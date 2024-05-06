Lilium, UrbanLink’ten eVTOL jet siparişi aldı

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Lilium (NASDAQ: LILM), UrbanLink’in eVTOL jetlerinden 20’si için sipariş vermesinin ardından %10 artış kaydetti.

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UrbanLink 20 Lilium jeti daha satın alabilir

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Pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre, gelişmiş hava hareketliliği operatörü daha sonraki bir aşamada elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağından 20 adet daha satın alabilir.

Urban Link, satın almanın “Güney Florida’daki şehirleri birbirine bağlayan bölgesel bir ağ ile faaliyete başlamasına” yardımcı olmasını bekliyor.

Lilium ve gelişmiş hava hareketliliği operatörü, açıkladıkları anlaşmanın mali şartlarını şimdilik açıklamaktan kaçındı.

Haber, Invezz’in burada bildirdiği gibi $LILM’nin hava taksileri için AB onayını almasından aylar sonra geldi. Bu sabahki yükselişe rağmen Lilium hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine kıyasla %40’a yakın düşüş yaşadı.

$LILM-UrbanLink anlaşmasının diğer ayrıntıları

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Anlaşma, UrbanLink’i “eVTOL uçaklarını filosuna entegre etmeye tamamen kararlı” ilk ABD havayolu şirketi haline getiriyor.

UrbanLink, $LILM’in Florida’da ortaklarıyla birlikte son beş yılda oluşturduğu vertiport ağını kullanacak.

Basın bülteninde, UrbanLink’in genel müdürü Ed Wegel’in Lilium’u rakipleri arasından seçmesine neden olan şeyin, eVTOL jetlerinin “süper kabin tasarımı, menzili, kapasitesi ve maliyet etkinliği” olduğu belirtildi.

Alman firmasının ilk jetinin montajına geçen yılın sonlarında başladığını da belirtelim. Artık 2024 yılı sonundan önce ilk pilotlu uçuş testinin yapılması planlanıyor. Wall Street’in şu anda Lilium hisseleri üzerinde fikir birliğine dayalı “fazla kilolu” derecelendirmesi var.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.