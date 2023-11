Hang Seng index stansade som Hong Kong, Kina risker att fortsätta komma

Hang Seng- indexets rekord av underprestationer fortsatte denna vecka då oron för den kinesiska ekonomin fortsatte. Indexet har sjunkit i fyra raka dagar och närmar sig nu den lägsta nivån 2023. Det har rasat med mer än 24% från den högsta punkten i år.

Kinesiska risker kvarstår

Hang Seng-indexet har varit ett av de sämst presterande globala indexen i år. Medan dess amerikanska jämförbara konkurrenter som Dow Jones, Nasdaq 100 och S&P 500 har hoppat med tvåsiffriga siffror, har den kraschat med över 24 % från toppnivån i år.

Denna underprestation är inte ny. Efter att ha nått en topp på 31 167 USD i februari 2021, föll indexet med över 53 % till en lägsta nivå på 14 655 USD i december 2022. Denna prisåtgärd inträffade när de kinesiska och Hongkongs ekonomier gick igenom en period av turbulens.

Det finns två huvudutmaningar som investerare hanterar. För det första håller fastighetsbranschen i Kina på att kollapsa. Företag som Evergrande och Country Garden som har över 500 miljarder dollar i kombinerade skulder är på livsuppehåll.

Den andra stora risken är de pågående spänningarna mellan USA och Kina. Dessa spänningar har lett till en stor misstro bland politiker, företagsledare och investerare. Som ett resultat visar de senaste uppgifterna att de totala utländska direktinvesteringarna (FDI) från USA till Kina nästan har torkat ut.

Det finns andra risker. På onsdagen visade ekonomiska data från Kina att ekonomin gick in i deflation i oktober då konsumentprisindex (KPI) sjönk i oktober. Deflation är vanligtvis ett tecken på att en ekonomi går bra.

Federal Reserve är fortfarande hökig

Samtidigt har Federal Reserve inte uteslutit ytterligare åtstramningar under de kommande månaderna. I ett uttalande på torsdagen noterade Jerome Powell att banken fortfarande kan höja räntorna om räntorna förblir över 2%. Detta förklarar varför Hang Seng-indexet backade på fredagen.

De flesta företag i Hang Seng-indexet har kraschat hårt i år. Country Gardens aktiekurs har rasat med över 63 % i år. Andra toppunderpresterande företag är företag som Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health och Xinyi Solar bland andra. Alla dessa aktier har fallit med över 50 % i år.

Å andra sidan har det funnits några av de bästa företagen i Hang Seng-indexet. NetEase, ett ledande spelföretag, steg med över 53 % i år. Xiaomi och Lenovos aktiekurser har stigit med över 48% och 40% i år. Andra företag som PetroChina, SMIC, CNOOK och Byd har skjutit i höjden med över 30 % i år.

När man ser framåt står Hongkong inför många utmaningar under de kommande månaderna om den kinesiska ekonomin fortsätter att kämpa. Några av de mest anmärkningsvärda Hang Seng-beståndsdelarna att titta på kommer att vara Alibaba, som håller på att delas upp, HSBC och Baidu. Baidu har också blivit en ledande aktör inom AI-området.

Hang Seng indexprognos

HSI-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att HSI-index har varit i en stark nedåtgående trend de senaste månaderna. Längs vägen har index bildat en fallande kanal som visas i rött. Den har nu rört sig under den neutrala punkten för denna kanal.

Längs vägen har Hang Seng-indexet rört sig under 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA). Relative Strength Index (RSI) rörde sig under neutralpunkten. Dessutom har det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) kraschat till sin lägsta punkt sedan augusti i år.

Därför är utsikterna för indexet baisse, med nästa viktiga stöd att se på H$16 000. Detta pris är cirka 7,10% från nuvarande nivå.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.