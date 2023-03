Jag har länge tyckt att guld är en rolig tillgång. Det gör i stort sett ingenting, förutom små användningsfall som smycken. Och ändå är människor besatta av det, medan det handlas som en vanlig finansiell tillgång.

Men vad sägs om silver? Om guld är konstigt, hur är det med den här ännu konstigare metallen som bara typ fungerar som ett värdeförråd?

Denna vecka på podcasten är BullionVaults forskningsdirektör, Adrian Ash, med i podden för att prata om allt som har med investeringar och silver att göra.

Jag skrev ett stycke i början av året om varför någon kunde investera i silver framför guld. Sedan 1973 har guld varit den oomtvistade vinnaren, med guld/silver-prisförhållandet som toppade till över 100 under COVID, trots att det var under 30 år 1973, som tabellen nedan visar.

Men kan detta förändras framöver? Detta var ett centralt ämne i avsnittet, och Adrian är inte så säker. När han tittade på prisdrivkrafterna pratade han om den stora skillnaden mellan guld och silver: det senare drivs delvis av en butik med värdestatus såväl som dess industriella efterfrågan, medan guld inte används för mycket utöver ett värdelager.

Och ändå under de senaste decennierna har tesen om värdeförråd segrat. Guld har köpts upp av centralbanker, institutionella fonder och regeringar och svävar nu runt 2 000 dollar per uns – nära sin rekordnivå någonsin – medan silver handlas till runt 23 dollar per uns, efter att ha varit nära 50 dollar per uns 2011.

Men det är en annan sorts tillgång, som Adrian också säger. Enbart volatiliteten är på en helt annan nivå.

Men när vi fortsätter att navigera i dessa hackiga vatten 2023, och Federal Reserve överväger att bromsa räntehöjningarna när banksektorn vacklar, vad betyder allt detta för silver? Kan inflationen ryta tillbaka om Fed svänger, med silver som skördar frukterna? Eller kommer en potentiell recession och nedgång i industriell efterfrågan på silver att dra ner priset hela vägen?

Det är en svår fråga att svara på, men det är en som Adrian och jag gjorde vårt bästa för att diskutera den här veckan.