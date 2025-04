Por que as ações da Tesla caíram cerca de 2% na quarta-feira

As ações da Tesla caíram cerca de 2% nas primeiras negociações de quarta-feira, para cerca de US$ 249, com os mercados mais amplos também sob pressão.

O Dow Jones caiu 180 pontos, ou 0,4%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram 0,97% e 1,73%, respectivamente.

Os investidores continuam focados em tarifas, protestos e resultados financeiros futuros, mas as preocupações com o impacto das políticas comerciais do presidente Donald Trump nos negócios da Tesla na China também estão em jogo.

A ação tem sido volátil nos últimos meses, subindo de cerca de US$ 250 antes da eleição para US$ 480 semanas depois, com o otimismo de que um segundo mandato de Trump poderia impulsionar a ação para o céu, graças à estreita associação do CEO Elon Musk com o presidente.

No entanto, a alta perdeu força. As ações recuaram para pouco mais de US$ 280 em 2 de abril, depois que números fracos de entregas no primeiro trimestre levantaram preocupações de que a atividade política de Musk estivesse prejudicando a reputação da Tesla.

No acumulado do ano, as ações da Tesla caíram mais de 34%.

Por que as ações da TSLA caíram 2% hoje?

A queda de hoje ocorre após uma reportagem da Reuters, citando fontes familiarizadas com a situação, afirmar que as tarifas do presidente Donald Trump sobre a China podem prejudicar os planos da Tesla de aumentar a produção doméstica de produtos específicos.

De acordo com o relatório, os planos da Tesla de enviar componentes da China para seus caminhões elétricos Cybercab e Semi para os EUA foram interrompidos depois que o presidente Donald Trump aumentou as tarifas sobre importações chinesas como parte de um conflito comercial em andamento.

A decisão ameaça interromper o cronograma da Tesla para a produção em massa dos modelos altamente esperados, que o CEO Musk promoveu como principais impulsionadores de crescimento para a empresa.

Embora a Tesla estivesse preparada para gerenciar os custos com uma tarifa de 34%, a empresa suspendeu os envios quando as taxas aumentaram ainda mais.

Trump elevou a taxa de tarifa recíproca para 84% em 9 de abril, aumentando-a posteriormente para 125%, elevando o imposto total sobre mercadorias chinesas para 145%.

Analista reduz preço-alvo das ações da Tesla

Na quarta-feira, a Piper Sandler reduziu sua meta de preço para as ações da Tesla de US$ 450 para US$ 400, mantendo a classificação de Sobreponderação.

O ajuste reflete preocupações antes da divulgação dos resultados do primeiro trimestre da empresa.

O analista da empresa apontou a ausência de detalhes sobre o “Modelo 2” da Tesla como um fator que aumenta a incerteza em torno do crescimento das entregas.

Sem especificações ou preços claros para o modelo futuro, a previsão do desempenho futuro tornou-se mais difícil.

Os analistas, no entanto, afirmaram que a perspectiva de longo prazo para a ação permanece positiva.

No entanto, embora nossa perspectiva de 2 a 3 meses seja pessimista, lembre-se de que a TSLA pode se recuperar fortemente sempre que surgirem catalisadores de “grande escala”.

A perspectiva de Wall Street sobre a Tesla está se tornando mais cautelosa à medida que as tensões comerciais pesam sobre o setor automotivo.

Na semana passada, analistas do UBS, Goldman Sachs e Mizuho reduziram suas metas de preço para a empresa, apontando para o aumento dos riscos tarifários, a demanda enfraquecida e a probabilidade de revisões de lucros.