Bitcoin tüccarları BTC boğa koşusuna 3 milyar doların üzerinde bahis oynuyor, Bitfinex balinaları ne biliyor?

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Kripto para borsası Bitfinex’teki Bitcoin balinaları, Mayıs ayında Bitcoin pozisyonlarına sürekli olarak ekleme yaptı. Bitfinex’teki büyük cüzdan yatırımcıları, Nisan ayında Bitcoin’deki çöküşü tahmin ettiler ve Mayıs ayında “düşüşü satın alarak” BTC biriktirmeye başladılar.

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Bitfinex balinaları Bitcoin rallisine 3 milyar doların üzerinde bahis oynadı

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Bitcoin, yarılanma olayının ardından önceki döngülerde %40’a varan büyük düşüşlere tanık oldu. BTC son düzeltmesinden hızla kurtuldu ve 6 Mayıs Pazartesi günü 65.500 doların üzerine geri dönüş yaptı.

Kripto borsası Bitfinex’teki Bitcoin balinaları Bitcoin’in düzeltmesini zamanladı. Büyük cüzdan yatırımcıları, Bitcoin varlıklarını Mart ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 76.000’den 42.000’e indirerek Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden kar elde etti.

İstihbarat takipçisi Datamish’ten elde edilen veriler, balinaların Nisan ayı boyunca Bitcoin’e yaklaşık 6.165 uzun pozisyon (yükseliş bahisleri) eklediğini gösteriyor. 6 Mayıs Pazartesi itibarıyla toplam Bitcoin uzun pozisyonları 48.978 BTC’de, yani 3 milyar doların üzerinde değerde bulunuyor.

Bitfinex uzun pozisyonları

Balinalar Mayıs ayında pozisyonlarını güçlendirmeye ve Bitcoin uzun pozisyonlarını biriktirmeye devam ediyor. Tipik olarak Bitfinex balina faaliyeti, Bitcoin fiyat eğiliminin güvenilir bir göstergesi olarak kabul edilir. BTC fiyatı yerel bir zirveye ulaştığında uzun pozisyonlar dibe vurma eğilimindedir ve bunun tersi de doğrudur.

Son dönemdeki piyasa düşüşü, büyük cüzdan yatırımcılarının tutarlı birikimiyle dikkat çekiyor. Piyasa katılımcılarının genel duyarlılığını ölçen bir araç olan Korku ve Açgözlülük Endeksi, yatırımcılar arasında “açgözlülük” olduğunu gösteriyor. Tipik olarak “açgözlülük” bir varlığın değerini artırır. Piyasa katılımcılarının açgözlü davranması nedeniyle Bitcoin muhtemelen Mayıs ayında daha fazla yükselişe doğru yönelecek.

Bitcoin fiyatı bu döngüde 150.000 dolara ulaşma yolunda: Bernstein

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Bitcoin’in son zamanlardaki toparlanmasının ardından Bernstein Research’teki analistler BTC’nin “bitmekten çok uzak” olduğunu söylüyor. Analistler, devam eden döngüde BTC’nin 2025 yılı sonuna kadar 150.000 dolara ulaşmaya hazır olduğunu belirterek Bitcoin hakkındaki tahminlerini yinelediler.

Coinglass verilerine göre Bitcoin’in fonlama oranı tekrar pozitif bölgeye döndü ve bu da varlığın muhtemelen negatif bölgenin dışında olduğuna işaret ediyor. Tipik olarak, negatif fonlama oranları bir varlık için düşüş yönlü sonuçlarla ilişkilendirilir.

Bitcoin Açık Faiz ağırlıklı fonlama oranı

Bitcoin Spot ETF’lerinin net girişi, varlığın fiyatını etkileyebilecek bir diğer önemli katalizördür. 6 Mayıs akışlarından elde edilen veriler, Bitcoin ETF’lerine 236 milyon dolar değerinde 3.710 BTC’nin aktığını gösteriyor ve bu da kripto pazarındaki toparlanma tezini destekliyor.

Bitcoin ETF akışları

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin fiyatı Binance’te 63.362 dolardı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.