Oöverkomliga bostäder når rekordnivån i Storbritannien

Den utmärkta irländska ekonomen, David McWilliams, sa något i ett podcastavsnitt nyligen som fick mig att tänka till. “För första gången på många generationer förväntar sig dagens unga att vara fattigare än sina föräldrar”.

I en värld där tekniken förbättras med ljusets hastighet och där produktiviteten har gått vertikalt, är detta ett häpnadsväckande uttalande. Och ändå, om man tittar på vad som har hänt med tillgångspriserna under de senaste decennierna, är det inte förvånande att höra denna förväntning.

Det finns inget bättre medium för att uttrycka denna generationskonflikt än bostadsmarknaden. Jag kom över diagrammet nedan via longtermtrends.net förra veckan, som utvärderar överkomliga bostäder i Storbritannien. Jämför man det genomsnittliga huspriset i Storbritannien med den genomsnittliga årsinkomsten är förhållandet nu över 9, högre än det var före den stora finanskraschen 2008.

Det här är inte en bit för att säga att en bostadskrasch kommer, märk väl (jag gjorde en rapport om det i april. Kort sagt, även om det har varit en mjukhet på marknaden den senaste tiden och prisfall kan fortsätta, är det svårt att dra slutsatser från de underliggande uppgifterna om att det kommer att bli en heltäckande krasch. Utbud och efterfrågan är helt utomordentligt, vilket bidrar till att ge en bas, medan bolån med rörlig ränta har minskat och andra faktorer också har förändrats sedan 2008, vilket betyder att GFC inte heller är en rättvis jämförelse).

Storbritanniens inflation bland de högsta i Västeuropa

Men vad uppgifterna visar är hur svårt det är att vara ung i dagens ekonomi. Storbritannien upplever för närvarande inflationen bland de högsta i Europa och envist kvarstår med tvåsiffriga tal. Även om detta förväntas falla före årets slut, sa Bank of England nyligen att den inte förväntar sig att återgå till målet på 2 % före 2025.

Detta gör det svårare och svårare att få foten på fastighetsstegen eftersom ökade utgifter för vardagliga föremål, inklusive hyresbetalningar, tär på ens disponibla inkomst. Förmågan att spara minskar, vilket innebär att det blir ännu svårare att köpa hus i framtiden igen.

Det är så världen har gått ett tag, särskilt i storstäderna, eftersom utbudet av bostäder helt enkelt inte har hängt med efterfrågan. Diagrammet nedan är ett mycket grovt sätt att visa detta i USA, och plottar befolkningstillväxten mot utbudet av nya bostäder, men det är vägledande.

Yngre generationer blir klämda

För att återgå till rubrikdiagrammet i det här stycket, är det bästa sättet att plotta överkomliga bostäder att helt enkelt rita det genomsnittliga huspriset mot den genomsnittliga inkomsten. Vi visade ovan att detta förhållande nu är högre än 2008. Att zooma ut på diagrammet för att täcka de senaste hundra åren visar hur högt det är historiskt sett. Förhållandet är över 9 idag – det nådde sin topp efter andra världskriget vid 7,45 mitt i efterkrigstidens bostadsbrist, medan det var före 4 under kriget.

Bortsett från korta toppar i början av 70-talet och slutet av 80-talet, var det mellan 4 och 5 ända fram till det nya millenniet, då det började gå snett. Den nådde 8,6 före kraschen 2008 och föll sedan till 6,9, innan den gradvis och oupphörligt steg sedan 2013, nu över 9.

Det senaste decenniet sammanfaller naturligtvis också med räntenivåer på källarnivå och en aldrig tidigare skådad mängd kvantitativa lättnader (åtminstone fram till förra året). Medan vi har pratat om Storbritannien i det här stycket, är det klassiska, om inte klichéformiga, sättet att visa detta på att rita upp Feds balansräkning i USA.

Detta har skickat tillgångspriserna till svindlande nivåer. Det betyder att om du inte har haft tillgångar har du inte dragit nytta av dessa tillgångsprisstegringar, medan du har lidit av prisökningarna på vardagliga varor som mat, energi och hyra.

Men bostäder är en stor del av detta. Utan en möjlig väg till ett hem är det så svårt för unga människor att spara och bygga upp välstånd. För den äldre generationen är “ditt hus din pension” en ofta upprepad linje. Att titta på hur priserna har stigit under de senaste decennierna förstärker detta.

Och ändå idag, om man inte får hjälp av sina föräldrar, är det mycket utmanande att köpa ett hem i 20-årsåldern. Inte nog med det, utan det är också oerhört svårt att utföra uppgiften i 30-årsåldern. Jämfört med tidigare generationer har så inte varit fallet.

Eftersom förhållandet mellan genomsnittligt huspris och inkomst går över 9, det högsta på de senaste 100 åren, är tiderna svåra för unga.