejęcia o wartości 5,4 mld funtów (6,9 mld dolarów) złożoną przez konsorcjum inwestorów pod przewodnictwem największych firm z branży private equity CVC Group i Nordic Capital, w tym również funduszu majątkowego rządu Abu Zabi.

Ogłoszenie to kończy miesiące niepewności co do przyszłości największej brytyjskiej platformy inwestycyjnej typu „zrób to sam”.

Rozmowy o wykupie rozpoczęły się wcześniej w tym roku. W maju Hargreaves Lansdown odrzucił ofertę konsorcjum, ponieważ uważał, że niedowartościowuje ona firmę i jej perspektywy. Następnie konsorcjum podniosło cenę do obecnej wartości.

Warunki umowy

Zgodnie z warunkami umowy akcjonariusze Hargreaves Lansdown otrzymają 1110 pensów brytyjskich za akcję i dodatkową dywidendę w wysokości 30 pensów za akcję.

Umowa obejmuje „alternatywną” opcję dla akcjonariuszy, którzy chcą nadal inwestować w firmę, umożliwiając im przeniesienie swoich udziałów do spółki nienotowanej na giełdzie.

Peter Hargreaves, posiadający prawie 20% udziałów w spółce, popiera transakcję i pozbędzie się połowy swoich udziałów, zachowując jednocześnie część w ramach nowego właściciela. Z drugiej strony Stephen Lansdown zdecydował się sprzedać cały swój udział, który wynosi blisko 6%.

Alison Platt, przewodnicząca Hargreaves Lansdown, powiedziała:

Zarząd uważa, że oferta gotówkowa stanowi atrakcyjną okazję dla akcjonariuszy HL… która może okazać się nieosiągalna do czasu zrealizowania strategii w średnim i długim okresie.

Pev Hooper z CVC Private Equity Group, Emil Anderson z Nordic Capital Advisors i Hamad Shahwan Aldhaheri z Abu Dhabi Investment Authority stwierdzili, że konieczne są znaczne inwestycje w transformację technologiczną, która pozwoli udoskonalić ofertę i zwiększyć odporność Hargreaves Lansdown.

„Z niecierpliwością czekamy na współpracę z kierownictwem HL w celu przyspieszenia planu transformacji — obejmującego inwestycje w infrastrukturę technologiczną, kanały cyfrowe i udoskonalenie usług — wszystko z wartością dla klienta, obsługą, szybkością innowacji i jasnym celem HL w centrum uwagi”.

Cena akcji firmy wzrosła o ponad 2% na początku sesji w piątek. Akcje wzrosły o 54% od początku roku.

Historia i rozwój Hargreaves Lansdown

Firma Hargreaves Lansdown została założona w 1981 roku przez Petera Hargreavesa i Stephena Lansdowna w wolnym pokoju z pożyczonymi biurkami. Od tego czasu firma znacznie się rozrosła.

Firma zarządza obecnie kwotą 1,55 mld funtów dla 1,8 mln klientów. Początkowo komunikując się za pośrednictwem newsletterów, firma rozwinęła się, oferując zaawansowaną technologicznie platformę inwestycyjną online.

Spółka Hargreaves Lansdown, notowana na London Stock Exchange od 2007 r., stała się stałym elementem indeksu FTSE 100.

Oferta grupy przejmującej w wysokości 5,4 miliarda funtów została zarekomendowana akcjonariuszom, jednak niektórzy eksperci branżowi, w tym Ben Yearsley z Fair Investing, uważali, że spółka jest warta więcej ze względu na zdrowy przepływ środków pieniężnych, zyski i rekordowe aktywa w zarządzaniu.

HL zatrudnia około 2400 osób, z których większość pracuje w głównych biurach firmy w portowej części Bristolu.

Wiodący brytyjski cyfrowy menedżer majątku może pochwalić się dużą bazą lojalnych klientów i solidną platformą cyfrową.

Oferując akcjonariuszom udział w przyszłych zyskach, konsorcjum dąży do zjednoczenia interesów i uzyskania zgody.

Firmy PE zwiększają liczbę przejęć brytyjskich firm

Przejęcie HL to najnowszy nabytek grupy spółek notowanych na giełdzie w Londynie, które zostały wykupione przez fundusze private equity lub innych nabywców, którzy uważają je za stosunkowo tanie w porównaniu do ich konkurentów w USA.

Według raportu „Timesa” firmy PE znacznie zwiększyły liczbę wykupów brytyjskich spółek, przeprowadzając 95 transakcji o łącznej wartości 13,8 mld funtów w pierwszej połowie 2024 r.

W Wielkiej Brytanii do ważniejszych wykupów z ostatnich sześciu miesięcy zalicza się przejęcie przez Alexa Dacre’a, założyciela Marlowe, działu zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami notowanej na giełdzie firmy programistycznej w lutym. Transakcja miała wartość 430 mln GBP i była wspierana przez firmę private equity Inflexion.

Jeszcze w tym roku może zmienić właściciela również firma logistyczna Evri, a jej obecny właściciel, Advent International, chce ją sprzedać za około 2 miliardy funtów.

Ponadto amerykańska firma inwestycyjna Thoma Bravo spodziewa się sfinalizować wartą 4,3 mld funtów transakcję przejęcia firmy Darktrace, specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie, przed końcem roku.

