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Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) ilk çeyreği için beklenenden daha iyi mali sonuçlar bildirmesinin ardından Pazartesi günü uzun saatlerde yükselişe geçti.

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Yatırımcılar, yönetimin gelecek için iyimser bir rehber yayınlaması nedeniyle de seviniyor. $PLTR, mevcut mali çeyrekte gelirinin 649 milyon ila 653 milyon dolar arasına düşmesini öngörüyor.

Analistler kıyaslandığında 641 milyon dolardı. Palantir’in CEO’su Alex Karp bugün bir basın açıklamasında şunları söyledi:

New York’ta listelenen firma, ABD’deki ticari faaliyetlerinin 2024’te en az %45 oranında büyümesini bekliyor. Piyasa analistimiz Ritesh A.’nın yazı sırasında Palantir hisseleri konusunda yükselişte olduğunu unutmayın.

Palantir 1. çeyrek kazançlarının anlık görüntüsü

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Bir önceki yılın milyonuna kıyasla milyon kazandık

Hisse başına kazanç da şubattan bu yana iyileşti

Kazanç raporuna göre düzeltilmiş EPS 8 sent olarak basıldı

Gelir önceki yıla göre %21 artışla 634 milyon dolara yükseldi

Konsensüs, 615 milyon dolarlık gelirde hisse başına 7 sentti

ABD’deki ticari müşteri sayısı % arttı

Palantir, yapay zekayı işi açısından önemli bir arka rüzgâr olarak görmeye devam ediyor. CEO Karp ayrıca Pazartesi günü şunları söyledi:

Invezz’in burada bildirdiği gibi $PLTR’nin yakında S&P 500’e katılabileceğini burada belirtmekte fayda var.

Bu gelişmekte olan bir hikaye. Daha fazla güncelleme için birkaç dakika sonra tekrar kontrol edin!

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.