Altın fiyatları ABD istihdam verileri ve güçlü Çin ekonomik göstergelerinin ardından yükselişe geçti

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Altın fiyatları, piyasaların ABD’nin son istihdam raporuna ve Çin’den gelen güçlü ekonomik verilere tepki vermesinin yanı sıra merkez bankasının değerli metale olan talebinin devam etmesiyle Pazartesi günü kayda değer bir artış yaşayarak 2.320 dolardan işlem gördü.

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ABD istihdam verilerinin yumuşaması altının cazibesini artırıyor

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Altın piyasası, son ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin istihdam büyümesinin beklenenden zayıf olduğunu ortaya koymasıyla toparlandı ve Nisan ayında piyasa tahminlerinin altında yalnızca 175.000 pozisyon eklendi.

Daha da önemlisi, beklenenden düşük Ortalama Saatlik Kazançların da gösterdiği gibi ücret enflasyonundaki yavaşlama, Fed’in faiz oranlarını önceden beklenenden daha erken düşürmeyi düşünebileceğini gösteriyor.

Düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak daha cazip bir yatırım haline getiriyor.

Çin’in ekonomik faaliyeti güçlü kalmayı sürdürüyor

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Altın fiyatlarındaki yükselişi daha da destekleyen Nisan ayı Çin Caixin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), sektörün genişlemeye devam ettiğini ve büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanın üzerinde puan aldığını gösterdi.

Bu sürekli genişleme, son zamanlarda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan ancak dayanıklılık göstermeye devam eden Çin’deki altın talebi için olumlu bir işaret.

Merkez bankaları altın talebini artırmaya devam ediyor

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Merkez bankası faaliyeti de altın fiyatlarının desteklenmesinde önemli bir rol oynadı; Mart ayında altın alımlarında net bir artış rapor edildi.

Dünya Altın Konseyi’ne göre merkez bankaları, istikrarlı alım modelini sürdürerek rezervlerine 15 ton altın ekledi. Dünyanın en büyük altın alıcıları arasında yer alan merkez bankalarından gelen bu talep, piyasayı desteklemeye devam ediyor.

ABD’deki daha yumuşak ekonomik göstergeler, Çin’de devam eden ekonomik genişleme ve tutarlı merkez bankası talebinin birleşimi, yatırımcıların ve finansal kuruluşların küresel ekonomik eğilimlere yanıt olarak stratejilerini yeniden ayarlamasıyla altın için potansiyel olarak yükselişe geçen bir piyasanın varlığını gösteriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.