ABD Fed’in faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından Dow Jones’ta en aktif 4 hisse senedi

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ABD Merkez Bankası 1 Mayıs’ta gösterge gecelik borçlanma faiz oranını değiştirmedi ancak önümüzdeki aylarda faiz indirimi umutlarını canlı tuttu (devamını okuyun). İşte merkez bankasının açıklamasından bu yana Dow Jones’ta en aktif üç hisse senedi.

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Chevron Corp (NYSE: CVX)

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Chevron, Fed’in açıklamasından bu yana aktif bir Dow Jones hissesi çünkü enerji devi, sermaye harcamaları için borç finansmanına güveniyor.

Ayrıca, yazım aşamasında %4,0’ın biraz üzerinde sağlıklı bir temettü getirisi ödüyor ve bu da ABD merkez bankası faiz oranlarını düşürmeye başladığında yatırımcılar için daha da cazip hale gelecek.

Düşük oranlar aynı zamanda genellikle petrol talebini ve dolayısıyla Chevron gibi bir enerji devinin gelirini artıran ekonomik aktiviteyi de teşvik etme eğiliminde.

$CVX işlem hacmi yazı yazarken 8.427 milyon seviyesinde bulunuyor.

Apple Inc (NASDAQ: AAPL)

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Apple, büyüme peşinde oldukça agresif yatırımlar yapan bir teknoloji devi olduğundan, Fed’in bu ayki oran kararından bu yana aktif olarak işlem görüyor.

Ve bu yatırımları yapmak için borç almanın maliyeti, faiz oranları düşmeye başladığında önemli ölçüde azalacak.

Ancak $AAPL, ikinci çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını 2 Mayıs’ta açıkladığı için de son zamanlarda ilgi odağı haline geldi (daha fazla bilgi edinin).

Apple Inc.’in işlem hacmi yazı yazarken 76.481 milyon seviyesinde ve hisse senedi bu ayın başından bu yana yaklaşık %7.0 artış gösterdi.

Walt Disney Şirketi (NYSE:DIS)

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Disney, ABD Fed’in geçen hafta faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından Dow Jones’ta en aktif hisse senetleri arasında yer aldı.

Bunun nedeni kısmen hızlandırılmış tüketici harcamalarının genellikle faiz indirimlerini takip etmesi ve bunun kitlesel medya ve eğlence holdingi için bir fayda sağlayabilmesidir.

$DIS’in ikinci çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını 7 Mayıs’ta açıklaması planlanıyor. Geçen yıl hisse başına 93 sent iken hisse başına 1,11 dolar kazanacağı yönünde fikir birliğine varıldı.

Kar raporu öncesinde Disney hisseleri bugünü 16.198 milyon işlem hacmiyle tamamladı. Yazmada yılbaşından bu yana en düşük seviyesine kıyasla %30’a yakın bir artış var.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.