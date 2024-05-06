GoMining, yenilikçi Bitcoin madenciliği protokolünü genişletmek için Bitscale Capital’den 3 milyon dolarlık yatırım aldı

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Bitcoin madenciliğine erişimi kolaylaştıran bir altyapı şirketi olan GoMining, uluslararası risk sermayesi fonu Bitscale Capital tarafından yönetilen bir finansman turunda başarıyla 3 milyon dolar topladı.

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Küresel madencilik operasyonlarını destekleyecek yatırım

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Bitscale Capital’in yatırımı, GoMining ekosisteminin yerel kripto para birimi olan GOMINING tokenleri ve bir NFT koleksiyonu biçiminde 3 milyon dolar değerinde özsermayenin satın alınmasını gerektiriyor.

Bu NFT’ler, GoMining’in dokuz küresel veri merkezindeki kapsamlı dijital Bitcoin madenciliği altyapısının paylarını temsil ediyor.

Bu fon, GoMining’in Bitcoin madenciliğine basitleştirilmiş ve kullanıcı dostu bir geçit sunma misyonunu güçlendirmeyi ve ‘dijital altın’ arayışına daha geniş katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=8HEyZc8AWC8

Liquid Bitcoin Hashrate ve NFT’lerle Yenilik Yapmak

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GoMining’in benzersiz yaklaşımı, NFT’lerin, saniyede terahash (TH/s) ve terahash başına watt (W/TH) cinsinden ölçülen, şirketin Bitcoin madencilik gücünün gerçek paylarıyla ilişkili olduğu Liquid Bitcoin Hashrate (LBH) protokolünü içerir.

Bu kurulum, her NFT sahibinin gerçek Bitcoin madencilik kapasitesinin bir kısmına sahip olmasına olanak tanır ve bu da günlük Bitcoin ödülleri üretir.

Bu model, madencilik donanımının bireysel kurulum ve bakım ihtiyacını ortadan kaldırarak, kripto para madenciliği için karmaşık ve maliyetli olan süreci basitleştirir.

Genişleme planları ve stratejik hedefler

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Toplam üretilen hash oranını 2025 ortasına kadar 25 milyon TH/s’ye çıkarma iddialı hedefiyle GoMining, mevcut veri merkezi altyapısını genişletmeyi ve bu yılın sonlarında Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da yeni tesisler kurmayı planlıyor.

Bu genişleme, GoMining’in madencilik kapasitesini artırma ve kullanıcılarına dünya çapındaki hizmet tekliflerini iyileştirme yönündeki stratejik girişiminin bir parçasıdır.

Kullanıcı avantajları ve ekosistem büyümesi

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GoMining modeli, kullanıcıları yalnızca kripto madenciliğiyle ilgili ağır başlangıç maliyetlerinden kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda devam eden bakım endişelerinden de kurtarıyor.

NFT sahipleri yalnızca sektördeki en düşükler arasında yer alan elektrik maliyetlerinden sorumludur ve GOMINING tokenleri ile ödeme yaparak ek indirimlerden yararlanabilirler.

Platformun kullanıcı deneyimi, madencilerin çeşitli stratejiler kullanmasına ve topluluk oylamasına katılmasına olanak tanıyan oyunlaştırılmış bir arayüz aracılığıyla daha da zenginleştirildi.

Sektörün tanınması ve gelecekteki işbirlikleri

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GoMining’in yeni yaklaşımı, daha geniş kripto topluluğunda dikkat çekti; bu, TON blok zincirinde ilk NFT madencileri koleksiyonunun piyasaya sürülmesiyle kanıtlandı.

Bitcoin madenciliği erişimini en aktif blockchain topluluklarından birine potansiyel olarak genişletecek olan TON ekosistemiyle daha fazla entegrasyona yönelik planlar devam ediyor.

Liderliğin bakış açısı

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GoMining CEO’su Mark Zalan şunları söyledi:

Bitscale Capital ile ortaklığımızın başladığını ve projemizin daha da geliştirilmesine yönelik olacak 3 milyon dolarlık yatırımın başarıyla toplandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yatırımcının güveni ile kurumsal pazarın GoMining’in yenilikçi çözümlerini kabul etmesi arasındaki uyumu vurguladı.

Bu önemli yatırım, Bitcoin madenciliği alanında mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ederek GoMining’i daha geniş bir kitle için erişilebilir ve karlı hale getirdiğinden, GoMining için çok önemli bir noktaya işaret ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.