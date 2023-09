Análise do índice Nikkei 225: formulários de padrão superior triplo

As ações japonesas recuaram ligeiramente na sexta-feira, com os investidores refletindo sobre as últimas decisões sobre taxas de juros do Federal Reserve e do Banco do Japão (BoJ). O índice Nikkei 225, observado de perto, caiu para ¥ 32.160, o nível mais baixo desde 29 de agosto. Caiu mais de 3,5% em relação ao ponto mais alto deste ano. O par USD/JPY continuou a sua recuperação.

Decisão do Banco do Japão

Os investidores concentraram-se nas ações dos principais bancos centrais esta semana. Nos EUA, a Reserva Federal fez uma pausa agressiva. Deixou as taxas de juros inalteradas entre 5,25% e 5,50% e deu a entender que proporcionará outro aumento de 0,25% ainda este ano. O banco também previu que as taxas terão de permanecer num nível elevado por mais tempo.

Na Europa, o Banco Nacional Suíço (SNB) e o Banco de Inglaterra (BoE) mantiveram as taxas de juro inalteradas. Os economistas esperavam que o banco aumentasse as taxas em 0,25%. Na Indonésia, o banco central decidiu reduzir as taxas de juro em 0,25%.

O índice Nikkei 225 caiu e depois reduziu algumas das perdas depois de o Banco do Japão ter deixado as taxas inalteradas em -0,10%. Também deixou intacto o seu programa de controle da curva de rendimentos, na medida em que permitirá que o prazo de 10 anos flutue entre -0,50% e 0,5%.

A decisão do BoJ ocorreu pouco depois de as estatísticas do país terem publicado fortes dados de inflação ao consumidor. O índice principal de preços ao consumidor subiu 3,2% em agosto, enquanto o núcleo do IPC saltou para 3,1%. A inflação permaneceu acima da meta do BoJ de 2,0% nos últimos meses.

Como tal, os analistas acreditam que o BoJ acabará por aumentar as taxas, especialmente se o iene japonês cair para 150.

O Fed foi o maior catalisador para o índice Nikkei 225, uma vez que deu a entender que as taxas permaneceriam mais elevadas por um período mais longo. Na sequência, os índices de ações americanos como o Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 recuaram durante três dias consecutivos.

As empresas do índice Nikkei 225 com melhor desempenho nos últimos 30 dias foram Mitsui Engineering, Kobe Steel, Mazda Motor, Sumitomo Mitsui Financial e Eneos Holdings. Todas essas ações saltaram mais de 20% nos últimos 30 dias. Os principais retardatários, por outro lado, foram empresas como Advantest, Shiseido, Daiichi Sankyo e Yamaha.

Previsão do índice Nikkei 225

O gráfico diário mostra que o índice Nikkei 225 tem estado numa faixa estreita nos últimos meses. Depois de atingir o máximo de várias décadas de ¥ 33.796 em junho. Ele formou o que parece ser um padrão triplo. O índice também caiu abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu.

Portanto, o índice Nikkei provavelmente permanecerá nesta faixa nos próximos dias. Ele permanecerá no nível de suporte principal em ¥ 32.000. Qualquer nova recuperação do índice Nikkei 225 será confirmada se o preço se mover acima da resistência chave em ¥ 33.796.

