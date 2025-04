As tarifas de Trump e a subsequente retaliação de outras nações têm sido uma fonte de caos para as ações americanas nas últimas semanas – e aparentemente o fardo está recaindo sobre os poupadores americanos, especialmente aqueles próximos da aposentadoria.

Os americanos estão vendo suas contas de aposentadoria 401(k) perderem milhares de dólares enquanto o governo Trump continua a invocar uma guerra comercial global.

Seus planos de depender de contas de aposentadoria durante a terceira idade estão cada vez mais em risco em meio à atual onda de vendas.

Na verdade, alguns aposentados americanos já começaram a questionar se conseguiriam permanecer aposentados caso a queda do mercado continue.

“É estressante. Se isso continuar, não posso ficar aposentado”, disse Victor Fettes, um aposentado de 54 anos da Geórgia, em entrevista à NBC na semana passada.

Por que a liquidação do mercado importa para os aposentados americanos?

No início desta semana, o índice de referência S&P 500 registrou queda de aproximadamente 20% em relação à sua máxima do ano.

Isso é significativo para os aposentados americanos, pois as contas de poupança 401(k) geralmente têm exposição significativa ao mercado de ações por meio de fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa.

Isso explica suficientemente por que a liquidação impulsionada pelas tarifas, que eliminou mais de US$ 11 trilhões dos mercados americanos desde a posse de Trump em 20 de janeiro, está deixando os poupadores mais nervosos em 2025.

Com as tarifas continuando a abalar a economia global, os aposentados americanos também estão adiando compras de alto valor e reformas em suas casas. Alguns até se preocupam com o fato de que as perdas em seus planos 401(k) possam prejudicar significativamente sua qualidade de vida.

O que significa a pausa de 90 dias nas tarifas de Trump

As ações americanas estão subindo ligeiramente no momento da redação, após o presidente dos EUA, Donald Trump , anunciar uma pausa de 90 dias em todas as tarifas recíprocas sobre países que não retaliaram.

No entanto, se essa vantagem será mantida permanece incerto, dado que não indica que ele reverteria essas tarifas.

Portanto, pouco contribui para atenuar o impacto negativo esperado das novas taxas sobre as empresas americanas, o que sugere que os preços das ações podem voltar a cair no futuro – potencialmente resultando em mais perdas para os aposentados americanos.

Dito isso, o índice de referência S&P 500 está atualmente com alta de quase 7,0% em relação ao fechamento anterior.

Especialistas têm reduzido as metas de fim de ano para o SPX.

A incerteza gerada pelas tarifas também fez com que as empresas de investimento adotassem uma postura mais cautelosa em relação ao SPX este ano.

No início desta semana, o chefe de ações americanas do UBS, com sede em Zurique, David Lefkowitz, reduziu sua meta de fim de ano para o índice de referência para 5.800.

Lefkowitz desistiu de sua previsão anterior de 6.400, pois as políticas comerciais de Trump fizeram com que “nossa equipe econômica revisasse para baixo suas expectativas de crescimento para refletir o crescimento anêmico do PIB este ano”.

Em sua nota de pesquisa, o estrategista reduziu sua estimativa para os lucros por ação do SPX para este ano em quase 6,0%, para US$ 250.

Apesar disso, sua meta de fim de ano para o índice de referência continua a sugerir um potencial de alta de cerca de 8,0% a partir daqui.