O índice CAC 40 fica parado e espera enquanto as economias da UE e da China falham

O índice CAC 40 permaneceu numa faixa estreita nos últimos meses, à medida que as preocupações com as economias europeia e chinesa continuaram. O índice foi negociado a 7.215 euros na sexta-feira, alguns pontos acima do mínimo desta semana de 7.163 euros. Recuou mais de 4,20% em relação ao nível mais alto deste ano.

Fraqueza da economia chinesa

O CAC 40 e o DAX alemão são dois dos maiores índices de ações da Europa. Eles rastreiam algumas das maiores empresas da região, como LVMH, Volkswagen e Total Energies.

Portanto, como escrevi neste relatório no DAX, o índice CAC 40 é influenciado principalmente pelo desempenho da Europa, da China e dos Estados Unidos. Por um lado, as maiores empresas do índice, como LVMH, L’oreal, Hermes, TotalEnergies e Sanofi, obtêm a maior parte das suas receitas internacionalmente.

Os números económicos mais recentes mostram que as economias chinesa e europeia não estão bem. Na China, o sector imobiliário está a desmoronar-se, enquanto os gastos dos consumidores e as exportações diminuíram. A taxa de desemprego juvenil atingiu um máximo histórico, enquanto o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) diminuiu.

Crise económica europeia

A mesma tendência está a acontecer na Europa, onde países como a Alemanha e a França não crescem tão rapidamente. Na Alemanha, o PIB contraiu-se nos últimos dois trimestres consecutivos. O mesmo crescimento lento está a acontecer noutras economias europeias, como os Países Baixos e a Bélgica.

A implicação de tudo isto é que muitos constituintes do índice CAC 40 terão um crescimento lento. Isto explica por que empresas como LVMH, Kering, Hermes e L’Oreal viram as suas ações recuar do seu nível mais alto este ano. A capitalização de mercado da LVMH caiu de mais de 500 mil milhões de euros para 364 mil milhões de euros.

O índice CAC 40 também está em dificuldades devido aos atuais desafios de liquidez na Europa, à medida que a oferta monetária cai. Os dados mais recentes mostraram que a oferta monetária da Europa caiu pela primeira vez em 13 anos, à medida que as taxas de juro subiam. Como tal, muitas empresas têm dificuldade em obter capital barato, como faziam na era das taxas baixas.

A maioria dos constituintes do índice CAC 40 esteve no vermelho no mês passado. Os piores desempenhos são empresas como Worldline, Pernod Rickard, Kering, LVMH e Alstom. Por outro lado, os melhores desempenhos no índice foram Orange, TotalEnergies, Michelin e Capgemini.

Perspectiva do índice CAC 40

O gráfico diário mostra que o índice CAC 40 tem estado numa faixa estreita nos últimos meses. Neste período, o índice manteve-se entre os importantes níveis de suporte e resistência em 7.070 euros e 7.508 euros. Também se moveu ligeiramente abaixo da média móvel de 50 dias e está ligeiramente acima do ponto de retração de 23,6%.

Portanto, o índice CAC 40 provavelmente permanecerá nesta faixa nas próximas semanas. Os dois níveis de S&R serão os únicos a serem observados. Um movimento suportado pelo volume acima da resistência em 7.508 euros abrirá a possibilidade de passar para o máximo acumulado no ano de 7.600 euros. Por outro lado, uma queda abaixo do suporte de 7.070 euros levará a mais desvantagens.

