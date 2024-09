Hackers de criptografia lavam US$ 4 milhões por meio do Tornado Cash em meio à recuperação do BTC

Hackers de criptomoedas lavaram cerca de US$ 4 milhões por meio do misturador de criptomoedas Tornado Cash, de acordo com a empresa de segurança blockchain Pecksheild. Os fundos movimentados foram roubados há mais de três meses do protocolo financeiro descentralizado Unizen e da exchange de criptomoedas Rain, com sede no Bahrein.

Em 7 de agosto, Pecksheild informou que o endereço da carteira vinculado ao hack na Rain Exchange transferiu 1.155 ETH no valor de US$ 2,9 milhões para o popular serviço de mistura de criptomoedas.

Funds laundered via Tornado cash| Source: PeckShieldAlert

Os fundos foram movimentados pela primeira vez desde o ataque de 29 de abril. O investigador criptográfico ZachXBT descobriu que o perpetrador havia drenado fundos das carteiras BTC, ETH, SOL e XRP da exchange.

Posteriormente, os fundos no valor de US$ 14,8 milhões foram trocados por BTC e ETH e divididos em duas carteiras contendo 137,9 BTC e 1.881 ETH. As carteiras estão inativas há 43 dias.

O invasor ainda detém 726 ETH e 137,9 BTC, no valor de aproximadamente US$ 9,5 milhões no momento da publicação.

Carteira Unizen reativada

Antes dos fundos da Rain Exchange, outro explorador rotulou o endereço envolvido na exploração do protocolo defi Unzien transferiu 865,4 no valor de aproximadamente US$ 2,16 milhões para o dinheiro Tornado.

Pecksheild relatou a mudança durante a primeira quinzena de 7 de agosto, observando que os fundos estavam inativos desde 8 de março. Os fundos inicialmente começaram como uma transação de 500.000 DAI, logo seguida por uma transação significativamente maior de 1.679.859 DAI para uma carteira desconhecida.

O DAI foi então trocado por 863,67 Ether e transferido para Tornado Cash. Todo o processo compreendeu 26 transações distintas, sendo a maioria dos fundos enviados em lotes de 100 ETH.

Os fundos ficaram inativos por 151 dias. O ataque de 8 de março resultou de um “problema de aprovação”, conforme relatado pela PeckSheild na época. O invasor roubou US$ 2,1 milhões em USDT e trocou-os por stablecoin DAI, que provavelmente reterá valor.

A Unizen tentou oferecer uma recompensa de 20%, mas sem sucesso. Um programa de reembolso foi posteriormente financiado pelo fundador do projeto, Sean Noga, usando seus fundos.

Essas transferências ocorrem em um momento em que o Bitcoin continua se recuperando de seu mínimo de seis meses de US$ 49.500, atingido em 5 de agosto.

Analistas permanecem divididos

De acordo com alguns analistas, o Bitcoin pode estar a caminho de uma grande recuperação ascendente.

O analista CryptoJack apontou um padrão histórico, observando que um cenário semelhante foi observado durante a crise de 2020 com o início do COVID-19. Na época, o Bitcoin caiu para o nível de preço de US$ 4.000 antes de iniciar um aumento de preço de 1.400% nos 13 meses seguintes.

Sentimentos semelhantes foram ecoados por um analista chamado Titan of Crypto, que observou um nível de retração de Fibonacci de 38,2% para o BTC e observou que se o BTC conseguir manter a marca de US$ 56.000, o impulso positivo deverá continuar.

No entanto, conforme relatado anteriormente pela Invezz, alguns analistas esperam uma recuperação descendente em direção à marca de US$ 40.000.

No momento, ainda não se sabe como as recentes transferências dos fundos roubados impactam o preço do Bitcoin, que está sendo negociado a US$ 56.246, uma queda de mais de 15% desde o início de agosto.