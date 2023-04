A Europa teve um ano difícil. Mas está melhorando, mesmo que com cautela.

O índice Stoxx 600, que cobre 90% da capitalização de mercado do mercado de ações europeu, está quase 20% abaixo de suas mínimas em setembro passado. Agora está apenas 6% abaixo da marca em que abriu 2022, mais ou menos o pico do mercado.

2022 trouxe perdas terríveis para os investidores, pois a região foi atingida em várias frentes. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, provocando uma crise energética e exacerbando uma espiral inflacionária já em formação.

O BCE fez a transição para uma política monetária restritiva, forçado a aumentar as taxas para conter a inflação. Claro, isso sugou a liquidez da economia e os preços despencaram como resultado, com o Stoxx 600 perdendo 22% do valor nos primeiros nove meses do ano.

Inflação abranda e bolsas europeias sobem

Mas depois de nove meses de dor, os mercados começaram a se recuperar no quarto trimestre de 2022. Não por coincidência, isso coincidiu com o pico da inflação e o otimismo de que o ciclo de alta pode não durar tanto quanto o esperado anteriormente.

A inflação da zona do euro atingiu um pico de 10,6% em outubro e vem caindo desde então.

No entanto, o trimestre recente trouxe um obstáculo inesperado. Os aumentos das taxas de juros podem combater a inflação, mas não vêm sem custos. Isso é o básico da teoria econômica e o mundo sabia que era uma possibilidade.

Essa possibilidade se tornou realidade no mês passado, quando as coisas começaram a quebrar. Especificamente o setor bancário, que vacilou após o colapso do Silicon Valley Bank nos EUA. O contágio foi importado pelo Atlântico através do Credit Suisse, que foi forçado a uma fusão de emergência com o banco suíço UBS.

“Os bancos centrais estão entre a cruz e a espada”, disseram os analistas da Morningstar em seu relatório para o Europe Equity Market Outlook no segundo trimestre de 2023.

“Dados recentes no Reino Unido (mostram) que a inflação está subindo novamente, forçando os bancos centrais a aceitar um certo nível de danos colaterais na forma de falências de negócios, para atingir a meta de controlar a inflação”.

Isso foi demonstrado pela alta de 50 pontos-base do Banco Central Europeu em 16 de março”, acrescentaram.

Isso resume a questão enfrentada pelos bancos centrais atualmente. Na verdade, é um dilema que eles têm enfrentado durante todo o ano: equilibrar o aumento das taxas de juros o suficiente para conter a inflação, mas não tanto a ponto de desencadear uma recessão.

O cobiçado “pouso suave” continua sendo a meta, mas com a inflação tão alta desde a década de 1970, esse é um grande desafio. E para aqueles otimistas de que a besta da inflação foi morta, não vamos esquecer que nos EUA nos anos 70, a inflação caiu três vezes antes de subir ainda mais – uma história de cautela para formuladores de políticas e investidores.

O que acontece a seguir para o mercado de ações na Europa?

No entanto, embora os anos 70 apresentem uma comparação interessante, o mundo é um lugar diferente hoje do que era há 50 anos.

Naquela época, o presidente dos EUA, Richard Nixon, abandonou o padrão-ouro, provocando a inflação desenfreada que resultou em taxas de juros subindo para perto de 20% (!). Isso está muito longe das taxas de 5% que os EUA estão atualmente adotando (e a Europa está muito mais atrasada).

Depois, há também o fato de que o mundo está emergindo de uma pandemia que travou as economias como nunca antes. Realmente é um ambiente macroeconômico sem precedentes.

Estamos em um ponto estranho no ciclo do mercado, onde as condições estão longe de serem perfeitas, inflação persistente, aumento das taxas de juros e consumidores sem dinheiro, o que exige que os investidores realmente olhem além do curto prazo e tenham fé de que a economia irá estar melhor em 6-9 meses Michael Field, estrategista de ações europeias, Morningstar

A citação acima de Field resume a situação. Os mercados subiram nos últimos seis meses com base nessa confiança de que a economia realmente melhorará em 6 a 9 meses. Mas se isso persistir daqui para frente, resta saber.

“O problema dessa situação é que a confiança necessária para manter os mercados em movimento é precária, e incidentes como os ocorridos no setor bancário em março são suficientes para inclinar a balança para o pessimismo”, Campo acrescenta.

Esse é o medo. Mas com o mundo aparentemente entrando em colapso ao nosso redor, os mercados conseguiram se manter (razoavelmente) à tona até agora. A questão de um milhão de dólares é se isso pode continuar…