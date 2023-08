O mercado de criptografia se fortalece à medida que o Bitcoin se recupera do evento de liquidação de US$ 1 bilhão da semana passada

Invezz.com relatou como as liquidações que ultrapassaram US$ 1 bilhão deterioraram o mercado de criptografia na semana passada. Isso desencadeou sentimentos negativos à medida que o Bitcoin mergulhava em direção à região de US$ 25 mil. No entanto, a narrativa mudou nas últimas 24 horas, à medida que o mercado se recupera gradualmente das liquidações massivas.

Cardano e Solana lideraram a alta com aumentos de 3%, à medida que o mercado de altcoin evitava preocupações sobre riscos de contágio dentro do ecossistema Binance. O BNB ganhou 1% no último dia enquanto luta para apagar sua postura de baixa.

Maker (MKR) e Renderização centrada em IA (RNDR) subiram 6% e 9%, respectivamente, em meio a desenvolvimentos positivos nas moedas alternativas. Os produtos de poupança impulsionados pela Maker atraíram investidores, enquanto estes últimos floresceram depois que a Nvidia provou a postura otimista da IA. Nvidia continua se beneficiando da inteligência artificial (leia mais)

Baleias ajudam na recuperação do mercado

A queda repentina da semana passada prejudicou o amplo renascimento do mercado, à medida que US$ 1 bilhão desapareceu do espaço criptográfico, atingindo enormemente os volumes de negociação. Os participantes do mercado consideraram a história do “buy the dip” pouco acolhedora, uma vez que as descidas colossais dos preços afectaram potencialmente os fundos e investidores.

🐳🦈 #Bitcoin jumped back as high as $26.8K Wednesday as key whale & shark addresses are now collectively adding to their stacks once again. There are currently 156,660 wallets holding 10 to 10,000 $BTC, and they have accumulated $308.6M since August 17th. https://t.co/6vuJpHRTvD pic.twitter.com/vuNgEER2fZ — Santiment (@santimentfeed) August 23, 2023

No entanto, parece que as baleias estão voltando ao mercado. Na quarta-feira, o Bitcoin subiu para US$ 26,8 mil, à medida que jogadores com bolsos aumentados aumentavam suas participações novamente. Carteiras com 10 a 10.000 BTCs arrecadaram ativos no valor de US$ 306,8 milhões desde 17 de agosto.

Os últimos aumentos do Bitcoin surgiram à medida que os futuros de ações dos Estados Unidos e as ações europeias subiam após uma recuperação ampla desencadeada pelo aumento das ações de tecnologia.

O futuro atraente do Bitcoin

#Bitcoin is not Going to $12k 🚨



Here is why :



– 93% of all Bitcoin has now been mined.

– World's largest asset manager Blackrock files for Bitcoin spot ETF

– Mysterious wallet accumulated $3 Billion worth $BTC In just 3 months

– Europe gets its first Spot Bitcoin ETF

– Only… pic.twitter.com/tR5JjoTASy — Mags (@thescalpingpro) August 22, 2023

Embora a última queda do Bitcoin tenha gerado preocupações, o analista Mags destacou os motivos pelos quais a criptografia permanecerá elevada e atingirá aumentos notáveis nos próximos meses. No entanto, o tempo dirá tudo.

