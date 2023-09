Por que o Bitcoin caiu?

Durante meses, os comerciantes de Bitcoin lamentaram como um ativo conhecido por sua volatilidade violenta de repente se transformou em uma moeda quase estável, sendo negociado em torno da marca de US$ 29.000/US$ 30.000 e recusando-se a ceder.

Eles realizaram seu desejo nas últimas semanas, embora possa não ter sido na direção que alguns desejavam. Há duas semanas, o Bitcoin sofreu sua maior queda diária em nove meses, quando o colapso da FTX deixou o mercado em parafuso. Na sexta-feira daquela semana, a sua queda de 7% representou o maior movimento em qualquer direcção desde a crise bancária regional de Março. Mas por que?

Medos macro puxam Bitcoin para baixo

Copy link to section

Alguns fatores podem ter contribuído para o acesso de raiva do Bitcoin, mas como sempre, o macro estava no centro da tempestade.

Os rendimentos aumentaram em todo o mercado, um desenvolvimento que tende a prejudicar ativos de risco como o Bitcoin. Os rendimentos da dívida pública de longo prazo dos EUA aproximaram-se do seu nível mais elevado desde 2007, os títulos de dívida a 10 anos do Reino Unido subiram para o seu rendimento mais elevado desde 2008 e os títulos de dívida a 10 anos da Alemanha atingiram o seu rendimento mais elevado desde 2011.

A venda generalizada de obrigações resultou de apostas crescentes numa política de juros mais agressiva do que o anteriormente previsto. Isto, por sua vez, foi resultado do enigma da boa notícia é a má notícia. Em suma, a economia tem sido surpreendentemente resiliente, o que deveria ser positivo, mas num mundo onde a inflação continua a ser um problema pernicioso, significa que os bancos centrais podem ser forçados a manter as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo – ou mesmo a implementar mais aumentos.

Na semana passada, a acta da Reserva Federal expôs este receio:

(Vemos) riscos ascendentes significativos para a inflação, o que poderá exigir um maior aperto da política monetária

Havíamos alertado sobre esse medo, imaginando se o mercado – criptográfico ou não – teria se adiantado em meio a alguns sinais de baixa, incluindo uma curva de rendimento profundamente invertida, inflação central rígida, mínimos recordes no desemprego e pressão salarial ascendente, tudo contra um aumento acentuado nas avaliações já este ano.

O mercado obrigacionista acabou por reagir a estes receios, com uma posição mais agressiva fazendo cair os activos de risco em toda a esfera financeira. Bitcoin foi pego no fogo cruzado.

Na verdade, embora os colapsos vergonhosos dentro da criptografia como resultado da gestão de risco imprudente e da alavancagem excessiva tenham, sem dúvida, prejudicado significativamente o ativo, a realidade nos últimos dezoito meses é que este é um ativo de alto risco que teve o tapete puxado debaixo dele. à medida que o mundo transitava para uma política monetária restritiva.

Neste gráfico, traçamos o preço do Bitcoin em relação ao rendimento do tesouro de 2 anos, voltando ao máximo histórico do Bitcoin em novembro de 2021. A relação é clara (observe que o rendimento é plotado em um eixo invertido).

Outros fatores

Copy link to section

Conforme discutido, o macro foi sem dúvida o maior impulsionador da queda. No entanto, houve outros fatores que podem ter amplificado a mudança. Como sempre acontece com o Bitcoin, é difícil saber, mas existem algumas teorias respeitáveis.

A primeira é óbvia e não é específica apenas da recente queda. A liquidez é extremamente escassa e significa que um regresso à volatilidade esteve sempre previsto. A profundidade das ordens nas bolsas é muito baixa, enquanto os volumes têm estado atrasados, deixando os movimentos vulneráveis a serem amplificados, uma vez que é necessário menos capital para movimentar os preços.

No entanto, específicos da queda recente, ocorreram alguns acontecimentos que podem ter assustado o mercado mais do que teria acontecido de outra forma. O primeiro foi um relatório de que a SpaceX de Elon Musk pode ter vendido todos os seus Bitcoins. O Wall Street Journal informou que a SpaceX reduziu o valor de seu Bitcoin em US$ 373 milhões, citando documentos financeiros internos, embora a SpaceX seja privada e não esteja claro se a empresa ainda retém algum Bitcoin ou se vendeu tudo.

A SpaceX reduziu o valor do bitcoin que possui em um total de US$ 373 milhões no ano passado e em 2021 e vendeu a criptomoeda Jornal de Wall Street

No entanto, como continuamos a ver, parece que se isto teve algum impacto, foi apenas para encorajar ligeiramente os vendedores que já estavam a vender – comparado com os desenvolvimentos macro anteriores, isto não é mais do que uma gota no oceano.

O outro factor parece igualmente insignificante em comparação, mas a notícia de que a Evergrande da China está a pedir falência é um pouco mais complexa. Anteriormente o maior credor da China, Evergrande há muito desperta preocupação em torno da stablecoin líder do mercado, o Tether.

Isto se deve à longa controvérsia em torno das reservas do Tether. Um relatório de 2021 revelou que perto de 50% do apoio do Tether estava na forma de papéis comerciais e notas promissórias sem garantia emitidas por empresas. Quando Evergrande ficou sob pressão, isso gerou preocupação no mercado de que o Tether pudesse ser pego na forma de suas participações em papéis comerciais.

A empresa negou qualquer exposição direta à dívida da Evergrande, embora os detalhes exatos das participações da Tether não tenham sido publicados. A preocupação era que a Tether detivesse papéis comerciais detidos por outras instituições chinesas e, portanto, seria vulnerável ao clima económico mais amplo na China e, portanto, às consequências dos problemas de Evergrande.

Em última análise, no entanto, este medo já não é tão proeminente como era. A Tether anunciou que eliminou completamente os papéis comerciais de suas reservas em outubro passado. Novamente, embora a história tenha ganhado força nos círculos criptográficos, é improvável que tenha mudado o rumo.

Qual o proximo?

Copy link to section

Em última análise, esta foi uma recalibração em torno das expectativas da trajetória futura das taxas de juro, claramente observada pelos movimentos no mercado obrigacionista. A economia permanece num estado único – política monetária restritiva, inflação em queda mas ainda elevada, ao mesmo tempo que regista um desemprego próximo dos mínimos dos últimos 50 anos.

No final das contas, o Bitcoin é apenas um ativo neste jogo maior, sujeito aos caprichos da economia em geral. Quando incluímos a escassa liquidez e os volumes recentes, e uma propensão histórica para a volatilidade, desenvolvimentos como a queda repentina da semana passada não são um choque.

O que é incomum neste ano é que a ascensão do Bitcoin tem sido lenta e constante, em vez de pontilhada de picos e retrocessos, como normalmente acontece. A volatilidade tem sido incrivelmente baixa, mas na semana passada destacou que o Bitcoin, e este atual clima macro altamente incomum, ainda tem a capacidade de se mover rapidamente.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.