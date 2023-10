As saídas de ETFs iShares Gold Trust (IAU), GLD e GDX estão acelerando

Os investidores estão a abandonar os seus activos de ouro à medida que os preços continuam a cair. Os ETFs iShares Gold Trust (IAU) e SPDR Gold Trust (GLD), observados de perto, tiveram saídas nos últimos quatro meses consecutivos e a situação está piorando.

As saídas de IAU, GLD e GDX continuam

Dados compilados pela ETF.com mostram que o iShares Gold Trust, que tem mais de US$ 24,7 bilhões em ativos, perdeu mais de US$ 1,1 bilhão em setembro, depois de perder US$ 875 milhões em agosto e US$ 271 milhões em julho. Ao todo, o fundo derramou mais de US$ 2,1 bilhões este ano. Notavelmente, perdeu fundos em cinco dos últimos nove meses.

O mesmo acontece com o SPDR Gold Trust Trust, o maior ETF focado em ouro, com mais de US$ 52,2 bilhões em ativos. Tal como o ETF da IAU, o fundo derramou mais de 998 milhões de dólares em setembro, depois de perder 1,4 mil milhões de dólares em agosto. Perdeu mais de US$ 2,4 bilhões este ano.

Os ETFs de mineradores de ouro também tiveram saídas substanciais nos últimos meses. O ETF VanEck Gold Miner (GDX), observado de perto, também perdeu mais de US$ 327 milhões em setembro. Perdeu mais de US$ 664 milhões este ano.

Os investidores estão abandonando os ETFs de ouro por causa da queda dos preços. O preço do ouro caiu para US$ 1.847, o nível mais baixo desde 10 de março. Caiu mais de 11,37% em relação ao ponto mais alto deste ano, o que significa que entrou em correção.

Aumento do índice do dólar americano continua

A liquidação do ouro ocorreu em um momento em que o índice do dólar americano (DXY) saltou para uma alta de vários meses de US$ 106,7. O dólar subiu mais de 6% em relação ao nível mais baixo deste ano. O seu regresso continuou após os fortes dados de inflação nos EUA, seguidos pela agressiva Reserva Federal.

Na sua reunião de Setembro, a Fed decidiu manter as taxas inalteradas entre 5,25% e 5,50%. Também apontou para outro aumento de 0,25% nas taxas na próxima reunião, o que os levará ao ponto mais alto em décadas.

Os ETFs IAU, GLD e GDX também registaram saídas à medida que as ações e obrigações continuaram a cair. Os principais ETFs de títulos de longo prazo, como as ações TLT, VGLX e BND, caíram para o ponto mais baixo em anos. Da mesma forma, índices importantes como o Russell 2000, o Dow Jones e o Nasdaq 100 caíram acentuadamente nos últimos meses.

O ETF IWM, que acompanha o índice Russell 2.000 de pequena capitalização, caiu mais de 12% em relação ao máximo acumulado no ano, à medida que muitas empresas enfrentam dificuldades num ambiente de alto risco.

Portanto, o desempenho do ouro levantou questões sobre o seu papel como porto seguro e proteção contra a inflação.

