Jak Meksyk znajduje pozytywne strony w amerykańskiej ofensywie taryfowej, zyskując przewagę nad Chinami i Wietnamem.

Wobec wprowadzenia przez byłego prezydenta Donalda Trumpa szeroko zakrojonych nowych ceł na głównych konkurentów w sektorze produkcyjnym, Meksyk znalazł się w korzystnej sytuacji.

Podczas gdy Chiny i Wietnam borykają się z dotkliwymi cłami, Meksyk, w dużej mierze oszczędzony od najsurowszych środków, jest gotowy umocnić swoją pozycję kluczowego dostawcy dla Stanów Zjednoczonych.

Najnowszy system taryf Trumpa, który nakłada 34% cła na chińskie towary i 46% na import z Wietnamu, w większości oszczędził Meksyk.

Chociaż Meksyk boryka się z niektórymi cłami, w tym z 25% globalnym cłem na stal i aluminium oraz 25% opłatą za zawartość spoza USA w samochodach, większość jego handlu z Ameryką pozostaje wolna od ceł na mocy Umowy między USA, Meksykiem i Kanadą.

„Nowe taryfy mają sprawić, że Meksyk stanie się bardziej konkurencyjny” – powiedział Jorge González Henrichsen, współdyrektor generalny Nearshore Company, która prowadzi ponad tuzin zakładów wzdłuż granicy USA-Meksyk, w raporcie Wall Street Journal.

Trend nearshoringu nabiera rozpędu.

Ten rozwój może jeszcze bardziej przyspieszyć trend nearshoringu – strategicznego przenoszenia produkcji bliżej USA w celu ograniczenia ryzyka związanego z łańcuchem dostaw.

Greg Husisian, partner w kancelarii Foley & Lardner, zauważył w raporcie, że szersze zastosowanie ceł może skłonić jeszcze więcej firm do przeniesienia działalności do Meksyku, przewyższając skromne relokacje obserwowane podczas pierwszej kadencji Trumpa.

Bliskość Meksyku, stosunkowo niskie koszty pracy i bliskość kulturowa ze Stanami Zjednoczonymi od dawna czynią go atrakcyjnym miejscem dla producentów.

Teraz, dzięki taryfowej ofensywie Trumpa, zyskuje ona przewagę nad azjatyckimi konkurentami, którzy również zmagają się z wyższymi barierami handlowymi w USA.

Ekonomista Goldman Sachs, Alberto Ramos, oszacował, że średnia stawka celna w Meksyku w ramach nowego systemu będzie oscylować wokół 8%.

„Czy to dobrze? Nie. To źle. Czy to koniec świata dla Meksyku? Zdecydowanie nie” – zauważył Ramos, podkreślając odporność meksykańskiej pozycji handlowej.

Meksykański sektor motoryzacyjny pozostaje kluczowym punktem nacisku.

Rosnące znaczenie Meksyku jest widoczne w danych handlowych.

W 2024 roku Meksyk odpowiadał za 15,5% całkowitego importu towarów do USA, w porównaniu do 13,6% w 2018 roku.

W przeciwieństwie do tego, udział Chin spadł z 21,2% do 13,4%, podczas gdy obecność Wietnamu na rynku amerykańskim wzrosła ponad dwukrotnie, do 4,2%.

Ekonomiści uważają, że meksykańscy eksporterzy są dobrze przygotowani do dostosowania się do zmieniających się wymagań w ramach USMCA, co pomoże utrzymać dynamikę rozwoju meksykańskiego przemysłu.

Alberto Villarreal, dyrektor zarządzający firmy konsultingowej Nepanoa, powiedział, że przedsiębiorstwa aktywnie przeglądają łańcuchy dostaw, aby zapewnić zgodność z przepisami.

„Po prostu robimy więcej tego, co już robiliśmy” – powiedział Villarreal, opisując wzmożone skupienie na spełnianiu standardów USMCA.

Obraz ten jednak nie jest pozbawiony wyzwań.

Sektor motoryzacyjny, który odpowiada za jedną trzecią meksykańskiego eksportu przemysłowego, pozostaje kluczowym punktem nacisku.

Meksyk jest piątym co do wielkości producentem samochodów na świecie i szóstym co do wielkości eksporterem pojazdów, wysyłając do USA prawie trzy miliony samochodów rocznie.

Firmy już się dostosowują. Stellantis wstrzymał produkcję w kilku fabrykach, w tym w Meksyku, a producent baterii EnerSys ogłosił plany przeniesienia produkcji z Monterrey do Kentucky.

Dyplomatyczny pragmatyzm Sheinbaum przynosi rezultaty.

Relatywnie korzystna sytuacja Meksyku jest również zasługą ostrożnego podejścia prezydent Claudii Sheinbaum.

Od czasu, gdy po raz pierwszy pojawiła się propozycja wprowadzenia ceł przez Trumpa na Meksyk, a następnie została odłożona, Sheinbaum powstrzymała się od przedstawiania agresywnych środków odwetowych, decydując się na utrzymanie otwartego dialogu.

„To ma związek z dobrymi relacjami, jakie zbudowaliśmy między rządem Meksyku a rządem USA, opartymi na wzajemnym szacunku” – powiedziała Sheinbaum w zeszłym tygodniu.

Podkreśliła, że priorytety Meksyku obejmują obniżenie ceł na samochody, stal i aluminium, a także przegląd opłat nałożonych na import z Chin.

Eksperci ds. handlu sugerują, że Meksyk i Kanada mogłyby ściślej współpracować z USA w zakresie weryfikacji chińskich inwestycji i uzgadniania strategii taryfowych.

Czy ta korzystna sytuacja ożywi zamrożone inwestycje w obliczu spowolnienia gospodarczego Meksyku, pozostaje kwestią otwartą.

Mimo to, na razie Meksyk wydaje się gotowy wykorzystać zmieniającą się dynamikę handlu, ponieważ firmy ponownie rozważają globalne łańcuchy dostaw w obliczu najnowszych działań taryfowych Trumpa.