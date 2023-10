Veja por que as entradas do iShares TIPS Bond ETF (TIP) estão aumentando

O ETF iShares TIPS Bond (TIP) se recuperou nos últimos dias, à medida que aumentavam as preocupações com a inflação nos EUA. Depois de cair para US$ 101,67 (mínimo de março de 2020) na semana passada, ele se recuperou quase 2%. Permanece 5% abaixo do máximo acumulado no ano.

A recuperação do TIP aconteceu quando o ETF registrou entradas este mês. Dados da ETF.com mostram que os fluxos para o fundo aumentaram mais de US$ 300 milhões este mês, elevando o total de ativos para mais de US$ 20,8 bilhões.

O TIP registou saídas em Agosto e Setembro. Ao todo, perdeu mais de 1,6 mil milhões de dólares este ano desde que a inflação caiu para 3,6%.

A actual recuperação dos fluxos de entrada aconteceu após os dados de inflação dos EUA da semana passada . De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a inflação global e a inflação subjacente caíram para 3,6% e 4,6% numa base anual. Os dois, no entanto, subiram numa base mensal à medida que o preço da gasolina subiu.

https://www.youtube.com/watch?v=hw0NxSSd1rk&pp=ygUMVVMgaW5mbGF0aW9u

Entretanto, as expectativas de inflação na América dispararam em Setembro, uma vez que os consumidores continuam preocupados com os preços da energia. Além disso, partes importantes do relatório do IPC, como a habitação, têm estado bastante quentes nos últimos meses.

Inflation expectations jumped in October per @UMich consumer sentiment update … 1y expectations up to 3.8%; 5-10y expectations back up to 3% pic.twitter.com/FPuFHiAtGm — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 13, 2023

Embora os preços da gasolina tenham diminuído um pouco recentemente, a actual situação de Israel e do Hamas a guerra poderia levar ao aumento dos preços do petróleo. Estes receios serão mais acentuados se a guerra se expandir, atraindo países como o Irão.

O ETF iShares TIPS Bond (TIP) é um fundo criado para rastrear TIPs, que são títulos do governo cujo valor aumenta com a inflação. O ETF TIP caiu nos últimos meses, à medida que a inflação caiu do pico da pandemia de quase 10%.

O próximo catalisador chave para o ETF TIP será a guerra em curso em Israel e o seu impacto no sector energético. Também reagirá aos preços do petróleo bruto, que têm subido nos últimos meses. O Brent disparou para US$ 90,9, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) saltou para US$ 86,5.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.