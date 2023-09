Analista StanChart defende Topix do Japão, Nikkei 225

Os índices Topix e Nikkei 225 tiveram um ótimo desempenho este ano e os analistas do Standard Chartered acreditam que há mais vantagens. Dados do TradingView mostram que o índice Topix foi negociado a ¥ 2.382 na quinta-feira, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de ¥ 2.395. Está pairando no nível mais alto em mais de três décadas.

O índice Nikkei 2225, por outro lado, estava sendo negociado a ¥ 33.000, abaixo da alta acumulada no ano de ¥ 33.780.

O argumento otimista para as ações do Japão

Na segunda-feira, escrevi que os analistas da AllianceBernstein ainda estavam extremamente otimistas em relação às ações japonesas. Agora, outro grande banco apresentou os seus argumentos otimistas para estas ações.

Numa entrevista à Bloomberg, Abhilash Narayan, do Standard Chartered, identificou três razões principais pelas quais estas ações terão mais vantagens nos próximos 12-14 meses. Primeiro, citou a reforma corporativa no país, que poderá levar a mais dividendos e recompras.

Uma das principais reformas veio da Bolsa de Valores de Tóquio, que pediu às empresas com baixo valor contabilístico que aumentassem os preços das suas ações. Isso pode ser feito pelas empresas recomprando suas ações e entregando mais pagamentos aos investidores.

Além disso, as empresas japonesas têm trabalhado para impulsionar a sua governação corporativa, que foi recentemente apoiada por Warren Buffett. Buffett agora detém participações nas maiores casas comerciais do Japão, como Mitsui e Sumitomo.

O analista também citou o potencial de ganhos das empresas japonesas. A maioria deles, especialmente aqueles que obtêm a maior parte das suas receitas no estrangeiro, irão provavelmente beneficiar do dólar forte. Ao mesmo tempo, a economia japonesa está a registar um bom desempenho, uma vez que registou uma expansão de 6%. Depois de somar a inflação de 3%, eleva a taxa de crescimento nominal para 9%.

Entretanto, dados económicos publicados na quinta-feira revelaram que os investidores estrangeiros se deslocaram para os mercados japoneses em Agosto. Eles adquiriram ações no valor de mais de 531 bilhões de ienes por mês depois de se desfazerem de ações no valor de 603 bilhões.

Previsão do preço das ações Topix

A melhor forma de investir em ações do Japão é comprando os índices Nikkei 225 e Topix. O Topix é um índice amplo baseado em capitalização de mercado e é frequentemente visto como um indicador melhor do que o Nikkei. Este último representa uma média de 225 empresas que não estão ajustadas ao free float.

Olhando para o gráfico diário, vemos que o índice Topix tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Recentemente, avançou e inverteu a importante resistência de 2.340 ienes, o ponto mais alto em 1º de agosto.

O índice ultrapassou as médias móveis de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) passou para o nível de sobrecompra.

Portanto, a perspectiva para o índice Topix é otimista, com o próximo nível a ser observado em 2.500 ienes.

