S&P Global geçtiğimiz günlerde S&P ve Dow Jones Endekslerinin önümüzdeki ay S&P 500’deki mevcut ağırlıklandırmaları ve dahil olan şirketleri yeniden değerlendireceğini duyurdu.

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Efsanevi bir dönüm noktası

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NYSE’de piyasa değerine göre en etkili ve en büyük 500 şirkete ev sahipliği yapmasıyla bilinen ünlü endeks (her ne kadar başka yeterlilik koşulları da olsa), belirli bir kalibredeki markalarla eş anlamlıdır. Çoğu kişi için bu, satın alınamayacak bir meşruiyet duygusunu ve mirası temsil ediyor.

Şirketler S&P 500’e sıklıkla girmiyor ya da çıkmıyor – bazıları 50 yılı aşkın süredir endekste yer alıyor – bu nedenle herhangi bir yeni isim büyük bir haber. Ve söylentilere göre S&P’nin en son katacağı bir sonraki şirket Palantir Technologies olabilir.

Ancak Palantir Technologies, 2003’ten bu yana faaliyet gösteren ve yıllardır 30 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahip bir şirket. Peki birdenbire ne değişti?

Palantir için yeni dönem

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Palantir’in S&P’ye dahil edilebileceğine dair ilk tüyo, geçen kazanç sezonunda 2023’ün 4. çeyreğine ilişkin mali sonuçlarının yayınlanmasının ardından geldi.

Bunun nedeni, S&P’ye dahil olmanın piyasa değerinden daha fazlası olması. S&P’nin kendisinin de belirttiği gibi şirketlerin “pozitif kazanç geçmişine sahip olması ve belirli likidite ve büyüklük eşiklerini karşılaması gerekiyor”.

Palantir, 2023’ün 4. çeyreğine ilişkin mali sonuçlarında, şirketin şimdiye kadarki ilk çeyrekte kârlı olduğu gerçeği de dahil olmak üzere, büyük bir kazanç rakamı bildirdi. Şirketin 13 Şubat’ta 30 milyon doların üzerinde olumlu bir GAAP gelir rakamı açıklamasının ardından Palantir hisse senedi fiyatları %20’ye yakın bir yükseliş yaşadı.

Ama bir kırlangıçla yaz gelmez. Yukarıda atıfta bulunduğumuz S&P Global belgesinin bir defaya mahsus bir olaydan değil, bir kârlılık geçmişinden bahsettiğine dikkat edin.

Zaman şimdi

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Ancak Palantir’in bugün ilerleyen saatlerde kazançlarını açıklamasıyla birlikte her şey birkaç saat içinde değişebilir. Eğer şirket art arda iki çeyrekte kârlılık rapor ederse – ya da daha iyisi çeyreksel bazda artan kâr – bu muhtemelen S&P 500’e katılım şartlarını karşılıyor demektir.

Analistler arasındaki tahminler, ilk çeyrek sonuçları için daha fazla kârlılığın çok muhtemel olduğu konusunda hemfikir. Aslında mega banka Citigroup, bugün Palantir Technologies’in fiyat hedefini kazançtan önce önemli ölçüde 20 dolardan 23 dolara yükseltti.

Ayrıca, ABD piyasaları yalnızca birkaç saat açık olmasına rağmen, Palantir hisse senedi fiyatının yalnızca bugün şu ana kadar %6’nın üzerinde artması kesin bir yükselişe işaret ediyor.

Palantir’in bir yapay zeka teknolojisi stoğu olması nedeniyle, gökyüzü buradan itibaren sınır olabilir. S&P çetesi şu ana kadar anlık hisse senetlerini gruba eklemek için bahaneler arıyor olabilir.

Palantir’in S&P 500 endeksine katılması durumunda hisse fiyatı ne olacak?

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S&P Global, S&P 500 endeksine eklenen hisse senetlerinin üye olduktan sonra çok iyi performans gösterdiğini ve bu haber üzerine hisse senedi fiyatlarının hızla yükseldiğini belirtiyor.

Tarihsel olarak, bu yeni eklenen hisse senedi fiyatı, ‘duyuru tarihi’ (endekse giriş için) ile eklendiği yürürlük tarihi arasında etkileyici bir şekilde S&P 500 endeksinin kendisinden daha iyi performans gösterecektir. Bunu genellikle kısa bir düzeltme takip eder.

Bunun bir nedeni, endeksi takip eden fonların (ki bunlardan çok sayıda var) S&P’deki tüm şirketlerde hisse sahibi olmaları gerektiğidir; bu da, şirket gelir gelmez bir prestijli fon dalgasının Palantir hisselerini satın alacağı anlamına gelir. listeler.

Bu noktadan sonra piyasa duyarlılığının bunu yalnızca yeni boyutlara taşıması muhtemel. Ancak bunların hepsi şu aşamada hala varsayım. En azından Palantir’in bugünkü kazancına kadar.

Palantir Technologies, bugün ABD piyasalarının kapanışından sonra ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak ve sonuçların tartışılacağı Doğu Saatiyle 17:00’de bir web yayını düzenlenecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.