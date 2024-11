Token Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE) Muska osiągnął wartość 52 mln USD

Token Department of Government Efficiency (DOGE) gwałtownie wzrósł i osiągnął swój najwyższy poziom wszech czasów po niezwykle udanym wiecu Donalda Trumpa w Madison Square Garden. Token wzrósł do maksimum 0,05345 USD, co dało mu kapitalizację rynkową przekraczającą 52 mln USD.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Trump na wiecu w Madison Square Garden

Copy link to section

Gwałtowny wzrost wartości tokena DOGE nastąpił po tym, jak Donald Trump pojawił się wraz z Elonem Muskiem i innymi czołowymi konserwatystami w Madison Square Garden, popularnym miejscu w demokratycznym stanie Nowy Jork.

Advertisement

W tym filmie Trump stara się odmienić sytuację w stanie, w którym od dziesięcioleci nie wybrano republikańskiego prezydenta, a który jest powszechnie uważany za stan wysoce liberalny.

Sondaże pokazują, że Trump jest znacznie w tyle za Kamalą Harris w Nowym Jorku. Jednak fakt, że mógłby wypełnić arenę MSG na 19 500 osób, jest dobrym widowiskiem, które mogłoby skłonić więcej osób do głosowania na niego.

W swoim oświadczeniu Elon Musk, który wlał ponad 130 milionów dolarów na reelekcję Trumpa, powiedział, że z przyjemnością służyłby w administracji. Jako szef Departamentu Efektywności Rządowej powiedział, że będzie pracował nad zmniejszeniem ponad 2 bilionów dolarów marnotrawstwa rządowego.

Taka polityka rządu byłaby imponująca, ponieważ rząd wydaje biliony dolarów więcej niż zbiera każdego roku. W rezultacie dane pokazują, że dług publiczny USA wzrósł do ponad 35,8 biliona dolarów, kilka miesięcy po przekroczeniu poziomu 35 bilionów dolarów.

Wyzwaniem jest jednak to, że USA mają niewiele miejsca na cięcie tych wydatków, ponieważ większość z nich trafia do Medicare i Medicaid, ubezpieczeń społecznych, obrony i odsetek od długu. W związku z tym wszelkie potencjalne cięcia dotyczyłyby wydatków uznaniowych, które są niewielkie.

Innym wyzwaniem jest to, że polityka Donalda Trumpa doprowadzi do większych deficytów, co pogorszy i tak już złą sytuację. Na przykład obiecał wprowadzić więcej obniżek podatków, które mają zwiększyć deficyt o ponad 7,5 biliona dolarów w ciągu dziesięciu lat.

Dlatego też, mimo że cele Elona Muska dotyczące Departamentu Efektywności Rządowej są dobre, prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane.

Należy pamiętać, że zarządzanie rządem różni się od zarządzania prywatną firmą, taką jak X, w której Musk zwolnił ponad 6000 pracowników.

Tokeny Donalda Trumpa są warte miliony

Copy link to section

Department of Government Efficiency nie jest jedynym politycznym tokenem, który dobrze sobie radził w tym roku. Token MAGA (TRUMP) poszybował, zwiększając swoją kapitalizację rynkową do ponad 172 milionów dolarów.

Podobnie, token MAGA Hat (MAGA) wzrósł o 21% w ciągu ostatnich siedmiu dni, zwiększając swoją wycenę do 80 milionów dolarów. Doland Tremp (TREMP) i Super Trump (STRUMP) osiągnęli kapitalizację rynkową ponad 31 milionów dolarów i 18 milionów dolarów.

Z drugiej strony, Kamala Horris (KAMA) i Kumala Herris (MAWA) mają kapitalizację rynkową wynoszącą zaledwie 7,6 mln USD i 4,4 mln USD.

Ta rozbieżność wynika głównie z tego, że Donald Trump jest postrzegany bardziej przychylnie przez traderów kryptowalut. Po pierwsze, dane na Polymarket pokazują, że jego szanse na wygraną w wyborach powszechnych w listopadzie nadal rosną.

Jego szanse na wygraną w wyborach wynoszą 65,6%, podczas gdy szanse Harrisa wynoszą 34,3%. Jego szanse na zwycięstwo Kalshiego wzrosły do 62%, podczas gdy w PredictIt wzrosły do 61%.

Jednak jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy wygra, ponieważ dane sondażowe pokazują, że wyścig między nimi jest znacznie bardziej wyrównany, niż oczekiwano. Dane New York Times wskazują, że szanse w większości stanów kluczowych zmalały.

Rozwój monet memowych

Copy link to section

Wzrost wartości tokena Departamentu Efektywności Rządowej wpisuje się w trwający popyt na monety memowe.

Dane zebrane przez CoinGecko pokazują, że wartość tych tokenów wynosi obecnie ponad 60 miliardów dolarów, co oznacza, że są one większe od tokenów popularnych firm, takich jak AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers i Norfork Southern.

Największe z tych monet memowych mają motywy takie jak koty, psy, a nawet kozy. Ostatnio, dzięki generatorom monet memowych, takim jak Pump.fun i Sunpump, ludzie mogą łatwo generować własne tokeny.

W rezultacie tokeny oparte na wiadomościach, które są na pierwszych stronach gazet, stały się popularne. Na przykład deweloperzy uruchomili token Moo Deng, który był oparty na hipopotamie karłowatym, który stał się popularny kilka miesięcy temu.

Trend ten prawdopodobnie utrzyma się, ponieważ monety memowe stały się obecnie najłatwiejszym sposobem zarabiania pieniędzy.

Te monety memowe również dobrze sobie radzą z powodu rosnących szans, że cena Bitcoina wzrośnie do nowego rekordu wszech czasów. Dane Polymarket przewidują, że moneta ponownie przetestuje opór na poziomie 73 800 USD i przekroczy go w tym roku.