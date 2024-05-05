Kriptoda hafta: Coinbase’e yeni dava, Cardano’nun BCH’yi benimsemesi ve XRP emanetinin kilidi açılıyor

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Kripto para sektörü, en son ABD ekonomik verilerinin piyasa dinamiklerini etkilemesiyle çok önemli bir hafta geçirdi.

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Pek çok şey yaşansa da, son yedi gün içinde yatırımcıların dikkatini çeken bazı manşetleri burada bulabilirsiniz.

Coinbase’in yeni toplu dava davası

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Kripto borsası Coinbase, temelde yasa dışı bir kripto imparatorluğunu yönetmekten dolayı başka bir toplu davayla karşı karşıya kaldı.

Coinbase faces new lawsuit: several popular tokens are called securities. The Coinbase exchange is again in the crosshairs of litigation. The lawsuit alleges that the platform misled investors by offering trading in a number of tokens that the plaintiffs claim are unregistered… pic.twitter.com/8x55Bft5nO — Sergii Peleh (@PelehSergii) May 5, 2024

3 Nisan’da açılan dava, Coinbase’in yanıltıcı beyanları ve eyalet düzenlemelerinin sürekli ihlali nedeniyle para kaybettiklerini iddia eden Florida ve Kaliforniya’daki davacıları kapsıyor.

Şikayetler, borsanın yatırımcıları Algorand, Polygon, Decentraland ve Solana dahil olmak üzere menkul kıymetler yasalarına uymayan varlıklara yatırım yapma konusunda yanlış yönlendirdiğini belirtti.

Bu arada, en son yasal işlem, SEC’in Coinbase’e kendi platformunda menkul kıymetler sunduğu için dava açtığı önceki davaya benziyor.

Cardano’nun kurucusu Bitcoin Cash ile işbirliği önerdi

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Charles Hoskinson, Bitcoin Cash’in entegrasyonuna ilişkin yeni teklifle piyasada tartışma başlattı.

Hypothetical Poll:



Would you like to see Bitcoin Cash become a Cardano Partnerchain upgraded with Useful Proof of Work Leios, NiPoPoWs, and Ergo tech, thus being the fastest and most useful proof of work chain ever built? — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 4, 2024

Hareket, BCH’yi Cardano’nun ortak zincirine dönüştürmeyi ve öncekinin performansını Ergo teknolojisi, Kullanışlı iş kanıtı ve NiPoPoW’lar (iş kanıtının etkileşimsiz kanıtları) gibi üst düzey teknolojilerle artırmayı amaçlıyor.

Ankete beş gün kaldı ve haberin yayınlandığı sırada 12.226 seçmenin %66’sından fazlası öneriye EVET oyu verdi.

Özellikle Hoskinson, Bitcoin Cash topluluğu üyelerine BCH ekosisteminde devam eden gelişmeler ve blockchain’in kısa vadeli öncelikleri hakkında sorular sormuştu.

I'm curious about Bitcoin Cash's roadmap. Can anyone from the Bitcoin Cash community point me to what's happening on the Dev side and some of the near-term priorities? — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 3, 2024

Cardano, güçlü büyümeyi hedefleyerek önemli kuruluşlarla ekip kurmaya devam ediyor. Blockchain platformu, Afrika ve Asya Pasifik’teki Web3 girişimlerini desteklemek için Huawei Cloud ile işbirliği yaptı.

XRP balinaları hareket halinde

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Cebinde bir yatırımcı, Escrow’dan 400 milyon XRP tokeni piyasaya sürerek kripto oyuncularının dikkatini çekti.

🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 400,000,000 #XRP (213,929,825 USD) unlocked from escrow at unknown wallethttps://t.co/HCQhuYY7rJ — Whale Alert (@whale_alert) May 3, 2024

Yaklaşık 213,9 milyon dolar değerindeki işlem, Ripple topluluğunu harekete geçirdi; bazı kişiler bu hareketi bir çöplük olarak nitelendirirken, diğerleri bunu yaklaşmakta olan enflasyonun bir sinyali olarak algıladı.

Bununla birlikte XRP fiyatı, büyük kilit açma işlemine rağmen nispeten istikrarlı kaldı. Altcoin son yedi gün içinde %2,39 artışla 0,5321 dolardan işlem gördü.

400 milyon tokenın piyasaya sürülmesi kayda değer eylemleri tetiklemese de meraklıların Ripple’ın emanet faaliyetlerini ve varlığın fiyatı üzerindeki olası etkisini takip etmesi gerekiyor.

Bununla birlikte, Ripple’ın XRP Ledger çözümleri sunmak için Japon pazarına girmesi gibi yükseliş eğilimi gösteren girişimler, varlığın uzun vadeli büyümesinde hayati önem taşıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.