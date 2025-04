Resumo de criptomoedas: BTC mantém US$ 82 mil e principais altcoins sobem

O Bitcoin está tentando se manter acima de US$ 82 mil, enquanto altcoins como Fartcoin, Flare e Bittensor lideraram os ganhos entre as principais criptomoedas.

Ethereum, XRP e Solana registraram ganhos significativos nas últimas 24 horas.

Atualmente, a capitalização total do mercado de criptomoedas está próxima de US$ 2,6 trilhões.

Enquanto isso, o volume diário global está em US$ 155 bilhões, um aumento de cerca de 16% em 24 horas, com os traders permanecendo em grande parte cautelosos.

As tarifas continuam a refrear o otimismo.

O mercado de criptomoedas mostrou sinais de resiliência durante a sessão asiática de quinta-feira, 10 de abril de 2025, enquanto os investidores navegavam pelo mercado após a grande notícia de ontem: o anúncio de tarifas do presidente Donald Trump.

Na quarta-feira, Trump introduziu uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas para mais de 75 países, ao mesmo tempo em que impôs uma pesada tarifa de 125% sobre a China.

Isso desencadeou uma alta de apetite por risco nos mercados globais, com o S&P 500 disparando 9,5%, seu melhor dia desde 2008.

O sentimento geral de apetite por risco impulsionou as criptomoedas. No entanto, analistas alertam que o caminho ainda não está totalmente livre, pois os investidores observam os próximos passos da China.

Analistas da QCP Capital escreveram:

“Os mercados estão agora tensos, preparando-se para o próximo movimento de Pequim. Se a China retaliar agressivamente, essa euforia poderia rapidamente se desfazer em uma clássica armadilha para touros. Por enquanto, a mudança de política acalmou alguns nervos, reduzindo a volatilidade das criptomoedas de curto prazo — mas, por baixo da superfície, os riscos estão se acumulando.”

Preço do Bitcoin tenta se manter acima do nível de US$ 82 mil.

O Bitcoin (BTC) negociou de forma estável entre US$ 81.000 e US$ 82.000 durante a sessão asiática, com alta de mais de 6% em relação às mínimas de quarta-feira.

BTC chart on CoinMarketCap

Essa resiliência reforçou a confiança dos investidores, com o Bitcoin recuperando o nível de US$ 82 mil, provavelmente permitindo um novo teste de áreas de resistência importantes.

A IntoTheBlock observa que 85% dos detentores de Bitcoin permaneceram com lucro apesar da recente queda.

Menos de 10% estão abaixo da água após a alta, indicando pressão de venda limitada por parte dos detentores de longo prazo.

“A compra de opções de compra de Bitcoin (BTC) de US$ 100.000 para dezembro sinaliza que alguns investidores ainda veem potencial para o Bitcoin testar novamente a marca de US$ 100.000 ainda este ano — assumindo que os mercados consigam superar a volatilidade de curto prazo”, observou a QCP Capital via X.

No entanto, com a incerteza ainda pairando, a área de US$ 85.000 pode se mostrar difícil para os touros.

Principais altcoins com ganhos hoje

Embora os analistas permaneçam cautelosamente otimistas em relação ao Bitcoin, o aumento no preço do principal ativo digital também ajudou várias altcoins importantes a dispararem.

As 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado tiveram três destaques nas últimas 24 horas.

Fartcoin

A Fartcoin (FARTCOIN) liderou o grupo, disparando mais de 34% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O preço do token atingiu máximas de US$ 0,75 no início das negociações e estava em torno de US$ 0,73 no momento da redação.

Como observado, o sentimento de apetite por risco impulsionado pelas tarifas provavelmente alimentou essa alta.

Investidores em criptomoedas frequentemente buscaram tokens de alto impulso em meio à incerteza do mercado.

Flare

Flare (FLR) seguiu com um aumento impressionante de 26%, negociando a máximas de US$ 0,018.

O volume de negociação do token em 24 horas atingiu US$ 53 milhões, um aumento de mais de 600%, sugerindo um interesse massivo.

O forte desempenho da FLR está alinhado com as tendências de “comprar na baixa”, à medida que os investidores buscam projetos com fundamentos sólidos.

Bittensor

Bittensor (TAO) completou o trio de melhores desempenhos nas últimas 24 horas, subindo 16% para máximas de US$ 234.

O volume de negociação da moeda atingiu cerca de US$ 179 milhões, um aumento de mais de 50%.

O token atingiu um pico de cerca de US$ 240 hoje mais cedo.