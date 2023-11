As ações da Vestas Wind Systems (VWS) formam uma cruz mortal antes dos lucros

O preço das ações da Vestas Wind Systems (ETR: VWS) continuou a sua tendência descendente, à medida que as preocupações com a indústria eólica continuavam. As ações caíram mais de 2% na quarta-feira, após o relatório surpreendente de lucros da Orsted. Eles caíram mais de 53% desde o ponto mais alto em 2022.

Lucros da VWS à frente

Tem sido uma jornada difícil para as empresas do setor de energia eólica. Na semana passada, as ações da Siemens Energy despencaram mais de 30% depois que a empresa buscou garantias do governo alemão.

E na quarta-feira, as ações da Orsted despencaram depois que a empresa amortizou US$ 4 bilhões em seus negócios eólicos nos EUA. Várias outras empresas do setor quebraram fortemente nos últimos meses.

O mesmo está acontecendo na indústria de energia solar, onde empresas como Sunrun e Enphase Enphase Energy despencaram nos últimos meses. Ao mesmo tempo, empresas como a BP e a Shell anunciaram planos para reduzir os seus objectivos de energia limpa.

É neste contexto que a Vestas Wind Systems publicará os seus resultados financeiros do terceiro trimestre no dia 8 de novembro. Os investidores têm baixas expectativas em relação aos lucros da empresa, à medida que as altas taxas de juros desaceleram o setor.

Para começar, a Vestas Wind Systems é uma empresa que fornece turbinas eólicas em três plataformas: plataformas EnVentus, 4 MW e 2 MW. A empresa provavelmente está observando um crescimento lento à medida que a demanda no setor piora.

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que a entrada de pedidos da empresa cresceu 8% no segundo trimestre. As suas receitas aumentaram 4%, para mais de 3,4 mil milhões de euros. Este crescimento foi ajudado em 29% do crescimento dos serviços, o que ajudou a aumentar as suas margens.

A empresa encerrou o trimestre com mais de 31,6 mil milhões de euros em carteira, sendo a maior parte deles na região EMEA, seguida pelas Américas e APAC. Agora, com a desaceleração da indústria, há uma probabilidade de que os negócios da empresa desacelerem.

Perspectiva do preço das ações da Vestas Wind Systems

Gráfico VWS por TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da VWS tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. A ação caiu de um máximo de DKK 318,4 em 2021 para um mínimo de DKK 132,98. Tem lutado para sair do suporte de DKK 132,98. Como resultado, formou-se o que parece ser um padrão de fundo duplo.

O preço das ações da Vestas Wind Systems permanece abaixo das médias móveis de 50 e 200 semanas. Os dois acabaram de fazer um padrão de cruz mortal, que é um dos sinais de baixa mais populares do mercado.

Portanto, a perspectiva para a ação é de baixa, com o próximo nível de suporte chave a ser observado em 132,98. Uma queda abaixo desse apoio invalidará o padrão de fundo duplo e conduzirá a mais desvantagens para o nível psicológico de 100 euros.

